Lees ‘The Perks of Being a Wallflower’ en je begrijpt weer hoe eenzaam en raar het was om 15 te zijn

Charlotte Remarque Beeld Elisa Maenhout

Je leest nooit twee keer hetzelfde boek. Wanneer je een boek herleest ben je altijd ouder, anders, gevormd door alles wat er sinds die eerste keer gebeurd is. En bovendien door wat je die eerste keer las. Je weet ook nog eens hoe het gaat aflopen. Je kunt nog zo vaak wensen dat je het boek weer voor de eerste keer zou kunnen lezen; gebeuren gaat het toch niet.

Op BookTok is de futiliteit van die wens een veelbesproken fenomeen. Lezers raden elkaar boeken aan met de tekst ‘books I would sell my soul to read for the first time again’. Een nogal drastische maatregel, en niet nodig als je de schoonheid van het herlezen inziet. Vivian Gornick schreef erover in haar essaybundel Onvoltooid werk. Een boek herlezen dat ooit indruk op je maakte is als een sessie met een therapeut. Het verhaal dat je al die tijd bij je droeg wordt bevraagd, in een nieuw en scherper licht gezet.

Een van de meest geliefde boeken op de BookToklijstjes is The Perks of Being a Wallflower van Stephen Chbosky. Het boek over Charlie, een verlegen 15-jarige scholier die van boeken houdt, komt uit 1999. De exemplaren op de filmpjes zijn stukgelezen, beduimeld, net als mijn exemplaar. Ik herlas het boek en werd getransporteerd naar de eerste keer dat ik het las, als een verlegen scholier die van boeken hield. Ik luisterde de muziek die Charlie luisterde en herkende mezelf in zijn diepe verdriet.

Meehuilen met Charlie gaat niet helemaal meer, het zelfmedelijden van de adolescent neemt op een gegeven moment toch af, en ook de mierzoete verfilming uit 2012 heeft de magie van Chbosky’s briefroman licht aangetast. Maar het boek is na bijna een kwarteeuw nog steeds eigenzinnig, troostrijk, lief, eerlijk over alles: liefde en familie en vriendschap en drugs en seks. Charlies diepste wens is om écht gehoord en begrepen te worden door degene die deze brieven over zijn leven leest. Ze als volwassene herlezen is weer begrijpen hoe eenzaam en raar het was om 15 te zijn.

Ik kan het niet opnieuw doen, 15 zijn, goddank. Maar een boek als dit kan wel ieder jaar door een nieuwe 15-jarige worden gelezen, of door een oude 15-jarige herlezen. En daar hoeven we niet eens onze ziel voor te verkopen.