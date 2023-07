Karel van het Reve kreeg vaker gelijk dan hij prettig vond ★★★★☆

Beeld Martyn F. Overweel

Jarenlang had Ruslandkenner Karel van het Reve in talrijke boeken, kranten en tijdschriftartikelen zijn gegronde twijfels geuit over de houdbaarheid van de Sovjet-Unie. Toch toonde hij zich niet vergenoegd over het verval en de uiteindelijke ineenstorting van het Sovjetimperium. Niet uit bescheidenheid, want dat was niet zijn meest in het oog springende karaktertrek. Maar hij voorzag de ellende die de actualiteit nu al geruime tijd beheerst.

Toen Michail Gorbatsjov (vooral buiten zijn eigen land) nog uitbundig werd geprezen om zijn politiek van ‘glasnost en perestrojka’ – openheid en herstructurering – vreesde Van het Reve dat hij onbedoeld een ‘revolutie van de onbedoelde gevolgen’ had ontketend. Hij vergeleek de Sovjetleider met de Franse koning Lodewijk XVI, die met bescheiden hervormingen krachten losmaakte die hem uiteindelijk zelf het leven kostten. Gorbatsjovs beleid van ‘katastrojka’ was onverenigbaar met het voortbestaan van de Sovjet-Unie en zou tot een fatale herrijzenis van het aloude antisemitisme en nationalisme leiden. Dus nee: we hadden geen enkele reden om ons te verheugen over de verdwijning van de staat waarvan Van het Reve het ontstaan, in 1917, altijd had betreurd.

Het missen van Karel van het Reve

Vanwege zijn eruditie en zijn vermogen om een breed publiek daarvan deelgenoot te maken, wordt Karel van het Reve (1921-1999) node gemist, veronderstelt historicus Willem Melching. Achter menige krant zou nog geregeld de verzuchting opklinken: ‘Wat zou Karel hiervan vinden?’ Voor Melching ging hier de aansporing van uit om de biografie van Van het Reve (niet de eerste, maar wel de meest complete) te schrijven. Daarbij is hij academisch te werk gegaan: hij verliest zich niet in anekdotes, hij kan elke geciteerde uitspraak verantwoorden, en hij begint elk hoofdstuk met een korte synopsis van de beschreven periode in haar historische context.

In zijn penvoering houdt Melching zich op de vlakte – mogelijk omdat hij Van het Reve niet voor de voeten wil lopen, of omdat hij zijn eigen stilistische manco’s onderkent. Hoe het ook zij: De zelfdenker, de titel die hij de biografie heeft meegegeven, is geen flamboyant maar wel een degelijk boek, waarmee de auteur ook een beroep doet op het zelfdenkend vermogen van de lezer. Melching heeft de lezer althans geen inzichten of opvattingen willen opdringen.

Erudiete artikelen

Ongeveer gelijktijdig met de biografie verscheen bij Van Oorschot Karel van het Reve voor beginners en gevorderden, een door Karels zoon David samengestelde bundel van artikelen die een goede indruk geven van de originaliteit, de eruditie en de ‘charmante achteloosheid’ waarvan Van het Reve als publicist steeds heeft blijk gegeven. Dit boek zou bij voorkeur naast de biografie van Melching gelezen moeten worden, als een soort naslagwerk dus: om artikelen waarnaar Melching verwijst integraal te kunnen lezen, maar ook om te ontkomen aan een zekere vermoeidheid die zelfs bij de meest toegewijde lezers kan opspelen als zij zich te lang aan Van het Reve blootstellen.

Hij heeft weliswaar zeer uiteenlopende thema’s besproken en verrassende standpunten ingenomen, maar daarbij viel hij geregeld terug op een zekere ‘meligheid’ (zoals literatuurcriticus Kees Fens zijn hang naar ironie omschreef) en bediende hij zich bij herhaling van retorische trucjes die wel doeltreffend zijn, maar waarvan je ook genoeg kunt krijgen als je er te vaak op wordt getrakteerd. Zo veinsde hij met zinnetjes als ‘het kan ook iets anders geweest zijn’, ‘het verhaal speelt meen ik in Londen’, ‘het jaar weet ik niet meer’, ‘een hotel waar ik de naam van vergeten ben’ een feilbaarheid die op den duur wat onwaarachtig aandoet. Maar bij een gedoseerde inname heb je van deze minpuntjes geen last.

Zelfstandig kritisch denken

De titel van de biografie verwijst naar de autonome ‘Selbstdenker’ Arthur Schopenhauer, en naar Van het Reves ontworsteling aan de dogmatische zekerheden waarmee hij opgroeide. Zijn moeder koesterde, in de woorden van broer Gerard, een ‘formidabele verachting voor lieden die de leerstellingen van Lenin en de klassenstrijd verwierpen’. Vader Van het Reve, die doorgaans de naam Vanter voerde, zag zichzelf als de hoofdbewoner van ‘een gevechtspost in de strijd van het internationale proletariaat’. ‘Toen ik als kind een keer boven ziek lag’, herinnerde Karel zich vele jaren later, ‘zette mijn vader mij de Leer uiteen.’

Kleine ongerijmdheden in die leer leidden bij Karel uiteindelijk tot het bevrijdende inzicht dat het communisme een dwaling was. Zo stelde hij op jeugdige leeftijd vast dat de Pioniers – de communistische jeugdbeweging waarvan hij lid was – hun motto ‘weest bereid’ hadden ‘gestolen’ van de padvinders. ‘Maar die conclusie was strijdig met de leer, en ik begreep onmiddellijk dat ik mijn ontdekking niet openbaar mocht maken.’

En zo baande de twijfel zich verder een weg. Hij ging zich afvragen of de stalinistische showprocessen wel zo eerlijk waren verlopen als zijn ouders – en hijzelf – altijd hadden aangenomen. Kort na de bevrijding viel het hem op dat verhalen over verkrachtingen door Russische soldaten in Duitsland de ronde deden terwijl ‘mij gedurende vijf jaar bezetting geen enkel geval van verkrachting van Nederlandse vrouwen door Duitse soldaten ter ore was gekomen’. De ruwe omgangsvormen binnen de CPN stuitten hem tegen de borst. De literatuur in de Sovjet-Unie was naar zijn mening ‘de vervelendste ter wereld’. En tijdens een verblijf in Moskou in 1948, in gezelschap van schaakgrootmeester Max Euwe, stelde hij vast dat zijn waarnemingen allerminst strookten met de officiële waarheden over de Sovjet-Unie.

Het grote Siberische gat

Vele jaren later, in 1990, zou hij erkennen dat iedere oud-communist – hijzelf dus ook – een zekere verantwoordelijkheid droeg voor de ‘smeerlapperij’ die werd gelegitimeerd met verwijzingen naar het heil van toekomstige generaties. Maar zijn achtergrond stelde hem wel in staat om de valse pretenties van de communistische ideologie bloot te leggen. De planeconomie werd door aanbod, maar niet door vraag gestuurd. Van het Reve bedacht er, tot zijn eigen tevredenheid, de metafoor van ‘het grote Siberische gat’ voor, waarin een groot deel van de Russische productie verdween. Hij schamperde over westerse intellectuelen – types als socioloog Wim Wertheim, schrijver Harry Mulisch en filmregisseur Joris Ivens – die voorzitter Mao en Fidel Castro gingen verheerlijken toen Stalin uit de mode was geraakt.

Maar Van het Reve, die van 1957 tot ’83 hoogleraar Slavische letterkunde aan de Leidse universiteit was, begaf zich graag en vaak buiten de grenzen van zijn academische specialisme – onder zijn eigen naam of onder het pseudoniem Henk Broekhuis. Hij gaf watersporters nuttige wenken. Hij deed verslag van een slippartij op het Leidse Rapenburg waarbij hij met zijn nieuwe Austin 1300 te water was geraakt. Hij besprak televisieseries. Hij uitte zijn bewondering voor Willem Elsschot en Thomas Mann. Hij nam de Huizingalezing van 1978 te baat voor een frontale aanval op de literatuurwetenschap, waarvan de beoefenaren zich volgens hem van een ondoorgrondelijk ‘dieventaaltje’ bedienden.

Hij stelde vast dat ‘de theorieën van de bekende Weense zenuwarts S. Freud’ sneuvelden zodra ze werden getoetst aan de falsificatiemethode van Karl Popper: één tegenvoorbeeld is genoeg om een theorie te weerleggen. Maar hij begaf zich nog verder op onbekend terrein toen hij ‘het tautologische karakter van de evolutieleer’ aan de orde stelde. Oftewel: ‘De fitheid (van de nog bestaande soorten, red.) wordt bewezen uit het overleven en vervolgens wordt gezegd dat de overlevers overleefd hebben omdat ze zo fit waren’. Van het Reve genoot zoveel gezag – al was het maar vanwege de P.C. Hooftprijs die in 1981 aan hem was toegekend – dat biologen zich geroepen voelden om serieus, soms ook instemmend, op zijn interventie te reageren.

De vraag ‘wat zou Karel hiervan vinden’ is lastig te beantwoorden, schrijft Melching in zijn inleiding. ‘Want voorspelbaar was hij nooit. Karel van het Reve was een volstrekt onafhankelijke denker: een ware Zelfdenker.’ Zoals ze niet meer worden gemaakt, had hij daaraan kunnen toevoegen.

Willem Melching: De zelfdenker – Karel van het Reve 1921-1999. ★★★★☆ Prometheus; 413 pagina’s; € 34,99.

David van het Reve (samensteller): Karel van het Reve voor beginners en gevorderden. ★★★★☆ Van Oorschot; 667 pagina’s; € 40.

