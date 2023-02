Kees Verhoeven, Jan Brokken en verhalen over Vermeer: de luistertips van deze week

Hugo Blom Beeld .

Hebben we nou meer of minder democratie gekregen door dat verdomde internet? De vraag moet misschien ook zijn: betere of slechtere democratie? Het beeld van de fakkels waarmee D66-leider Sigrid Kaag in Diepenheim werd geconfronteerd, zal nog wel even blijven hangen, en dan zal oud-Kamerlid Kees Verhoeven van diezelfde partij niet onterecht denken dat de titel die hij zijn boek De democratie crasht gaf, goed getimed en gekozen is. Hoewel hij in het boek niet zozeer de populist als voornaamste oorzaak aanwijst, maar de digitalisering van de hele samenleving.

Een niet moeilijk te verdedigen stelling; we leven in een gigantische kermis van ijdelheden, Kamerleden voorop. Wie niet twittert, instagramt of tiktokt valt niet op, wordt niet gezien of gehoord en dus de volgende keer niet gekozen. Verhoeven had tijdens zijn laatste termijn in de Tweede Kamer tot 2021 onder meer ict, privacy en cyberveiligheid in zijn portefeuille en zou moeten weten waar hij het over heeft. Of niet, want in zijn boek laat hij ook zien hoe Kamerleden van toeten noch blazen weten wanneer het over digitalisering gaat. Je zou er treurig van worden, als we die fakkels al niet hadden. Verhoeven leest zijn boek zelf voor en dat doet dat met de stem van de volksvertegenwoordiger, wat iets anders is dan de voorlezer. Misschien was AI een alternatief geweest, of geef je dan te veel uit handen?

We leven al in de toekomst, maar tegelijkertijd zit het verleden ons bij voortduring en hardnekkig op de hielen. Nauwelijks zijn voor de ene misstand de excuses uitgesproken of daar komt het volgende onvoltooide verhaal alweer om de hoek kijken. Eerst even terug naar 2018. In dat jaar publiceerde Jan Brokken het boek De rechtvaardigen. Hierin vertelt hij het verhaal van Jan Zwartendijk (1896-1976), de Nederlandse consul in Kaunas (Litouwen), die aan het begin van de Tweede Wereldoorlog een manier ontdekte om duizenden uit Polen gevluchte Joden het leven te redden: hij regelt visa voor hen naar Curaçao. Ze reizen daarmee via de Sovjet-Unie en Japan, en vrijwel iedereen overleefde de oorlog. Zwartendijk schreef duizenden van deze visa uit, waarmee hij naar schatting tussen de zes- en tienduizend mensen het leven redde. Israël kende hem de eretitel ‘Rechtvaardige onder de Volkeren’ toe. De dank van de Nederlandse regering bestond uit een berisping omdat hij bij het uitschrijven van de visa allerlei regels had genegeerd.

Vorige week werd bekend dat er een open brief aan de koning is gestuurd door de voltallige Tweede Kamer, plus een keur aan vertegenwoordigers van Joodse organisaties en een aantal bekende Nederlanders, waarin wordt verzocht Zwartendijk de hoogste koninklijke onderscheiding te verlenen. Een verzoek dat tegen alle regels en protocollen ingaat, maar daar houdt de koning wel van. Mooi initiatief en een goede reden om naar De rechtvaardigen te luisteren, dat wordt voorgelezen door Jan Donkers.

Greep u net naast de kaartjes voor de Vermeertentoonstelling in het Amsterdamse Rijksmuseum? Dan maak ik hier toch even gratis reclame voor de multimedia op hun site, waar het verhaal van Vermeers schilderijen in beeld wordt gebracht en wordt verteld door (kiezen) Joy Delima of Stephen Fry. Ik zou ze gewoon allebei doen en tegen de tijd dat u klaar bent, zijn er weer nieuwe tickets. Of luister ondertussen naar De grote Van Gogh-atlas, samengesteld door Nienke Denekamp en René van Blerk, die dateert uit 2015 maar nu is er ook de luisterversie, ingesproken door Job Cohen en Dafne Holtland. Niet geheel toevallig natuurlijk, nu het Van Gogh Museum zijn 50-jarig jubileum viert. In de atlas wordt Van Gogh gevolgd op zijn reizen door Europa, van platteland naar grote stad. In een tijd van ongeremde vooruitgang en politieke onrust. Aha?