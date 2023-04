Margriet Sitskoorn geeft concrete adviezen om je tijd beter in te delen ★★★☆☆

De Amerikaanse psycholoog David Rosenbaum deed in 2014 een experimentje met studenten. Hij zette een pad uit, plaatste twee emmers water langs het pad en vroeg de studenten om het pad af te lopen en daarbij een van de emmers op te pakken en mee te nemen. Doe wat je het makkelijkst lijkt, benadrukte hij nog. Omdat de ene emmer bij het begin van het pad stond en de andere duidelijk zichtbaar bij het einde, lag wat het gemakkelijkst was voor de hand. Het oppakken van de tweede emmer zou een hoop gesjouw en geklots schelen.

Toch pakten de meeste studenten de eerste emmer op. ‘Waarom?’, vroeg Rosenbaum zich af. Na allerlei varianten van het experiment uitgevoerd te hebben, concludeerde hij dat het oppakken van de eerste emmer het lekkere gevoel gaf alvast een deel van de taak te hebben volbracht. Ook zou, zo vermoedde hij, de neiging om meteen te doen wat snel kan lang geleden in mens (en dier) zijn ingebakken vanwege het evolutionaire voordeel: pluk meteen het laaghangende fruit, dan is dat vast binnen, wat er verder ook gebeurt.

Rosenbaum bedacht er de naam precrastinatie voor, als tegenhanger van procrastinatie. Waar je bij dat laatste een noodzakelijke taak tegen beter weten in blijft uitstellen, maak je taken bij precrastinatie zo snel mogelijk af, zonder na te denken over efficiëntie of noodzaak.

Over de auteur

Ranne Hovius is psycholoog en bespreekt voor de Volkskrant boeken over psychologie.

En dat, schrijft neuropsycholoog Margriet Sitskoorn in Tijd tekort/tijd genoeg, is precies wat veel mensen doen als ze onder grote innerlijke tijdsdruk staan. Wie het gevoel heeft voortdurend tijd tekort te komen voor alles wat er moet gebeuren – en wie heeft dat tegenwoordig niet? – maakt een to-dolijst en begint daaruit te plukken wat snel te doen is. Sitskoorn: ‘Als je kleine, onbelangrijke taken doet, heb je toch al gauw het gevoel dat je goed bezig en productief bent. Het goede gevoel dat hierdoor veroorzaakt wordt noem ik ook wel de afstreeprush.’

De auteur, bekend van boeken als Het maakbare brein en Het 50+ brein, laat in haar nieuwe boek zien hoe we het opjuttende gevoel van innerlijke tijdsdruk kunnen kalmeren met inzichten uit de neurologie.

Een leemte in onze kennis?

Belangrijk in haar betoog is de nadruk op het belang van subjectieve tijd voor vrijwel alles in je leven, van hoe je je werk beleeft en of je je doelen haalt tot hoe je met je vrienden omgaat en je kinderen opvoedt: ‘Ondanks het belang van subjectieve tijd zijn we ons er over het algemeen niet van bewust en hebben we er vrijwel geen kennis over.’ In die leemte wil ze met haar boek voorzien omdat, aldus Sitskoorn, inzicht in subjectieve tijd je hele leven verandert.

Zijn we werkelijk zo onwetend? Dat lijkt wel mee te vallen. Sitskoorn legt zorgvuldig uit hoe het zit met onze biologische klok en ons dag-en-nachtritme, hoe de subjectieve tijd kan afwijken van de kloktijd en hoe ons tijdsperspectief gevormd wordt door ervaringen.

Maar dat is vaker verteld en in grote lijnen weten we meestal al wel of we bijvoorbeeld een dag- of avondmens zijn; of we de kloktijd als heilig beschouwen (om één uur lunchen, van drie tot vier een afspraak) of meer als richtlijn zien (eten wanneer je honger hebt, afspraken ongehinderd laten uitlopen); en of de kloktijd al dan niet gelijke tred houdt met onze subjectieve tijdservaring (het ene uur kan tergend lang duren, het andere voorbijvliegen). Voor wie dat allemaal niet weet, zijn er testjes opgenomen om uit te zoeken hoe dat precies bij jou zit.

Geen gelikt stappenplan

De tips die Sitskoorn geeft om meer recht te doen aan onze subjectieve tijdsbeleving en zo te ontsnappen aan de alom gevoelde tijdsarmoede heeft ze – en dat is te prijzen – niet in een gelikt stappenplan gegoten, maar gepresenteerd als suggesties. We zijn immers allemaal anders.

Haar boek zal niet ons hele leven veranderen. Het gaat tenslotte vaak om diep ingesleten gedrag dat op de schop moet. Maar als het je over de schoenen loopt, kan het geen kwaad de suggesties van Sitskoorn op haalbaarheid te overwegen. Zeker de concrete raad die ze geeft om alle activiteiten van je to-dolijst te beoordelen op zowel urgentie (met een deadline) als belang. Niet urgent en niet belangrijk? Schrappen. Wel urgent en niet belangrijk? Heroverwegen. En in alle gevallen: denk even na over efficiëntie en noodzaak voordat je in blinde haast de eerste beste emmer oppakt.

Margriet Sitskoorn: Tijd tekort/Tijd genoeg – Ontrafel je strijd met de tijd en leer om tijd genoeg te hebben. Prometheus; 158 pagina’s; € 20,99.