Laatste kans: stel deze week nog al je vragen over Luister van Sacha Bronwasser in de Volkskrant Boekenclub

Sacha Bronwasser Beeld Bert Wisse

Misschien wel het belangrijkste thema van Luister is grensoverschrijdend gedrag. Sacha Bronwasser speelt met de verwachtingen van de lezer daarover. In de Volkskrant Leesclub hadden we het afgelopen week over de vraag: op welke momenten werd je op het verkeerde been gezet? We discussiëren nog een paar dagen over deze roman onder leiding van Bo van Houwelingen. Komende week bespreken we het controversiële kunstwerk van het personage Flo, The Making of M.

Donderdag 1 juni neemt recensent Rob van Scheers het stokje over en storten we ons op de nieuwe, enerverende roman annex thriller van de veelbekroonde Rebecca Makkai, Ik heb een paar vragen voor je. U bent van harte welkom om mee te lezen en te discussiëren. U vindt ons op Facebook.