Lezen kan je een hoop reizen besparen. Met genoegen las ik de column die Frans van Hasselt, jarenlang Griekenland-correspondent, in 1995 schreef over zijn Atheense postbode. Het staat in De toekomst komt van achter (Black Olive Press; euro 12,50), en is een fraaie klaagzang over de humeurige bezorger met wie ze daar in de buurt nog wel even opgescheept zitten, 'want hij lijkt niet ouder dan vijftig', zoals Van Hasselt spijtig opmerkt.



Soms krijgt Frans een krant, soms dagen niks, en de kranten van vrijdag en zaterdag komen vaak wat later, 'want Spyros vond ze te dik (zelf is hij ook dik)'.