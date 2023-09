Lewis Dartnell laat vlotjes zien hoe de evolutie van ons lichaam de geschiedenis heeft bepaald ★★★☆☆

Lewis Dartnell Beeld Getty

Koningin Victoria stond aan het eind van haar leven bekend als ‘de grootmoeder van Europa’. Haar negen kinderen en veertig kleinkinderen waren koningen, koninginnen, hertogen en hertoginnen geworden, verspreid over het hele continent. Maar er was iets gruwelijk mis met haar kroost. Door een mutatie, waarschijnlijk ontstaan bij Victoria’s vader of moeder, waren veel van haar nakomelingen drager van het gen voor hemofilie. En deze ziekte, waarbij het bloed na een verwonding niet of nauwelijks stolt, drong dankzij Victoria door tot in de hoogste kringen.

Met fatale gevolgen. Een kleindochter introduceerde de ziekte rond 1906 in het Spaanse koningshuis. Vijftien jaar later bleek dat geen van de kinderen van koning Alfonso XIII geschikt was voor de troon. De gevolgen zijn bekend: een militaire staatsgreep, een tweede staatsgreep, een burgeroorlog en 36 jaar fascistische dictatuur. Een andere kleindochter, Alix, trouwde met de Russische tsaar Nicolaas II. Hun zoon, tsarevitsj Alexej, had hemofilie en zijn wanhopige moeder zocht hulp bij de waanzinnige monnik Raspoetin. Er zijn vele redenen op te sommen voor de Russische Revolutie, maar de duistere aanwezigheid van Raspoetin aan het keizerlijke hof was er zeker een.

Over de auteur

Marcel Hulspas is recensent non-fictie voor de Volkskrant. Hij schreef meerdere boeken, waaronder Uit de diepten van de hel, over de ondergang van het Romeinse Rijk, en een kritische biografie van de profeet Mohammed.

Ons noodlot heet biologie. Dat is de les die de Britse schrijver en hoogleraar wetenschapscommunicatie Lewis Dartnell ons wil leren. En daar hoeft hij niet veel moeite voor te doen; de voorbeelden liggen voor het oprapen. Dartnell heeft dat grondig gedaan. Geen enkele ramp ontbreekt, zo lijkt het. Of het nu gaat om de ontdekkingsreizen, wereldoorlogen of georganiseerde misdaad, de landbouw, slavernij of de onderdrukking van de vrouw: de oorzaak moeten we zoeken in ons lichaam. Omdat Dartnell in zijn boek niet chronologisch maar thematisch te werk gaat, moet de lezer wel de nodige bokkesprongen maken.

Zo komt na Raspoetin scheurbuik. We leren dat de overwinningen van de Britse admiraal Horatio Nelson, Napoleons grote tegenstander op zee, voor een belangrijk deel te danken waren aan het feit dat de Engelsen wisten hoe je die ziekte (veroorzaakt door gebrek aan vitamine C) kon bestrijden. Terwijl de vloot van Napoleon afgeladen met zieke zeelieden ronddobberde, bevoeren de Britten fluitend de Europese wateren en hakten ze de Fransen in de pan bij Trafalgar. Dankzij citroensap.

Moordend tempo

De behoefte van de Britse marine aan citroensap leidde er overigens ook toe dat Sicilië veranderde in één grote citroenboomgaard en dat er een zeer omvangrijke illegale export ontstond van het levensreddende sap, gecontroleerd door (de voorlopers van) de maffia. Ook dat weet Dartnell ons te vertellen. Hij schrijft vlot, gaat soms kort door de bocht en maakt hier en daar een uitglijder, maar dat is met zo’n moordend tempo onvermijdelijk.

Overigens is de hemofilie van Victoria niet zijn mooiste voorbeeld van ons biologische noodlot. Wat te denken van de vloek van de Habsburgers? Deze adellijke familie deed eeuwenlang haar uiterste best om haar bezit in de familie te houden, en dus trouwde men het liefst onder elkaar: tante met oom, neef met nicht. Genetische foutjes stapelden zich daardoor op. Het eerste teken dat er iets misging, was het verschijnen van een extreem verlengde onderkaak, de ‘Habsburgse kinnebak’. Maar al snel ging er genetisch veel meer mis. Dartnell: ‘Hun genenpoel was zeer ondiep en statisch geworden.’ En dat leidde uiteindelijk tot een ramp van wereldformaat.

Gemakkelijke prooi

De laatste Spaanse Habsburger, koning Karel II, was een lichamelijk wrak en bij zijn dood in 1700 (hij was 40 jaar oud) liet hij geen opvolger na. Hij was impotent. Spanje werd daarmee een gemakkelijke prooi voor de andere grootmachten, een héél grote prooi. De Spaanse successieoorlog (1701-1713) die daarna uitbrak, werd de eerste echte wereldoorlog, uitgevochten van de Noordzee tot aan Peru en de Filipijnen. De uiteindelijke Vrede van Utrecht (1713; niet 1714, Lewis) betekende het einde van het Spaanse wereldrijk, maar ook van de macht van de Republiek (we behoorden tot de overwinnaars maar waren bankroet).

Tegelijkertijd was het de start van de opkomst van het Britse imperium. Natuurlijk was het anderhalf jaar feest in Utrecht, waar de complete Europese adel aanwezig was. En ergens in de kleine lettertjes kregen we als ‘overwinnaars’ ook nog de stad Venlo cadeau. Maar de wereld zag er totaal anders uit.

En dat alles door de Habsburgers en hun troebele genenpoel.

Lewis Dartnell: Corpus. Uit het Engels vertaald door Erik de Vries. Thomas Rap; 456 pagina’s; € 24,99.