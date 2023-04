Leeswijzer over ‘De Pool’ van J.M. Coetzee, het nieuwe boek dat we lezen in de Volkskrant Leesclub

Beeld Sophia Twigt

J.M. Coetzee: De Pool Cossee, € 22,99 (gebonden) Ook verkrijgbaar als e-book (gratis voor Kobo Plus-abonnees)

Nog geen Engelstalige uitgave

Hoewel oorspronkelijk in het Engels geschreven, is de roman op dit moment (voorjaar 2023) nog niet in een Engelse editie beschikbaar. Die verschijnt pas in september. Als vorm van protest tegen de culturele dominantie van het noordelijk halfrond, heeft Coetzee zijn meest recente romans – De schooldagen van Jezus, De dood van Jezus en De oude vrouw met de katten – eerst laten publiceren door Argentijnse of Australische uitgeverijen, alvorens ze in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië verschenen. Pas in september komt The Pole beschikbaar in de taal waarin het is geschreven. Coetzee, geboren in Zuid-Afrika en woonachtig in Australië, omschreef het zuiden in een interview als het land van licht, warmte en vreugde waar je je noordelijke remmingen van je af kunt gooien en je zintuigen vrij baan kunt geven. Hoewel Nederland op het noordelijk halfrond is gelegen, is de Nederlandse editie reeds in maart verschenen.

Over de Nederlandse editie meldt PR-medewerker Eva Stegeman van uitgeverij Cossee het volgende:

‘Sinds de oprichting van uitgeverij Cossee hebben we voor alle titels van Coetzee contractueel vastgelegd dat we een half jaar vóór de Engelse editie onze Nederlandse uitgave mogen publiceren. Dat is ook nu weer zo. We hebben inmiddels 27 boeken van J.M. Coetzee in druk en nog drie boeken over hem en twee luisterboeken. Sommige uitgaven zijn exclusief in het Nederlands verschenen, omdat wij ze hebben samengesteld. Ik denk dat dit de 15de uitgave is waarvan de Nederlandse editie een half jaar eerder op de markt komt dan de Engelse editie. De Pool is ook de 20ste vertaling van een boek van Coetzee door Peter Bergsma. Bergsma is echt de Nederlandse stem van Coetzee. Zij werken goed samen en daardoor kan deze half-jaar-eerder-regeling ook bestaan. Bergsma vertaalt, Cossee redigeert, Coetzee autoriseert. Zo is de Nederlandse vertaling toch een echte Coetzee, want Coetzee beheerst de Nederlandse taal voortreffelijk.’

Vertaler Peter Bergsma vertelde presentator Frits Spits in het radioprogramma De Taalstaat over zijn werk. U kunt dat fragment terugluisteren via: https://www.nporadio1.nl/fragmenten/null/1fe94898-fcd0-4da6-b1dc-2df35a0e52b2/2023-03-04-coetzee-vertaler-peter-bergsma

Over J.M. Coetzee

John Maxwell Coetzee werd op 9 februari 1940 geboren in Kaapstad, in Zuid-Afrika. Hij is een afstammeling van 17de-eeuwse Nederlandse immigranten. Na zijn studie Engels aan de Universiteit van Kaapstad, vertrok hij in 1962 naar Groot-Brittannië, waar hij onder meer bij IBM werkte. In 1965 ging haar naar de Verenigde Staten, waar hij aan de Universiteit van Texas promoveerde op het werk van Samuel Beckett. Coetzee bekleedde diverse universitaire functies in de VS en Zuid-Afrika. Sinds 2002 woont hij in Australië, waar hij werkzaam is aan de Universiteit van Adelaide.

In 1983 werd Coetzees roman Life & Times of Michael K (Wereld en wandel van Michael K) bekroond met de Booker Prize. In 1999 ontving hij deze prijs opnieuw voor Disgrace (In ongenade). In 2003 werd Coetzee de Nobelprijs voor literatuur toegekend voor een oeuvre waarin hij in een veelheid van verschijningen blijk gaf van ‘een opmerkelijke betrokkenheid bij de buitenstaander’. Ook werden zijn grote talent voor compositie, dialoog en analyse door het Nobelcomité geprezen.

Coetzee is altijd een verklaard tegenstander van het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime geweest, protesteerde in zijn tijd in de VS tegen de Vietnamoorlog, verzet zich tegen de wijze waarop de Australische regering met asielzoekers omgaat en is een groot pleitbezorger voor de rechten van dieren. Hij is vegetariër.

Coetzee schuwt de publiciteit en was niet aanwezig bij de plechtigheid waarop hem in 1983 en 1999 de Booker Prize werd toegekend. Hij is gehuwd met Dorothy Driver, die werkzaam is aan de Universiteit van Adelaide.

De Pool

Het Leesclubboek van april 2023 is 152 pagina’s dun en bestaat uit zes hoofdstukken. Alle alinea’s in het boek zijn genummerd.

Dit levert meteen een eerste vraag op. Waarom zou dit zijn? En hoe ervaart u het? Is het irritant of hindert het u niet?

Hoofdstuk Een

Alinea 1 bestaat uit één zin: ‘De vrouw is de eerste met wie hij moeite heeft, al spoedig gevolgd door de man.’

Wonderlijke zin? Wie zou die ‘hij’ zijn?

In alinea 2 wordt de vrouwelijke hoofdpersoon geïntroduceerd. Zij wordt omschreven als een lange, gracieuze dame, geen schoonheid, niet sexy of verleidelijk (hoewel misschien vroeger wel), maar gracieus en met een goed figuur. Ze is ‘een goed mens, aardig en vriendelijk’.

Vervolgens wordt in alinea 3 de ‘hij’ beschreven: een Pool van in de zeventig, vitaal en een controversieel vertolker van Chopin: niet romantisch maar juist sober. Een buitenbeentje in de concertwereld, bezield, maar de ziel die over hem vaardig is, is die van Chopin, niet van hemzelf. Zelf maakt hij een droge, strenge indruk die kan wijzen op een dor temperament.

Hoe ervaart u deze manier van vertellen? Er is zo te zien een ‘alwetende’ verteller aan het woord, die helemaal niet zo alwetend lijkt. Hij lijkt ook maar een beetje te gissen, af te tasten. En dan vertelt hij ook nog eens dat de twee personages in kwestie al ‘het hele jaar op de deur hebben geklopt’ om te worden binnengelaten (in de roman) of te worden weggezonden. We lezen hier dus kennelijk niet alleen over de personages, maar ook over het schrijfproces (alinea 4).

De vrouw blijkt Beatriz te heten (haar achternaam komen we niet te weten) en deel uit te maken van een Kring die in de gotische wijk van Barcelona, in de Sala Mompou, al tientallen jaren maandelijkse recitals organiseert. De Poolse pianist – we moeten nog even wachten voor ons verteld wordt dat hij Witold Walczykiewicz heet – is niet op instigatie van Beatriz uitgenodigd, maar op voorspraak van haar vriendin Margarita. Deze Margarita is tevens degene die de gasten altijd begeleidt. Maar bij deze gelegenheid blijkt Margarita ziek te zijn, en valt Beatriz de taak toe om Witold van het vliegveld te halen, naar zijn hotel te brengen, naar de zaal te begeleiden en na afloop van het concert met hem te dineren. Haar man zal daarbij niet aanwezig zijn, want deze bankier bezoekt de avonden van de Concertkring nooit.

Opvallend is dat Beatriz zich al snel zorgen lijkt te maken over de taak die haar wacht. Op pag. 10 (alinea 9) stelt ze zichzelf gerust dat de pianist, immers al in de zeventig, wel geen seks zal verwachten. Maar wel vleiende praatjes en geflirt. Ze heeft de man op dat moment nog niet ontmoet en het is ook niet zo dat we lezen dat haar vriendin Margarita met eerdere gasten dit soort problemen heeft gehad. Op een gegeven moment vraagt Beatriz zich zelfs vertwijfeld af: ‘Waarom moet alles zo ingewikkeld zijn?’ (alinea 10). Let wel: er is op dat moment nog niets gebeurd. Vertelt ons dit iets over Beatriz?

We krijgen wat meer achtergrondinformatie over onze hoofdpersonen. Witold blijkt in 1943 te zijn geboren en al op zijn veertiende zijn concertdebuut te hebben gemaakt. Beatriz stelt zich voor hoe hij is opgegroeid met soep van kool en aardappelschillen, en vraagt zich af of dat consequenties heeft gehad voor zijn lichamelijke en geestelijke ontwikkeling. Zijzelf is uit 1967 en zal ‘weldra vijftig’ zijn en heeft nooit honger gekend (pag. 15). (De roman speelt dus in 2015 of 2016, op pag. 104 krijgen we uitsluitsel: 2015.) Ook komen we iets over Beatriz’ zelfbeeld te weten (pag. 13). Haar man is een succes, hun zoons ook (ze aarden naar hun vader), maar heeft zij zelf een succes van haar leven gemaakt? In wat ons Nederlanders aan J.C. Bloem kan doen denken (‘Is dit genoeg, een stuk of wat gedichten, / Voor de rechtvaardiging van een bestaan?’) peinst Beatriz: ‘Is het genoeg om twee weldoorvoede, energieke jonge kerels op de wereld te hebben gezet?’

Op diezelfde pagina 13 (in alinea 13) lezen we een passage die zowel de gedachten van Beatriz kan beschrijven, als die van de verteller, die eerder, met name op de eerste pagina’s, nadrukkelijk aanwezig is, maar zich gaandeweg terugtrekt. We lezen: ‘Dames uit de betere kringen: het is niet moeilijk om de draak met hen te steken’ (en verder). Wat denkt u: is hier de verteller aan het woord of Beatriz?

Op pag. 15 lezen we: ‘Jaren later, wanneer het voorval met de Pool geschiedenis is geworden, zal ze stilstaan bij die vroege indrukken.’ Ook hier de vraag: is hier de verteller aan het woord of Beatriz zelf?

Op de pagina’s die volgen, lezen we meer van Beatriz’ ‘vroege indrukken’. Als Witold achter het klavier gaat zitten denkt ze: ‘Wat een aansteller! Wat een oude clown!’ Vervolgens is ze niet echt enthousiast over Witolds interpretatie van Chopin en fantaseert ze over het bestaan van een ‘mevrouw Pool’ en ‘een verleden van vechtscheidingen en tandenknarsende ex-vrouwen’ (pag. 17).

Zouden deze fantasieën te maken kunnen hebben met wat we eerder op de pagina lezen: Beatriz wil door de muziek worden ‘meegevoerd’, hoewel ze dat eigenlijk ‘ouderwets’ en ‘sentimenteel’ vindt. ‘Maar dat is wat ze van deze bewuste avond verlangt, en dat is waarin de Pool niet voorziet.’ Wat moeten we hiervan denken? Vertelt ons dit iets over Beatriz?

We hebben al het een en ander over het uiterlijk van de Poolse pianist gelezen. Ester Lesinski, vaste bezoekster van de Concertkring, vindt op pag. 19 dat hij sprekend lijkt op de Zweedse acteur Max von Sydow (1929-2020).

We lezen dan: ‘Ester heeft gelijk: hetzelfde langwerpige, lugubere gezicht, dezelfde fletsblauwe ogen, dezelfde kaarsrechte houding. Maar de stem stelt teleur. Die mist de diepe keelkracht van die van de slechte broer.’

Als hier niet de verteller maar Beatriz aan het woord is, zegt dit oordeel dan iets over haar?

Hoewel het perspectief na de eerste pagina’s verschuift van een naamloze verteller naar Beatriz (dat is tenminste mijn interpretatie, daar hoeft u het niet mee eens te zijn) lijkt de verteller op pag. 20 weer even terug te zijn, als we lezen:

‘Het is een kans voor de Pool, Witold, om hun te vertellen hoe het was om jong en rusteloos te zijn in zijn ongelukkige vaderland, over zijn verlangen om naar het decadente maar opwindende Westen te ontsnappen, maar hij grijpt hem niet. ‘Geluk is niet het belangrijkste – het belangrijkste gevoel,’ zegt hij. ‘Iedereen kan gelukkig zijn.’’

Is hier inderdaad de verteller aan het woord, of zijn dit eigenlijk de gedachten van Beatriz? En zo ja, wat vertelt ons dit? Vindt u het irritant of juist intrigerend dat Coetzee met dit soort verteltechnieken speelt?

Als Ester op pag. 24 met de wat clichématige vraag komt naar Witolds favoriete stad, grijpt Beatriz in en vraagt de Pool naar het belang van Chopin. Hij antwoordt: ‘Omdat hij ons over onszelf vertelt. Over onze verlangens. Die ons soms niet duidelijk zijn. Naar mijn mening. Die soms verlangens zijn naar wat we niet kunnen krijgen. Datgene wat buiten ons bereik ligt.’

Wordt hiermee een van de hoofdthema s van de roman samengevat? En wat te denken van Beatriz reactie: ‘Dat begrijp ik niet’?

Hoofdstuk Een eindigt met nog enkele negatieve bespiegelingen van Beatriz over Witold. Zijn interpretatie van Chopin staat haar niet aan en als de Lesinski’s niet aanwezig waren geweest had ze hem dat stevig ingepeperd. Tot op het cynische en beledigende af. Claudio Arrau is een veel betere Chopin-vertolker, zo moppert Beatriz in haar gedachten, maar ja, dat is geen Pool hè, dus die begrijpt het mysterie Chopin niet, net zo min als andere buitenlanders. En dan zijn er zijn zweetlucht, die eau de cologne, zijn ‘reusachtige poot’ die de hare ternauwernood ‘ongedeerd’ laat en natuurlijk zijn te glanzende, te witte en te neppe kunstgebit.

Is Beatriz’ oordeel over Witold overdreven? Wat zouden we eruit kunnen afleiden?

Hoofdstuk Twee

In de hoofdstukken die volgen, lezen we hoe Witold telkens opnieuw contact met Beatriz zoekt. Hij heeft haar in Hoofdstuk Een al een cd gestuurd met zijn opname van Chopins Nocturnes en uit de eerste alinea van Hoofdstuk Twee blijkt dat ze vergeten is ernaar te luisteren. Dan, na enkele maanden, kondigt hij via de e-mail aan dat hij opnieuw in Catalonië zal zijn, in Girona ditmaal, om masterclasses te geven. Hij nodigt haar uit naar Girona te komen. Beatriz antwoordt dat ze het daar te druk voor heeft, maar vraagt ook wat de reden van zijn bezoek is (‘Voor het geld zal hij het niet hoeven doen’). Zijn antwoord: ‘Ik ben hier voor jou. Ik vergeet je niet.’

Voordat ze haar reactie verstuurt, wist Beatriz een zin uit haar mail: ‘Ik heb geen tijd voor mooie praatjes.’ Wat moeten we hiervan denken?

Op pag. 31 vertelt Beatriz zichzelf en/of de lezer dat ze niet veel ervaring heeft met mannen, niet de wens heeft zich door mannelijke hartstocht te laten overspoelen en niet nieuwsgierig is naar de wijde wereld en naar seks. Wel is ze nieuwsgierig naar zichzelf. Houdt Beatriz zichzelf (en de lezer) hiermee voor de gek of is ze oprecht? En wat bedoelt ze precies als ze zegt dat ze nieuwsgierig is naar zichzelf?

Ondanks haar ‘drukte’ besluit Beatriz wel degelijk naar Girona af te reizen. Kennelijk kan ze zich zonder problemen toegang verschaffen tot het Conservatori Felip Pedrell. Ze gaat op het geluid van een bekende melodie af (Rachmaninovs Tweede Pianoconcert) en constateert hoe de Pool in een kleine gehoorzaal bezig is les te geven. Het is niet duidelijk of Witold haar pas na de les opmerkt, of al eerder, en ook niet of hij verrast is, maar hij betoont zich blij haar te zien. Opnieuw geeft hij aan dat hij voor háár in Girona is.

Beatrix regeert: ‘Wil je dat ik met je naar bed ga? Zo ja, dan help ik je meteen uit de droom: dat gaat niet gebeuren.’ Is dat onnodig bot, of juist helder en duidelijk?

Even later lezen we: ‘Waarom is ze zo boos? Wat wil ze van hem dat hij weigert te geven?’ Hoe zou u deze vraag willen beantwoorden? En is hier Beatriz aan het woord, of misschien toch nog weer even de verteller?

Op pag. 36 lezen we vervolgens een interessant gedachtenspinsel van Beatriz:

‘De tijd dringt. Of hij moet beginnen met het bepleiten van zijn zaak, of ze zal in haar auto stappen en naar huis rijden en dan zal het voorbij zijn. Het is tijd voor zijn grote aria. Hij moet zingen: dat is wat ze verlangt. In het Italiaans, in het Spaans, in het Engels, het maakt niet uit waarin. Al is het maar in het Pools.’

Hoe moeten ze deze passage interpreteren? En die verwante zin op pag. 39: ‘Het is de laatste kans voor de Pool’? En wat te denken van deze passage op pag. 45:

‘Hij had zijn kans toen hij haar in het café in Girona bij de schouders pakte en met een ruk zijn gezicht in haar richting bewoog, zijn koude blauwe ogen. Dat was het moment waarop hij zijn stempel op haar had kunnen drukken, haar verzet had kunnen breken. Maar hij weifelde en verspeelde haar.’

Witold heeft Beatriz uitgenodigd hem te vergezellen op zijn tournee in Brazilië. Dat weigert ze en ditmaal houdt ze zich aan haar woord. Wanneer ze haar man vertelt dat ze in Girona is geweest en dat Witold verliefd op haar is, vraagt ze haar man: ‘Ben je jaloers?’ Hij antwoordt bevestigend, maar zij stelt vat dat hij helemaal niet jaloers is, hooguit geamuseerd: ‘geamuseerd dat een andere man aast op wat alleen van hem is, wat hij zo moeiteloos bezit’ (pag. 40).

Is dit volgens u een sleutelpassage, of past hij gewoon in het patroon, in de relatie tussen Beatriz en haar man, en wordt er een waarheid uitgedrukt waarvan zij zich allang bewust is en waar ze zich bij heeft neergelegd? Hoe zouden we de relatie tussen Beatriz en haar man kunnen typeren?

Hoewel Beatriz niet van plan is (of zegt/denkt te zijn) de Pool naar Brazilië te vergezellen, fantaseert ze vrij uitvoerig over hoe dat verblijf zou kunnen verlopen. Wat concludeert u daaruit?

Op pag. 46 fantaseert Beatriz over mogelijk seksueel contact met Witold en stelt ze zich bovendien voor wat er gebeurd zou kunnen zijn als haar vriendin Margarita op de dag van zijn optreden níet ziek was geweest en hij wellicht voor haar was gevallen. Wat zouden we hieruit kunnen concluderen?

Op pag. 48 wordt verwezen naar de relatie tussen Frédéric Chopin en George Sand. Wat is naar uw mening de functie van deze verwijzing?

Op pag. 48 wist Beatriz een e-mail die ze bij nader inzien te boos vindt klinken. Hoe is die boze toon te verklaren?

Op pag. 49 lezen we over Beatriz: ‘Nu zijn er twee raadsels om op te lossen: waarom haar gedachten steeds teruggaan naar de Pool en waarom haar man opeens zo vijandig doet.’ Ze geeft er zelf een (soort) antwoord op. Wat zouden uw antwoorden zijn?

Op pag. 51 fantaseert Beatriz opnieuw over Brazilië en ‘ontheft’ ze Witold van zijn erotische verplichtingen. Hoe interpreteert u deze gedachten?

Hoofdstukken Drie t/m Zes

De Pool is niet echt een plotgedreven roman, maar toch wil ik in deze Leeswijzer de kans op spoilers zo klein mogelijk maken. Ik ga daarom niet verder in op de gebeurtenissen, maar zet hier nog wel een aantal aandachtspunten en vragen op een rijtje:

Op pag. 58 stuurt Beatriz Witold een uitnodiging ‘in ongebruikelijk specifieke termen’. Wat is hier gaande?

Witold vergelijkt zich in de roman zowel met Dante (pag. 35 en verder) als met Orpheus (pag. 72). En impliciet zelfs een beetje met Goethe’s Werther (pag. 54). Wat is de achtergrond van die vergelijkingen? Vindt u ze passend?

In hoeverre veranderen Beatriz’ ideeën en gevoelens ten opzichte van Witold in de loop van de roman? Kunt u dat met voorbeelden illustreren? Niet alleen via de gebeurtenissen in Sóller (Mallorca), maar ook anderszins?

Op pag. 92-93 filosofeert Beatriz over de liefde. Hoe zou u haar gedachten/opvattingen samenvatten?

Op pag. 96 heeft Beatriz een wat geprikkeld telefoongesprek met Witolds dochter Ewa. Beatriz ervaart Ewa als ‘kil en onverschillig’ (pag. 108). Is dat ook uw opvatting? Waarom (niet)?

‘Het is oktober, de bomen – esdoorns? – laten hun bladeren vallen’ (pag. 101). Twee belangrijke (misschien wel de belangrijkste) gebeurtenissen vinden plaats in deze herfstmaand, in 2015 en 2019. Als je gevoelig bent voor symboliek zou je dat symbolisch kunnen noemen. Ziet u iets in deze gedachte?

Op pag. 109 lezen we dat Beatriz een nacht in Warschau blijft. Waarom? En waarom zou je dat opmerkelijk kunnen noemen?

Op pag. 122 vergelijkt Beatriz de gedichten van Witold met ‘een manuscript, oftewel het embryo van een boek’. Hoe verklaart u deze gedachte?

Wat is de functie van Witolds gedichten? Voor hemzelf, voor Beatriz, voor de roman als geheel?

Op pag. 134 ontdekken we dat Witold in zijn jeugd in de jaren zestig een dichtbundel heeft gepubliceerd, die wel een ‘vluchtige’ of ‘voortvluchtige’ publicatie werd genoemd. Wat zou hiermee worden bedoeld?

Werpt het feit dat Witold reeds als twintiger een dichtbundel publiceerde een nieuw (of als u wilt: ‘aanvullend’) licht op Coetzee’s roman?

De roman besluit met een tweetal lange e-mails van Beatriz aan Witold. Wat is hun functie?

Die brieven bevatten ook voorbeelden van Witolds gedichten. Wat vindt u van die teksten?

Hoe duidt u de slotzin van de roman?

Hoe zou u de thematiek van het boek omschrijven?

Wat vindt u van Beatriz’ houding tegenover Witold? Wispelturig? Verstandig? Wreed? Realistisch? Opportunistisch? Redelijk? Nuchter? Eerlijk? Meerdere of juist geen enkele van deze opties, maar iets anders, namelijk…

Waarom?

Wat vindt u van Witolds houding ten opzichte van Beatriz? Eerlijk? Opportunistisch? Zielig? Onverstandig? Openhartig? Wreed? Dom? Wanhopig? Meerdere of juist geen enkele van deze opties, maar iets anders, namelijk…

Waarom?

Als u meerdere boeken van J.M. Coetzee heeft gelezen: hoe vindt u dat dit boek in zijn oeuvre past? Sluit het aan bij de thematiek in andere boeken? Zijn Beatriz en Witold ‘typische’ of ‘representatieve’ Coetzee-personages? Met wie zou u hen willen vergelijken?

