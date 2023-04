Leve de wederopstanding van het boekenprogramma

Pasen is het feest van de wederopstanding en dus is het mooi dat in het kielzog van Jezus komende zondag ook een andere schijndode uit zijn graf verrijst: het Boekenprogramma. Het Boekenprogramma is een wekelijks en doorgaans matig bekeken televisieprogramma over boeken, waarover iedereen altijd wat te mekkeren heeft en dat traditioneel wordt uitgezonden door de VPRO.

Die traditie eindigde vorig jaar met Brommer op zee. Hoewel de makers zich keurig aan de verstrekte opdracht hielden, kregen ze afgelopen zomer te horen dat hun programma moest stoppen wegens te nuffig, te duur en te lage kijkcijfers. Onder het motto fuck it smeten ze vervolgens het vaste format in de prullenbak en draaiden bij wijze van uitsmijter twee mooie én goed bekeken mini-documentaires over Cees Nooteboom en Connie Palmen in elkaar, waarna de NPO-leiding opeens meldde dat Brommer op zee toch mocht doorgaan. Maar toen was het te laat; de meeste medewerkers, merendeels contractanten, hadden al elders onderdak gevonden.

En nu is het Boekenprogramma overgenomen door de NTR, die tot de zomer elke zondag rond half acht, als een paar miljoen mensen naar Studio Sport kijken, een uitzending zal verzorgen van Eus’ Boekenclub. Inmiddels zijn er zes afleveringen opgenomen. Het nieuwe boekenprogramma lijkt in grote lijnen op het gelijknamige programma dat Özcan Akyol de afgelopen drie jaar tijdens de Boekenweek presenteerde maar het duurt een stuk langer (40 in plaats van 25 minuten) en de sidekick is afgeschaft.

Özcan Akyol Beeld Dennis Bresser

Nieuw is ook dat elke week aandacht wordt besteed aan een aspirant-schrijver die er maar niet in slaagt een uitgever voor zijn meesterwerk te vinden. Ideetje van hemzelf, zegt Akyol desgevraagd: ‘Het cliché wil dat er in Nederland een miljoen schrijvers zijn; ik was benieuwd hoe die mensen eruitzien. Nadat we naar buiten hadden gebracht dat we dit gingen doen, stroomden de manuscripten binnen. Vaak in de categorie ziekte en ellende – vooral misbruik is een populair onderwerp – en verder veel sciencefiction.’ Of er iets goeds bij zat? ‘Niet direct. Maar tussen de boeken die wel worden uitgegeven, zit óók veel tinnef.’

Akyol wil graag benadrukken dat het onderdeel over onbekende schrijvers niet is bedoeld als afzeiktelevisie. ‘Al is het bij een van de afleveringen wel zo uitgepakt. Maar die man verdiende het ook een beetje, hij was erg vol van zichzelf.’ De hamvraag: hoeveel kijkers moet Eus’ Boekenclub trekken? ‘Minimaal 200 duizend. Maar mijn belangrijkste doel is mensen naar de boekhandel lokken. En dan niet de oude, witte bovenklasse.’

Leve de terugkeer van het Boekenprogramma. Zalig Pasen!