Leeswijzer over ‘Alkibiades’, het nieuwe boek dat we lezen in de Volkskrant Leesclub

Beeld Sophia Twigt

Wie Alkibiades al kende voordat Ilja Leonard Pfeijffer een roman schreef over de ‘mooiste man van Griekenland’ (in de vijfde eeuw voor Christus), associeert hem waarschijnlijk met dronkenschap. Zijn bekendste verschijning in de antieke literatuur is ongetwijfeld in Plato’s Symposium, waarin de aanwezige Atheners elkaar onder het genot van voedsel en drank een avond lang over de liefde onderhouden, totdat Alkibiades met zijn dronken kop komt binnenvallen en de lof steekt van zijn leermeester Sokrates, met wie hij zo graag als minnaar het bed zou delen. De filosoof blijkt keer op keer immuun voor zijn avances.

Aan het begin van Alkibiades, de fictieve memoires die Pfeijffer zijn protagonist laat schrijven, komt deze rede in een andere vorm terug. Vanuit zijn ballingschap vertelt de omstreden politicus en strateeg aan de ‘mannen van Athene’ over Sokrates’ lelijkheid, zijn uitpuilende ogen en platgeslagen neus, die hem op een satyr doen lijken, en hoe dat lachwekkende uiterlijk een grote schat verbergt: zijn wijsheid, die hij gul en ruimhartig schenkt aan iedereen die op zijn pad komt. ‘Het effect dat een gesprek met Sokrates op iemand heeft, is (…) een confrontatie met de waarheid. En de waarheid is, dat je niet blijkt te weten wat je dacht te weten.’

Over de auteur

Emilia Menkveld is literair recensent en eindredacteur van de Volkskrant.

Het is slechts een voorbeeldje om te laten zien hoe Pfeijffer, opgeleid als classicus, omspringt met zijn literaire bronnen. Zoals ik in mijn Volkskrant-recensie schreef: ‘Alkibiades is de vrucht van gedegen filologisch onderzoek, van consciëntieuze karakterstudie. Het is het werk van een romancier die er duidelijk van geniet om weer even een beetje wetenschapper te zijn. Een waagstuk, waarin de schrijver veel van wat hem lief is samen wil brengen. Maar is het ook een geslaagde roman?’

Die vraag zullen we de komende maand proberen te beantwoorden in de Volkskrant Leesclub.

Waar het over zal gaan? Dat wordt nog kiezen. Van Pfeijffers waarschuwing tegen de ‘tirannie van de massa’, die in elk interview terugkomt, tot de opmerkelijke vorm en stijl, Alkibiades’ visie op vrouwen en zijn geloofwaardigheid als verteller – er is allemaal veel over te zeggen. Ook interessant is de rol van de schrijver zelf: voor zijn doen is Pfeijffer opvallend afwezig in zijn boek. Of is dat schijn?

Om alvast een veelgehoord misverstand recht te zetten: het boek bevat géén voetnoten. De verantwoording beslaat weliswaar bijna tweehonderd pagina’s, maar in de roman zelf staat geen cijfertje, asteriskje of kruisje dat u afleidt bij het lezen. Ik kan iedereen aanraden om af en toe eens naar achteren door te bladeren – Pfeijffers toelichting is bij vlagen zeer vermakelijk – maar heeft u daar geen zin in, doe het dan lekker niet. Het verhaal spreekt voor zichzelf, ook als u niet nazoekt op welke antieke bron de auteur zijn beschrijving van de bonenstoofpot tijdens het festival van de Pyanepsia baseerde.

Lees- en kijktips

Wie het boek al uit heeft of zich gewoon extra goed wil voorbereiden op de leesclub, heeft genoeg om naar te kijken en te luisteren. Deze zomer schreef Ilja Leonard Pfeijffer over zijn inspiratiebronnen in de Volkskrant: Homerus, Marguerite Yourcenar en uiteraard Plato. Juist de schitterende dronkemansscène ‘kuste het reeds vele jaren sluimerende plan bij mij wakker om Alkibiades tot leven te wekken’, vertrouwde hij de lezer toe.

Op de speciaal opgetuigde website alkibiades.nl zijn acht mini-colleges te vinden waarin Pfeijffer wat context biedt bij zijn roman. De filmpjes gaan onder meer over de Griekse jaartelling, het schervengericht in Athene en de vraag: hoe spreek je de naam Alkibiades uit?

De afgelopen maanden verschenen er interviews en recensies over Alkibiades in alle Nederlandse en Vlaamse media die ooit weleens iets aan boeken doen. Bij Buitenhof sprak Pfeijffer uitgebreid over het verval van de democratie en de verontrustende parallellen tussen zijn boek en het heden. Het oordeel van de recensenten was bijna unaniem lovend, behalve in NRC. De krant had slechts twee schamele ballen voor Alkibiades over (‘De romancier is zoekgeraakt’). Op oudheid-weblog Mainzer Beobachter is een vierluik over de roman te vinden, met een analyse van uiteenlopende thema’s. De conclusie: de oude Grieken hebben Ilja Leonard Pfeijffer geholpen om boven zichzelf uit te stijgen.

Na een zomerstop zet Pfeijffer de komende maanden zijn promotietour voort. In september, oktober en november doet hij nog zeker zestien boekhandels en bibliotheken aan, verspreid door het hele land (plus Brugge en Kortrijk). Het schema is te vinden op alkibiades.nl.

Veel plezier!

WIE IS ILJA LEONARD PFEIJFFER? Ilja Leonard Pfeijffer (1968) is dichter, classicus en schrijver van poëzie, romans, korte verhalen, toneelteksten, essays en columns. In 2022 schreef hij het Boekenweekgeschenk: Monterosso mon amour. Met Alkibiades waagde hij zich voor het eerst aan het genre van de historische roman. Pfeijffer woont en werkt in de Noord-Italiaanse havenstad Genua.

Ilja Leonard Pfeijffer: Alkibiades. De Arbeiderspers; 944 pagina’s; € 34,99.