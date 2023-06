Lola Lafon vindt een mooie manier om over Anne Frank te schrijven: ze houdt het klein ★★★★☆

Lola Lafon Beeld ANP / AFP

Koningin Beatrix ging er elk jaar heen om tot bezinning te komen, een gewoonte die ze van Juliana, haar moeder, had overgenomen. Vaak genoeg zijn er bezoekers die weigeren haar kamer te verlaten omdat ze denken een reïncarnatie te zijn. Nu mocht de Franse auteur Lola Lafon er een nacht verblijven. Maar wat kon je beginnen met een nacht alleen in het Achterhuis? Hoe te schrijven over iemand over wie alles en meer al geschreven is? Naar wie een planetoïde is genoemd, van wie de geschriften zijn opgenomen in de Unesco Werelderfgoedlijst voor documenten?

Lafon vond een antwoord dat schuilging onder de tot immense proporties uitgedijde nalatenschap van Anne Frank, maar dat toch eigenlijk voor de hand lag. Ze besloot het klein te houden. Ze zou schrijven over Anne, ‘zo wereldbekend dat mensen haar verhaal niet echt kennen’.

Een nacht in het museum

Ma nuit au musée – mijn nacht in het museum – is een reeks waarvoor een Franstalige schrijver een nacht doorbrengt in het museum van zijn keuze. Leïla Slimani ging naar de Fondation Pinault in Venetië, Kamel Daoud koos het Picasso-museum in Parijs, ook Enki Bilal zocht Picasso op. Lola Lafon wilde naar het Achterhuis. Als Ronald Leopold, directeur van het Anne Frank Huis, haar vraagt waarom, kan ze dat niet goed uitleggen. Ze citeert Marguerite Duras: ‘Als we van tevoren, voor het schrijven, enigszins wisten wat we gingen schrijven, dan schreven we nooit. Het zou de moeite niet lonen.’

In elk geval brengt ze haar eigen verleden mee naar het Achterhuis. Ook Lafon (49) is Joods. Ze is afkomstig uit het Roemenië van Ceausescu, dat in haar jeugd even wereldberoemd werd door de successen van turner Nadia Comaneci, die vijf gouden medailles won op de Olympische Spelen van 1976. Over haar zou Lafon later een boek schrijven, De kleine Roemeense die nooit glimlachte.

Haar afkomst sijpelt in fragmenten door in de tekst. Ze was 12 toen ze met haar ouders naar Frankrijk vluchtte. Op haar 15de – de leeftijd die Anne Frank had toen de SS het Achterhuis binnenviel – wilde ze portretten schrijven. Om te oefenen interviewde ze haar grootvader, die als jongen uit Belarus naar Warschau vluchtte voor de Russische pogroms, en wiens zusjes naar Auschwitz werden afgevoerd: Sonja, Bronja, Olga, Chava. ‘Hij herhaalde hun voornaam: een litanie, een gebed, maar tot wie?’

Met losse steken

Zo vlecht Lafon met losse steken haar verhaal door dat van Anne Frank. De mooiste passage is die waarin ze onder woorden brengt wat de Shoah voor volgende generaties betekent. Die kunnen niet volstaan met een gewoon leven . Ze moeten ‘krachtiger leven, voor en in plaats van de overledenen. Wat een loodzwaar geschenk.’

Intussen is ze nog steeds in dat verlaten Achterhuis, waar alleen nachtwaker Gladys voor wat aanspraak zorgt. Ze piekert bij de foto’s die Anne Frank op de muren van haar meisjeskamer plakte en die Otto Frank, haar vader, zorgvuldig bewaarde. Hoe kan ze een foto hebben opgehangen van drievoudig olympisch kampioen kunstschaatsen Sonja Henie, die aan Hitler was voorgesteld en luidkeels, met geheven arm, ‘Heil Hitler’ had geroepen?

Als schrijver wil ze zich verhouden tot de schrijver Anne Frank, die, anders dan zij, pas na haar dood haar lezers zou bereiken. ‘Schrijven is niet echt een keuze. Het is een bekentenis van onmacht. Je schrijft omdat je de werkelijkheid op geen andere manier weet te vatten.’

Uiteindelijk, het wordt al licht buiten, zet ze de stap die ze de hele nacht heeft uitgesteld: ze betreedt de kamer van Anne Frank. Waar ze pas echt door haar eigen verleden wordt overvallen en terugdenkt aan een jeugdvriend die slachtoffer werd van de Rode Khmer. ‘Ik wist dat we moesten ophouden ons haar toe te eigenen.’

Lola Lafon: Als je naar dit lied luistert – Een nacht in het Achterhuis. Uit het Frans vertaald door Katrien Vandenberghe. De Arbeiderspers; 180 pagina’s; € 20.

