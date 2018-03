Maarten 't Hart: 'Uitzichtloos lijden, daar is in mijn geval geen sprake van'

Even lijkt het interview niet door te gaan. Maarten 't Hart is ziek - hoge koorts - en denkt misschien opgenomen te gaan worden in het ziekenhuis. Een kleine week later komt het verlossende woord: 'Het gaat wel goed.' Langskomen kan. Maar: 'Als het nog zo koud is, pak je dan goed in, want ik kan het hier onder deze omstandigheden helaas niet echt goed warm stoken.' De sobere leefstijl van de 73-jarige, inmiddels zeer krom gerugde schrijver, die zijn huis aan het spoor in Warmond voor de gelegenheid met zijn houtkachel zo warm mogelijk stookt, verraadt in niets de rijkdom die hij vergaarde met zijn 44 boeken, waaronder zestien romans.