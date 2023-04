Luister naar de boeken van Stéphanie Hoogenberk, Hadassah de Boer en Babs Gons en je hebt er een berg vrienden bij

Beeld Martyn F. Overweel

Het was denk ik op de basisschool waar we de gewoonte aanleerden om, nadat we elkaar in een wilde bui onderuit hadden gehaald, rollend over de tegels hadden geprobeerd de ander in een houdgreep te nemen – shit, deze zit op judo – en door de meester aan onze nekvelletjes omhoog waren gesleurd, de vrede te tekenen met een enkel woord: vrienden. Soms voorzichtiger: vrienden? Vooral wanneer je je van je eigen schuld bewust was, of van de oneerlijke krachtsverhoudingen.

De ander knikte en voort ging het weer. Niet dat er dan een echte vriendschap was gesloten, het woord betekende helemaal niets, behalve dat de meester je liet gaan. Vriendschap als thema werd eerst door Henk Westbroek met z’n ‘pakketje schroot’ en vervolgens door J.J. Voskuil in Bij nader inzien nogal donker gekleurd. Vriendschappen konden opgezegd worden, uit elkaar vallen. Begin dit jaar overleed mijn oudste vriend, die altijd heel trouw deze rubriek las én bovendien regelmatig naar de besproken boeken luisterde. Ook zo kan een vriendschap eindigen.

Nu lag het natuurlijk ook allemaal aan Voskuil en zijn generatiegenoten zelf, dus hoe zit dat bij een jonge schrijfster van nu? Stéphanie Hoogenberk debuteerde onlangs met het boek We hebben het over je gehad, waarin ze verschillende van haar vriendschappen analyseert en becommentarieert. Dat moet ze natuurlijk zelf voorlezen, met licht Limburgs accent, maar daar gaan we de vriendschap niet voor opzeggen.

Stiefmoeder

Klassieker onder de noodgedwongen vriendschappen is de stief. Moeder of vader word je niet zomaar, dan is de elegante weg die van het sluiten van een soort vriendschap met de nieuwe kinderen in je leven. De vader van Hadassah de Boer introduceert, wanneer zijn dochter 6 jaar oud is, een nieuwe vrouw in haar leven. Van vriendschap is hier geen sprake, wel van wederzijdse afkeer. Een afkeer die levenslang aanhoudt, totdat zowel vader als stiefmoeder gaat dementeren.

Over de gigantische chaos die dit veroorzaakt in het huishouden van het echtpaar dat coûte que coûte bij elkaar wil blijven, maar ook over de onverwachte toenadering tot de stiefmoeder die het proces van de dementie met zich meebrengt, schreef De Boer het boek De vrouw van mijn vader. Ricky Koole leest voor – acteert, moet ik zeggen, want ze schakelt moeiteloos en verbluffend tussen de stemmen. Na 3 uur en 46 minuten heeft u er een vriendin bij.

De nieuwe Dichter des Vaderlands

Als je wint, heb je vrienden, rijen dik, echte vrienden. Hoe druk zou het nu dan in huize Babs Gons zijn, de nieuwe Dichter des Vaderlands? Of telt dat niet als winnen? Overigens is ze nog niet in functie, de feestelijke inauguratie vindt pas in september plaats tijdens het ILFU in Utrecht, waar tegelijkertijd de huidige DDV uitgezwaaid zal worden, Lieke Marsman, wier termijn officieel al in februari eindigde. Er is dus nu een dichterlijk vacuüm, of misschien beter nog een interpoëticum.

Gons debuteerde twee jaar geleden met de bundel Doe het toch maar, die werd genomineerd voor de Herman de Coninckprijs en de Poëziedebuutprijs. In 2022 was ze een van de twee winnaars van De Johnny, een oeuvreprijs voor podiumpoëzie. Het selectiecomité van de stichting DDV over Gons: ‘een van de meest aansprekende dichters die Nederland nu heeft, met een stem vol vuur, brandend en warm, zowel op het podium als op papier.’ Doe het toch maar verscheen eind 2021 als luisterversie. Ook dit kan geen voorlezen genoemd worden, hoe Gons met zachte maar dwingende stem haar eigen werk voordraagt. Niet zo verrassend voor een spokenwordperformer, maar het zit allemaal dicht op de huid. Dit zou weleens het begin van een mooie vriendschap kunnen zijn.