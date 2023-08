Kinderpoëzie kan ook té licht en vrolijk worden. Bij Bette Westera hoef je daar niet bang voor te zijn

Pjotr van Lenteren

Een paar ezeltjes die niet goed tegen verandering kunnen, twee katten die vrienden en vijanden tegelijk zijn, een zorgzaam roodborstje, een filosofische goudvis en zijn opponent het dwergkonijn, een gul moedervarken en een schildpad die zichzelf van zijn plaats niest en het liefst onder de verwarming ligt. Dat zijn enkele van de bewoners van een vervallen herstelboerderij, het decor van de nieuwe dichtbundel van Edward van de Vendel.

Gelukkig en blij (Querido; € 20; 10+) is het honderdste boek van de veelbekroonde dichter en schrijver. Toen ik die titel voor het eerst las, hoopte ik dat die ironisch was bedoeld. Dat is niet zo.

Van de Vendel laat de lezer ervaren hoe de seizoenen voorbijgaan, hoe het gras buigt naar de tractor, hoe er ’s nachts ‘zachte hapjes geluid’ boven de boerderij hangen, dat de tuinkabouter een vuil karakter heeft en dat de poezen eigenlijk tijgers zijn, die ‘hier zullen blijven’. Lichte gedichten hóren in de kinderboekenkast, maar kunnen gedichten ook té licht zijn? Blijkbaar wel.

Voor de echte liefhebber staan er gelukkig een paar van die unieke, typisch vendeliaanse taalvondsten in als ‘aaiconcurrenten’ of ‘een soppige onesie van rust en geluk’. Maar verder moet de robuust uitgegeven bundel het vooral hebben van de rustieke platen van de dieren, geschilderd door Martijn van der Linden. Daarin gebeurt wél van alles. Alle boerderijbewoners hebben een zichtbaar eigen karakter en op de achtergrond wordt het hoofdgebouw opgeknapt.

Echt te karig zijn de gedichten van Milja Praagmans Ik kleur van jou (Leopold; € 15,99; 6+). Het is de tweede bundel van de illustrator, die bij haar zachte pastelportretten van dieren ook is gaan schrijven over verwondering, liefde, vriendschap en dood. De teksten zijn ultrakorte observaties, bijvoorbeeld dat wij, als we elkaar allemaal tegelijk voorrang zouden geven, heel even zouden stilstaan ‘in een nooit geschilderd schilderij’. Wat de lezer met deze wijsheid aanmoet, blijft in het luchtledige hangen.

Of de jubileumuitgave van de bundel Dit (Samsara; € 19,90; 8+) van Tiny Fisscher en illustrator Iris van der Veen. De makers doen niet eens de moeite om te verbergen dat het boek met de dromerige zwart-wittekeningen een graantje mee probeert te pikken van het succes van de quasi-filosofische bestseller van Charlie Mackesy, vertaald door Arthur Japin: De jongen, de vos, de mol en het paard.

De verzameling is ‘voor iedereen die wel eens over de wereld om zich heen nadenkt’, meldt het omslag. Zo denken de dieren van Fisscher na over de vraag hoe je weet dat iemand je vriend is. Antwoord: ‘dat voel je’. De bundels van Praagman en Fisscher zijn risicoloze cadeauboekjes. Té risicoloos: tintelend taalgebruik of opmerkelijke inzichten zijn er niet in te vinden.

Dan liever de Annie M.G. Schmidt-achtige rechtdoorzeepoëzie met een begin, een einde en een pointe van Bette Westera, die samen met vaste illustrator Sylvia Weve komende week nieuw werk presenteert: Zo voelt dat (Gottmer; € 23,99; 8+).

De gedichten, met merkbaar plezier gemaakt, gaan over de gevoelens van alledaagse voorwerpen. Bijvoorbeeld over een ballon die opgeblazen wordt, vijf gare appels in een appeltaart, het tweede huwelijk van een bruidsjurk en de grootste eikel van het hele eikenbos. Het hoogtepunt is een gedicht over een puzzelstukje.

Ik ben van alle stukjes blauwe lucht het meest gevreesd,

omdat ik straks zal blijken te ontbreken.

Ze is de hele avond lang naar mij op zoek geweest.

Ze heeft zo’n beetje overal gekeken,

maar tevergeefs, nu zit er in de lucht een gapend gat.

Dat had er niet gezeten als ze mij gevonden had.

Gemeen, grappig en toch ook een beetje verdrietig. Zó doe je dat.