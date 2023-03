Julie de Graaf schreef een eerlijk kinderboek over volwassenen, en dat is zeldzaam

Als je een volwassene bent, niet doorlezen. Met die waarschuwing begint Het geweldige Grote Mensenboek (Lannoo; € 19,99; 8+), het debuut van Julie de Graaf, geïllustreerd door Wendy Panders. Het staat vol met fijne geheimen en tips, die alleen bedoeld zijn voor kinderen.

Zoals: vermijd gestoomde broccoli door twee keer per jaar een eet-veto in te zetten, zorg dat je ouders iets in hun maag hebben voor je ze wat vraagt en een zeer herkenbare lijst van saaie dingen die volwassenen graag doen. Hoogtepunt is een hilarische leugenbingo. Vertellen jouw ouders ze deze week allemaal?

Waarom was deze geestige, originele en eigenlijk zo voor de hand liggende handleiding van ouders en andere volwassenen er niet altijd al? De Graaf en Panders zagen het gat in de markt en voorzien in een behoefte.

Volwassenen zijn allesbepalend in het leven van ieder kind. Toch zijn er nauwelijks eerlijke kinderboeken óver volwassenen. Ze treden op als schetsmatig neergezette stoorzenders of beminnelijke achterwachten, thuis aan de keukentafel met pleisters, limonade en goede raad. In de bekendste kinderbestsellers zijn ouders opvallend vaak dood: een wees kan zijn afwezige ouders idealiseren én heeft geen last van ze.

Beeld Lannoo

Een ongemakkelijk onderwerp voor volwassenen, volgens schrijver en voormalig leraar Guus Kuijer in zijn spraakmakende essaybundel Het geminachte kind, uit de jaren tachtig. Zijn scherpe maatschappelijke analyses van vooroordelen over kinderen zijn opnieuw uitgegeven, met een voorwoord van Arnon Grunberg (Querido; € 17,50).

De kracht van het oeuvre van Kuijer is dat hij al zijn personages even serieus neemt, ongeacht hun leeftijd. Zo beschrijft hij in zijn klassieker Krassen in het tafelblad (Querido, 1978) hoe Madelief bij opa gaat logeren, kort na de begrafenis van oma. Die was niet zo aardig, maar gedurende het verhaal ontdekt Madelief door heel veel vragen te stellen wie oma écht was en waarom de relatie tussen die twee een leven lang zo moeizaam verliep. Kuijer portretteert zijn kinderen én volwassenen met woorden net zo liefdevol, gelaagd en aftastend als zijn vaste illustrator Mance Post deed met rommelig potlood.

In Het geminachte kind maakt hij zich vijf jaar later openlijk – en nog altijd zeer actueel – boos over hoe andere volwassenen omgaan met kinderen. Op zijn onderhoudendst is hij als hij het over zijn vakgenoten heeft. Die vindt hij de ergste volwassenen van allemaal: ze schrijven geen literatuur, maar willen hun lezers opvoeden tot keurige modelmensen.

Beeld Querido

In het prachtige hoofdstuk over de dagboeken van Anne Frank verbaast hij zich over de reacties van tijdgenoten op haar, in zijn ogen, meesterwerk. Alsof een kind of jongere geen groot schrijver kan zijn! En daarmee komt dat ándere zeldzame jeugdboek aan de orde waarin volwassenen op een interessante manier door de ogen van een kind worden bekeken: Het achterhuis (1948).

Het grootste geheim van ouders? Zij doen opvoeden voor het eerst; wat kunnen ze er eigenlijk van? In Het geweldige Grote Mensenboek adviseert De Graaf haar lezers daarom volwassenen te helpen spelen. Dat willen ze maar al te graag weer doen; ze zijn het alleen vergeten. In het hoofdstuk met de ontroerende vraag of grote mensen gelukkig zijn, stelt ze ironisch vast dat als ze genoeg slapen en af en toe over ‘geluksmomenten’ praten, dat wel goed zit.

Waar Kuijer ervoor pleit om kinderen als personen te zien, pleit De Graaf – al is het pas op de laatste bladzijde – er juist voor om volwássenen als personen te behandelen. Ze zijn immers allemaal anders. Dat maakt ze nu net zo leuk.

De conclusie van Kuijer is vergelijkbaar, maar net even anders. Om met de titel van die andere grote-mensenklassieker van Kuijer te spreken: je kunt er, enkele uitzonderingen daargelaten, toch beter soep van koken.