‘Marathon’ is een fraaie graphic novel over de Algerijn die goud pakte tijdens de Olympische Spelen in Amsterdam ★★★★☆

Ahmed Boughéra El Ouafi (rechts) in Amsterdam. Beeld Nicolas Debon

Afgelopen voorjaar zorgde Sifan Hassan bij haar debuut op de marathon voor een sensatie door in Londen als eerste te finishen, ruim voor de Ethiopische Alemu Megertu en de Keniaanse Peres Chepchirchir. De zege van Hassan was vooral in sportief opzicht een verrassing, want van lopers met Afrikaanse roots kijkt niemand op. Een eeuw geleden was dat wel anders.

In de grafische roman Marathon van Nicolas Debon volgen we Ahmed Boughéra El Ouafi, die op 5 augustus 1928 aan de startstreep staat van de olympische marathon van Amsterdam. Hij maakt deel uit van het Franse team, want zijn geboorteland Algerije is dan nog een kolonie van Frankrijk. Voordat de wedstrijd begint. worden de favorieten voorgesteld aan het publiek, en aan de lezer. Eerst komen de stoere Amerikanen, Britten, Japanners en Finnen aan bod, daarna gaat de aandacht uit naar een kleine man met stug donker haar die El Ouafi heet, ‘een Arabiertje dat werkt als arbeider bij Renault, in Billancourt’.

Uit: Marathon. Beeld Nicolas Debon

Amsterdam door Franse ogen

Er staat een harde wind op die vijfde augustus, waarmee de atleten vooral te maken krijgen in het tweede deel van de race, als ze langs de bochten van de Amstel naar het noorden lopen. De rietpluimen aan de waterkant en de populieren in het weiland buigen ver door, en Nicolas Debon brengt het met de nodige dramatiek in beeld, niet gehinderd door Hollandse nuchterheid.

Dat een Fransman op het idee kwam om een boek te maken over die historische editie van de Amsterdamse marathon, en niet een Nederlander, is sowieso al opmerkelijk. En dus kijken we door zijn ogen naar de strenge architectuur van het Olympisch Stadion, naar de wapperende vlaggen in de stad en naar de golfjes op de Amstel. Debon heeft het hele boek getekend in slechts twee kleuren: in steenrood, wat verwijst naar het gravel op de sintelbaan, en in een vaalblauwe tint waarmee hij de gedaante van El Ouafi laat contrasteren met zijn omgeving.

Uit: Marathon. Beeld Nicolas Debon

Rennen voor de kolonisator

Net als Alan Sillitoe in zijn beroemde novelle The Loneliness of the Long-Distance Runner concentreert Debon zich op de eenzaamheid van de langeafstandsloper en zoomt hij in op de gedachtenspinsels van El Ouafi. Onder een onheilszwangere lucht die de kleur van geronnen bloed heeft gekregen, denkt de Algerijn terug aan zijn geboorteland, en in zijn herinnering veranderen de populieren in palmen. Hij denkt terug aan de zoete smaak van dadels en abrikozen, maar ook aan de bezetting van Algerije door de Franse kolonisator. Debon schrijft wrang: ‘Je rent voor een land dat niet echt het jouwe is.’ Zoals ook de in Ethiopië geboren Sifan Hassan hardloopt voor een land dat niet echt het hare is, met het grote verschil dat Nederland niet haar geboorteland opeist.

Na 2 uur, 32 minuten en 57 seconden komt Ahmed Boughéra El Ouafi over de streep in het Olympisch Stadion: als eerste. De kersverse kampioen maakt zijn overwinning te gelde in de Verenigde Staten, waar hij meedoet aan racespektakels. Omdat hij daarvoor betaald wordt en geen amateur meer is, diskwalificeert de Franse atletiekfederatie hem voor de rest van zijn leven. Het wordt nog erger: in oktober 1959 woont El Ouafi in Parijs een familiereünie bij. ‘Die dag openen onbekenden het vuur op de aanwezigen en doden zowel El Ouafi als zijn zus’, schrijft Debon in de appendix van het boek. ‘Het onderzoek, dat snel wordt afgesloten, levert geen enkel motief voor het drama op.’

Nicolas Debon: Marathon. Uit het Frans ­vertaald door Dieter van ­Tilburgh. Scratchbooks; 124 pagina’s; € 24,95.