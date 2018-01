Kostelijke anekdotes en tenenkrommende toproddels: waarom de verhalen uit de muziekindustrie het leukst zijn

Anekdotes vanaf de werkplek, doorverteld in de bedrijfskantine of bij de vrijmibo? Meh. Sorry hoor, die zijn niet altijd even boeiend. We willen hier niemand beledigen maar de sappige verhalen uit het bankwezen of de gemeentepolitiek gaan toch net iets te vaak over die ene vraag: wie heeft het met wie gedaan?



Nee, dan de verhalen uit de muziekindustrie. Die zijn wel leuk. En als u nu denkt dat wij popjournalisten ons hier schaamteloos op de borst gaan kloppen omdat wij popjournalisten zulk boeiend werk hebben, dan klopt dat.