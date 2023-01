Jutta Chorus zet de weggestopte levens van vijf vrouwen in het volle licht ★★★★☆

Beeld Olivier Heiligers

De oorsprong van Alma’s dochters ligt in een gesprek dat schrijver en journalist Jutta Chorus had met de nu 92-jarige Lili Veenman, in haar huis in de heuvels bij Rome. Veenman, filmmaker, en haar in 2007 overleden echtgenoot Fons Rademakers waren vrienden van Chorus’ schoonouders. Maar het was niet Veenmans idee, dit boek over vijf generaties intelligente en getalenteerde vrouwen. Zij begon haar bezoek te vertellen over haar bijzondere overgrootvader, Anton Berkhout, die werkte aan de Rijkslandbouwschool, later de Landbouwhogeschool, in Wageningen.

Ook voor Veenman waren de mannen in haar familie vanzelfsprekend belangrijker dan de vrouwen. Zijzelf, beter geschoold in het filmvak dan haar man en zeker zo talentvol, bleef altijd zijn assistent, op twee eigen films na, die ondanks waardering weinig aandacht kregen. Ze liet Chorus terloops een verstoft koffertje zien vol brieven en dagboeken uit de familie, vooral van haar moeder, grootmoeder, overgrootmoeder en hun zussen.

Chorus besloot dat dáár, in die vrouwenlevens die in de schaduw waren gebleven, het verhaal zat. Ze beseft: ‘Als het koffertje er niet meer was geweest, had niemand het gemist.’ Dan waren deze vrouwen de vergetelheid in getuimeld. Hun namen waren al uitgewist, ‘overwoekerd door steeds nieuwe mannennamen’, die van hun echtgenoten. Vijf vrouwen, uit elke generatie één, vormen de hoofdpersonen in haar boek.

Vijf generaties

De oermoeder is de Duitse Alma Bimmermann (1853-1948). Zij ging als jonge vrouw, een schoonheid vond ze zelf, naar Nederlands-Indië, haar Nederlandse verloofde achterna, mét een onderwijsakte op zak. Bij haar aankomst blijkt de verloofde overleden. Er wordt al een terugreis voor haar geboekt, maar ze besluit – bijzonder voor een vrouw alleen – te blijven en de kost te verdienen als huislerares. Ze laat zich tot het huwelijk verleiden door de bosbouwer Berkhout, die haar aanbidt. Ze krijgen vier kinderen en het huwelijk met Berkhout, een onconventionele man, is stormachtig maar gelukkig. Alma is, meer dan haar vrouwelijke nageslacht, iemand die zich niet laat wegduwen. Ze schrijft feuilletons voor kranten en romans die, ‘vrouwenboeken’ immers, niet bijster serieus worden genomen. Ze is actief als feministe en vecht voor vrouwenkiesrecht en onderwijs voor meisjes.

Haar dochter Elly (1882-1943) krijgt kansen maar grijpt die niet. Ze studeert nota bene als allereerste vrouw af aan de Rijkslandbouwschool en doet succesvol onderzoek naar fruitsoorten. Ze krijgt een vaste aanstelling aangeboden maar laat die lopen omdat ze vindt dat een man, een kostwinner, er meer recht op heeft. Elly is een romantische ziel, die veel dichters en denkers leest, haar dagboeken zwijmelend volpent, een hang naar het esoterische heeft en als een Walkure onrustig door storm en regen doolt.

Misschien als reactie op haar eigengereide moeder denkt Elly dat haar bestemming in het huwelijk ligt; ze wil beslist niet ‘manlijk’ zijn. Haar moeders feministische bijeenkomsten noemt ze ‘café klatsch’. Elly trouwt, trekt naar Nederlands-Indië en bezegelt daarmee haar noodlot. Haar huwelijk met een botte, tirannieke man, vreemdganger bovendien, is zeer ongelukkig. Ze voelt zich opgesloten en onbegrepen en reageert haar ongenoegen af op de oudste van haar vier dochters, de ongedurige en goedgebekte Sylvia, die naar kostschool wordt gestuurd.

Gebrek aan erkenning

Sylvia Brandt Buys (1907-1994) is een naam die oudere lezers misschien nog wel iets zegt. Zij was in de jaren vijftig en zestig een bekende journalist bij het weekblad Haagse Post. Ze schreef artikelen over werkende vrouwen, en columns. Terwijl G.B.J. Hiltermann, de hoofdredacteur en commentator, op zijn werkkamer zat, bestierde zij de redactie. Ze trok jonge medewerkers aan als Jan Vrijman, Peter Brusse, Cherry Duyns, Hans Sleutelaar, Remco Campert en Simon Vinkenoog, die ze haar ‘heertjes’ noemde en die alle vrijheid kregen. Samen met hen veranderde ze het deftige, burgerlijke blad in een lichtvoetig, stijlvol onderkomen voor vrijdenkers en schrijftalenten.

Toch was ook Alma’s geliefde, eigenzinnige kleindochter Sylvia niet de gedroomde zelfstandige vrouw met een glanzende carrière. Mannen veroorzaakten haar ongeluk en gebrek aan erkenning. Net als haar zus Elly Brandt Buys (1913-1985) had ze een ongelukkige hand in het kiezen van mannen. Elly, een mooi en mondain meisje, reist een tijdje zelfstandig de wereld rond als fotografe en fotomodel, tot ze blijft hangen aan een Italiaanse man, een fascist en ijdeltuit. Sylvia’s eerste man, Ad Veenman, de vader van Lili, was een huisarts die zijn administratie verwaarloosde, met geldgebrek tot gevolg. Hij verwekte een kind bij een ander en verliet Sylvia. Die begon een relatie met de zeven jaar jongere ‘huisvriend’ G.B.J. Hiltermann, die voor zijn Haagse Post-tijd werkte bij De Telegraaf en Elsevier en later vooral bekend werd als radiocommentator die met bekakt stemgeluid ‘de toestand in de wereld’ besprak.

Een zesde verhaal

Deze echtgenoot werd Sylvia’s Waterloo. Chorus’ boek draagt nog een zesde verhaal in zich – misschien onbedoeld, omdat het uit het materiaal oprees: een dodelijk portret van Hiltermann. Over zijn besmette oorlogsverleden bij de foute Telegraaf, hij stond bekend als ‘uitgesproken pro-Duits’, was al door Mariëtte Wolf geschreven. Chorus laat zien hoe slecht hij zijn vrouw behandelde. Hij ontkende dat Sylvia haar eigen, geërfde geld in het tijdschrift had gestoken en dat zij financieel zelfstandig was. Hij ontsloeg Sylvia’s halfzus Alma, die op de administratie werkte en die daarna zelfmoord pleegde. Eind jaren zestig verkocht hij achter de rug van zijn vrouw om het tijdschrift, waarmee hij haar carrière bij het grofvuil zette. Officieel was zij nooit meer dan ‘fotoredacteur’ geweest.

Privé vernederde hij haar nog erger. Hij begon een verhouding met Sylvia’s halfzus Désirée en verwekte drie kinderen bij haar. Ook deelde hij het bed met haar dochter Lili – een bekentenis die Veenman deed aan Chorus; zelfs haar man Fons heeft het nooit geweten. Na de ontdekking deed Sylvia een zelfmoordpoging – het wordt tamelijk terloops verteld. En ze bleef getrouwd met Hiltermann. Ze schikte zich.

Chorus schreef een boek dat je in één adem uitleest. Ze smeedt een verhaal van vele losse levensfeiten. Er klinken levende stemmen, uit vele authentieke documenten. Ze laat zien dat je als non-fictieschrijver beslist niet hoeft te ‘fictionaliseren’ om mensen dicht op te huid te zitten en tot leven te wekken. Deze vijf vrouwen en hun weggestopte levens staan in het volle licht. Dat geldt voor vrijwel alle vrouwen van hun generaties, hoe interessant en talentvol ook, beslist niet.

Jutta Chorus: Alma’s dochters – Vijf levens in de schaduw. Pluim; 336 pagina’s; € 26,99.