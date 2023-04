Kinderboeken als een warm bad vol vriendelijke personages, ze zijn er gelukkig nog

Beeld Avalon Nuovo

Wasbeer is somber en wil een appeltaart bakken. Hij gaat naar Vos om eieren te lenen. Die wil net gaan klussen. Op naar Das om een ladder te halen. Die heeft eerst een kruiswoordpuzzel op te lossen, met een vraag over honing. Kraai weet waar Beer is: aan het vissen, bij de rivier. De zonovergoten dag eindigt, natuurlijk, met zwemmen en appeltaart. Het prentenboek Een dag met vrienden van de Duitse illustrator Philip Waechter (Ploegsma, € 15,99, 5+) brengt puur geluk treffend in beeld.

Worden ze nog wel genoeg gemaakt, zulke gelukkige kinderboeken? Waarin minstens evenveel aandacht is voor de sfeer als voor de gebeurtenissen? Waechter is er een meester in. Zijn gedetailleerde lijntechniek is ongekend warm en van zijn introvert glimlachende personages ga je meteen houden.

Fantasievolle omschrijvingen

Nu zijn kleuters, voor wie prentenboeken doorgaans gemaakt worden, bij uitstek toegerust voor geluk. Plot is voor hen nog bijzaak, het van alle kanten bekijken van fijne dingen heeft de hoogste prioriteit. Hoe maak je zulke boeken voor oudere kinderen?

De Franse verteller Jean-Claude Mourlevat kent het geheim. Zijn tweede in het Nederlands vertaalde jeugdboek De terugstromende rivier (Querido, € 17,99, 8+) is een bedwelmende aaneenschakeling van krullerige, fantasievolle omschrijvingen en een warm bad vol bonte, meestal vriendelijke personages, die oeverloze gesprekken met elkaar voeren. Dat ze ook nog ergens naartoe moeten, lijkt de verteller steeds weer te vergeten.

Tomek is de jonge eigenaar van een kruidenierszaak waar werkelijk alles te koop is, we lezen over de inhoud van ál zijn laatjes terwijl buiten de zomer over begint te gaan in de herfst. Als hij onverwacht door een meisje wordt bezocht dat op zoek is naar onsterfelijkheidswater uit de rivier Qjar, besluit hij om zijn voorspelbare en geordende leven vaarwel te zeggen en haar achterna te reizen.

Hij komt door een woud waarin je door iedereen vergeten wordt, sluit vriendschap met een volkje van geurmakers en bezoekt een eiland waar alleen maar meisjes worden geboren. Over de goede afloop maakt niemand zich zorgen, als die maar zo lang mogelijk wordt uitgesteld. Tomek is niet als enige op zoek naar het eeuwige leven, het verhaal zélf lijkt onsterfelijk.

Bekroonde auteur

Opvallend dat deze meermalen bekroonde auteur, in 2021 nog met de internationale Astrid Lindgren Memorial Award, pas zo kort in ons land verkrijgbaar is. Het door Eef Gratama prima vertaalde origineel verscheen al in 2000, maar zou ook toen al in Nederland hebben voorzien in een behoefte aan sprookjesachtige boeken.

Toegegeven: een beetje oubollig en vol stoplappen is het proza van Mourlevat wel. Hetzelfde gevoel, maar fris en zonder poespas biedt dichter en kinderboekenschrijver Joke van Leeuwen in Dát bedoel ik, zei de zalm (Querido, € 13,50, 10+). Een pluisje praat met de westenwind en komt terecht in het oor van een heuvelrolkampioen. Die laat haar overwinningsbeker in de rivier vallen. Daar zwemt zalm, die een verzoek krijgt van een zandkorrel, die weer terechtkomt op een strand en kletst met een mens, die daarna langs een paardebloem wandelt. Kortom: een doorgeefverhaal.

Van Leeuwen gebruikt woorden zo dat de lezer wel moet denken: wat zeggen we dat eigenlijk gek. Ook daar schuilt geluk; haar poëtische taal schept ruimte in het hoofd om meer betekenissen toe te kennen dan de voor de hand liggende.

‘Ik vertrouw je niet’, is het eerste wat de paardebloem zegt tegen de denker, die zich over haar buigt. Die belooft haar niet te plukken. Maar waarom dan niet, vraagt de paardenbloem zich af. Iedereen ziet haar als onkruid. Zonder een mierzoete clou of oplossing te bereiken, komen de twee toch nader tot elkaar. Gelukzalige gesprekken, die alleen Van Leeuwen verzinnen kan.