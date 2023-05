Koos Meinderts viert zijn 40-jarige schrijverschap met een nieuw avontuur van Zebedeus de beer

Beeld Leonie Bos

Echte helden hoeven niet zo nodig op avontuur. Thuis is het veel fijner. Of niet soms? Mathilde Stein diept deze innerlijke worsteling heerlijk uit in haar nieuwe zelf- en voorleesboek Vuurtorenbeer (Lemniscaat; € 14,99; 7+), geïllustreerd door de van oorsprong Zuid-Afrikaanse kunstenaar Piet Grobler.

Vuurtorenbeer is dolgelukkig op zijn piepkleine eiland, waar hij schelpen verzamelt, surft en zwemt met zijn vriend, de zeehond Marius. Eens in de zes weken komt de postboot een stapel kranten brengen en leest Vuurtorenbeer wat er in de rest van wereld is gebeurd.

Vooral de reisverslagen van Avonturenbeer bevallen hem. Hij kan niet stoppen met lezen over het driekoppige sneeuwmonster, de bloeddorstige blauwbilbavianen en de diamanten van Sjahoem. Wat is zijn leven eigenlijk saai! Tot hij tijdens een vreselijke storm te hulp wordt geroepen door een stuurloze beer op een bootje. Drie keer raden welke beer dát is.

Stein speelt knap met het verschil in toon tussen de ietwat gezapige Vuurtorenbeer, doorgaans met weinig gelukkig, en de knorrige bombarie van Avonturenbeer. Lekker schmieren dus bij het voorlezen, wat beginnende lezers in dit geval zeker ook heel goed zelf kunnen. Uiteraard krijgen de zielsgelukkige thuisblijvers gelijk.

Tegenstrijdige verlangens

Als er iemand mooi over tegenstrijdige verlangens kan schrijven, dan is het Koos Meinderts. Komende week verschijnt Zebedeus en het ganzenbord van Wisse (Hoogland en Van Klaveren; € 17,50; 9+), geïllustreerd door zijn vrouw Annette Fienieg. Daarin treedt ook al een beer op, die piekert over de vraag of de comfortabele saaiheid van huis en haard te verkiezen is boven verrassing en gevaar.

De schrijver (70) viert er zijn 40-jarige oeuvre mee, dat ruim vijftig boeken omvat voor kinderen, jongeren en volwassenen. Hij begon ooit als tekstdichter Koos uit de bekende kraker Koos Werkeloos van Harrie Jekkers’ Klein Orkest, waarmee hij ook bekroonde kinderliedjes maakte. Zijn langst lopende titel is De club van lelijke kinderen (Ploegsma; 1987; 10+), dat ook is uitgevoerd als musical en recentelijk is verfilmd.

Zebedeus de beer, die al eerder optrad in verhalen van Meinderts, krijgt dit keer te maken met een ganzenbord, dat hem is opgestuurd door een zekere Wisse. Er zit een brief en een dobbelsteen bij en als hij drie gooit, komt hij uit op een afbeelding van zijn eigen voordeur. Kort daarop wordt er aangeklopt en staat er een witte gans op zijn stoep. Vanzelfsprekend volgt een romantische zoektocht langs een herberg met een gevaarlijke eigenaar, een ivoren toren met een warrige professor, ondergrondse tunnels en een ondoordringbaar doornbos.

Voor de liefhebber staan er wat mooie verwijzingen in naar grote avonturiers uit de literatuur. Het ganzenbord kan gelezen worden als een knipoog naar het zwevende schaakbord dat door ridder Walewein achterna wordt gezeten in het gelijknamige Arthurverhaal en als Zebedeus in de buik van een walvis zit, krijgt hij vissticks van een kapitein die Achab heet.

Sleutelverhaal

Dat Zebedeus en het ganzenbord van Wisse een sleutelverhaal is, kan natuurlijk niet missen. Het leven is volgens Wisse een spel, dat je niet kunt winnen of verliezen. En daarmee komt Meinderts terug bij zijn favoriete thema, waarover hij met Harrie Jekkers eigenzinnig dichtte in De ballade van de dood (Lemniscaat; 2008; 8+). Het onvermijdelijke einde wordt hier eerst gevreesd, dan fel bestreden en uiteindelijk door een wijs geworden sprookjeskoning als een vriend verwelkomd.

We hebben geen enkele reden om aan te nemen dat het zijn laatste boek is. Toch heeft Zebedeus en het ganzenbord van Wisse alles van het geslaagde en ontroerende literaire testament van een kinderboekentroubadour, die als geen ander weet dat we het meeste meemaken op dat ene avontuur waarom we nooit hebben gevraagd.