Koopman Jan Bekker Teerling torent niet boven het verhaal uit dat Roelof van Gelder wil vertellen ★★★☆☆

Historicus Roelof van Gelder. Beeld Jerome de Lint

Als Nederland – destijds Bataafse Republiek geheten – in 1803 niet in zo’n belabberde staat had verkeerd, zouden vermoedelijk alle sporen van de koopman Jan Bekker Teerlink (1759-1832) zijn uitgewist. Maar Teerlink was burger van een land dat gedurende de Napoleontische woelingen aan de grillen van veel machtiger landen was overgeleverd.

Zo kon het gebeuren dat de Henriette, het schip dat hem in genoemd jaar vanuit Kanton naar de thuishaven Emden bracht, door een Brits fregat werd aangehouden en als good lawful prize in beslag werd genomen. Van de buit maakte ook de uitgebreide correspondentie van Teerlink deel uit. En daarmee konden de Britten hun verdenking onderbouwen dat de Henriette weliswaar onder neutrale, Deense vlag voer, maar in Nederlandse opdracht Nederlandse waar vervoerde. Aangezien de Bataafse Republiek – feitelijk een Franse vazalstaat – in staat van oorlog met Groot-Brittannië verkeerde, was de inbeslagname van de Henriette en haar vracht dus een legitieme oorlogshandeling.

De brieven van Teerlink kwamen terecht in het nationaal archief in Kew. Evenals een portefeuille van rood Marokkaans leer die – behalve het visitekaartje van een Parijse parfumeur, een lok donker haar en een recept tegen tandpijn – ook 39 pakketjes met plantenzaden bevatte, die Teerlink vermoedelijk uit de Compagniestuin in Kaapstad had meegenomen. Op voorspraak van historicus (en oud-journalist) Roelof van Gelder, die in Kew op Teerlinks correspondentie was gestuit, probeerde een botanisch onderzoekscentrum in West Sussex een deel van de zaden tot wasdom te brengen. Met succes: de tere sprietjes die in 2006 een bezienswaardigheid waren, zijn inmiddels tot kloeke exoten uitgegroeid. ‘En zoals die zaden ontkiemden, zo groeide ook mijn belangstelling voor Teerlink’, schrijft Van Gelder als inleiding van de biografie die haar ontstaan dankt aan een kaping in het treurige oorlogsjaar 1803.

Fragmentarisch

Van Gelder heeft eerder, in 2018, een historische figurant tot leven gewekt. Destijds betrof het de Schots-Nederlandse officier John Gabriel Stedman, die in de late 18de eeuw deel uitmaakte van een expeditieleger dat in Suriname jacht maakte op weggelopen slaven. Deze biografie, Dichter in de jungle, werd een jaar na haar verschijnen bekroond met de Libris Geschiedenis Prijs. De vraag is of zo’n eerbetoon zal zijn weggelegd voor De koopman van Kanton, zoals Van Gelder de biografie van Jan Bekker Teerlink heeft genoemd. Daarvoor beperkte de hoofdfiguur – een ijverig briefschrijver, daar niet van – zich te veel tot verslagen van zijn overzeese werkzaamheden en correspondentie over zijn persoonlijke vermogenspositie.

Deze aantekeningen geven een goede indruk van de leefomstandigheden aan boord van de koopvaardijschepen in de Franse tijd, van de sociale benauwenis in de westerse factorijen aan de oevers van de Parelrivier, en van de ingrijpende invloed van geopolitieke gebeurtenissen op de levens van gewone mensen. Jan Bekker Teerlink torent echter niet uit boven het verhaal dat Van Gelder vertelt. Hij moet hartelijk in de omgang zijn geweest, hij bekommerde zich om weduwen en wezen, om armlastige familieleden en om de vrouwen in zijn leven (die dan ook zwaar te lijden hadden onder de tijdsomstandigheden). Hij besteedde veel zorg aan zijn uiterlijk, en hij verloor veel geld aan de speeltafel. En hij streefde een werkend leven lang een vroeg rentenierschap na. Voor een volwaardige biografie zijn de aantekeningen van Teerlink eigenlijk te fragmentarisch. Maar ze geven kleur en smaak aan Van Gelders zedenschets over een zeevarende natie in verval.

Op zoek naar geluk

Driemaal voer Teerlink uit naar Kanton. En driemaal werd zijn schip bij de nadering van de thuishaven als oorlogsbuit in beslag genomen – tweemaal door de Britten en eenmaal door de Fransen. Steeds zag Teerlink zich beroofd van de revenuen die hem in staat hadden moeten stellen om te gaan rentenieren (al raakte hij nooit aan de bedelstaf). En steeds herpakte hij zichzelf met een bewonderenswaardige opgewektheid.

Van de 29 jaren die verstreken tussen de kaping van de Henriette en de dood van Jan Bekker Teerlink zijn vrijwel geen sporen behouden gebleven – afgezien van een beknopt overlijdensbericht in de Middelburgsche Courant van 29 december 1832 en een landgoed nabij Bordeaux, dat hij in 1808 kocht voor 99 duizend francs. Mogelijk heeft Teerlink uiteindelijk dus toch het geluk gevonden dat hem in zijn werkzame leven was onthouden. Maar zeker weten we het niet.

Roelof van Gelder: De koopman van Kanton – Jan Bekker Teerlink (1759-1832). Prometheus; 336 pagina’s; € 32,50.