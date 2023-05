Marcel Metze schetst het verleden van Shell met veelzeggende details en anekdotes

‘E-mails doen regelmatig verslag van gebeurtenissen binnen een organisatie, en ze zijn vrijwel niet te vernietigen.’ In 2006 verspreidde Shell een interne gedragscode waarin medewerkers werden opgeroepen na te denken voor ze op de verzendknop drukken. Want als er voor het concern schadelijke informatie in staat, is zo’n mailtje bijna niet meer te verdonkeremanen, luidt de impliciete boodschap. Liever niet te vrijpostig communiceren, dus.

Dat Shell vuile was graag binnenhoudt, is niet uniek. Maar uit Hoog spel van onderzoeksjournalist Marcel Metze blijkt dat imagobewaking voor Shell bijna net zo belangrijk is als het boven de grond halen van olie en gas. ‘De kunst van de geloofwaardige ontkenbaarheid’, noemt Metze de wijze waarop het energieconcern er al 130 jaar in slaagt soepel mee te bewegen met de geopolitieke mores. Niet in de laatste plaats dankzij Shells ijzersterke juridische apparaat.

Metze doet in detail verslag van de geschiedenis van de onderneming, die tot voor kort ‘koninklijk’ was. De focus ligt (uiteraard) vooral op het verleden, met voor de liefhebber fijne details en anekdotes. Begrijpelijk – een groot deel van deze geschiedenis moet immers nog verteld worden – maar ook jammer dat er weinig aandacht is voor het heden, waarin milieuorganisaties als Milieudefensie de fossiele grootmacht met dezelfde juridische wapens te lijf gaan als waarmee het zelf groot is geworden. De belangrijke actuele vraag of en hoe Shell de energietransitie zal overleven, blijft hierdoor onderbelicht. Voor wie geïnteresseerd is in hoe het zover is gekomen, is dit een waardevol naslagwerk.

Marcel Metze: Hoog spel – De politieke biografie van Shell. Balans; 632 pagina’s; € 34,95.