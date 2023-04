Laten we mens en natuur weer als één geheel gaan zien, bepleit schrijver Amitav Ghosh in ‘De vloek van de nootmuskaat’ ★★★★☆

Amitav Ghosh Beeld Leonardo Cendamo / Getty

Sprookjesachtig moet het geroken hebben in de 17de eeuw op de Banda-archipel, een deel van de Molukken in het oosten van Indonesië. De eilanden Ambon en Banda Neira waren destijds de enige plek ter wereld waar Myristica fragrans groeide, de geurige muskaatboom die de leverancier was van nootmuskaat en foelie, twee specerijen die eeuwenlang in Azië en Europa hun gewicht waard waren in goud.

En toen was daar ene Jan Pieterszoon Coen. De houwdegen uit Hoorn veroverde in 1621 de eilanden om voor zijn broodheren van de VOC het monopolie op nootmuskaat te claimen. De coup begon met de gruwelijke executie van 44 ‘eiland-oudsten’ (vanwege een bagatel) en ontaardde in een regelrechte genocide op 15 duizend inheemse bewoners, wier plaats werd ingenomen door Europese ‘perkeniers’, contractarbeiders en slaafgemaakten. Het monopolie op nootmuskaat legde de basis voor de Hollandse Gouden Eeuw. En de koloniale methode-Coen (geen oorlog zonder handel, geen handel zonder oorlog) zou overal ter wereld navolging vinden.

Over de auteur

Ben van Raaij is buitenlandredacteur en volgt voor de Volkskrant de ontwikkelingen in Zuid-Azië.

De Nederlandse verovering van de Banda-eilanden vormt het startpunt van De vloek van de nootmuskaat, het net vertaalde boek van de Indiaas-Amerikaanse schrijver Amitav Ghosh (1956, bekend van The Glass Palace en The Hungry Tide). Hij vertelt het verhaal van de nootmuskaat als een wrede parabel over het ontstaan van het moderne extractieve kapitalisme. Hij verbindt de opkomst van de Europese koloniale rijken direct met de hedendaagse ‘planetaire crisis’, waarin de natuur en het klimaat op het spel staan. ‘Zonder plundering van de Amerika’s geen kapitalisme, geen Industriële Revolutie, dus misschien ook geen Antropoceen.’ De kapitalistische moderniteit, zegt Ghosh, werd gebouwd op kolonialisme, slavernij en genocide.

Persoonlijke details

De kiem van het boek ontstond tijdens een bezoek dat Ghosh in 2016 aan de Banda-eilanden bracht. Hij begon aan De vloek van de nootmuskaat toen hij tijdens de covidpandemie, zelf een symptoom van de planetaire crisis, veroordeeld was tot zijn studeerkamer in New York. Ghosh deed er zijn research online en las 17de-eeuwse Nederlandse bronnen via een vertaal-app, terwijl wereldwijd antikoloniale bewegingen als Black Lives Matter en Rhodes Must Fall zich roerden en ver weg in Kolkata zijn oude moeder stierf. Die persoonlijke details vlecht hij door zijn relaas.

De wortel van het kwaad ligt voor Ghosh in de westerse mechanistische en materialistische wereldvisie, ontwikkeld door denkers als Descartes en Bacon. Deze visie brengt een strikte scheiding aan tussen de mens en de rest van de natuur en ziet de aarde, de natuur en andere – niet-westerse – mensen niet als op zichzelf van waarde, maar als inerte grondstoffen die je ten eigen bate kunt gebruiken en dus zo veel mogelijk moet ontdekken, veroveren en beheersen, met behulp van techniek en wetenschap. Of het nu gaat om nootmuskaat, fossiele brandstoffen of slaafgemaakten.

Vanuit die visie op de wereld als grondstof werden vanaf de 16de eeuw koloniale rijken opgebouwd die verre werelddelen en hun rijkdommen zonder pardon inlijfden en met behulp van vuurwapens en de nodige ziektekiemen andere volkeren die geen ‘echte mensen’ waren met Gods en later Darwins zegen onderwierpen en uitroeiden, van de Banda-eilanden tot de Amerika’s en van Zuid-Afrika tot Nieuw-Zeeland. Waarna hun maagdelijk lege ‘wildernissen’ door christelijke witte kolonisten naar Europese gelijkenis werden omgevormd – een proces dat in het Braziliaanse Amazonegebied doorgaat tot de dag van vandaag.

Het mechanistische wereldbeeld leidt volgens Ghosh tot koloniale uitbuiting, genocide, ecocide en uiteindelijk ‘omnicide’, een oorlog tegen de planeet waarin de mens uiteindelijk alles kapotmaakt wat er is, van inheemse culturen en ecosystemen tot de wereldwijde biodiversiteit en het klimaat. Tragisch, want de vooruitgangsmythe dat de moderniteit de mens vrij heeft gemaakt van de aarde is een illusie, zegt Ghosh. We hebben de natuur en de planeet niet alleen nodig om onze welvaart op te grondvesten (van nootmuskaat, thee en katoen tot fossiele brandstoffen en zeldzame aardmetalen), maar natuurlijk ook om simpelweg te overleven. En het moment nadert dat de getergde planeet terugslaat.

Beeld Martyn F. Overweel

Ruimte voor niet-menselijke stemmen

Ghosh roept met zijn boek op tot eerherstel van een andere wereldvisie, die tijdens de Renaissance en de Verlichting het onderspit dolf en daarna eeuwenlang werd onderdrukt en belachelijk gemaakt: die waarin mens en natuur niet gescheiden maar ten diepste verbonden zijn, en alle verschijnselen en levensvormen worden bezien als bezield. Dit animisme (of vitalisme, zoals Ghosh het noemt) leeft nog voort in het spirituele leven van veel inheemse volken (zoals in het werk van de Yanomami-sjamaan Davi Kopenawa) en kreeg een soort revival in de Gaia-hypothese van de Britse wetenschapper James Lovelock.

We moeten weer terug naar die Gaia-visie, stelt Ghosh, in navolging van radicale stromingen in de ecologische en de klimaatbeweging, waarin natuur en aarde worden gezien als één levend geheel, waarin vele soorten planten, dieren, culturen en ‘stille (natuur)krachten’ (Ghosh leent de term van Louis Couperus) ‘verhalen vertellen’, lees: een stem krijgen, meetellen. ‘Nu het vooruitzicht van een planetaire catastrofe steeds dichterbij komt, is het essentieel dat die niet-menselijke stemmen weer in onze verhalen worden opgenomen’, besluit Ghosh. ‘Het lot van de mensheid en van al onze verwanten hangt ervan af.’

Ghosh haalt veel overhoop in dit soms wat wijdlopige boek, dat de lezer dan ineens weer verrast met een lumineus inzicht. Niet altijd geslaagd zijn de persoonlijke details die vrijwel zonder overgang in het betoog opduiken. Ook bevat de vertaling hier en daar slordigheden: Dertigjarige waar Tachtigjarige Oorlog had moeten staan, veldslag in plaats van zeeslag. Maar Ghosh brengt het ontstaan van de planetaire crisis op indrukwekkende wijze in kaart. Hij laat de ‘niet-menselijke stemmen’ weer klinken. Nootmuskaat zal nooit meer hetzelfde ruiken.

Amitav Ghosh: De vloek van de nootmuskaat – Boodschap aan een planeet in crisis. Uit het Engels vertaald door Menno Grootveld. Atlas Contact; 352 pagina’s; € 29,99.