Julia Blackburn vertelt een fascinerend verhaal over zuidelijk Afrika – en over zichzelf ★★★★☆

Beeld Tzenko

In 2015 publiceerde Julia Blackburn een boek over de bordurende visser John Craske. Steekje voor steekje zette ze het verhaal van zijn leven op, met inzet van haar eigen zoektocht naar wie hij was en waarom hij haar interesseerde. Wat is dit voor boek, vroeg een recensent van The Guardian. Geen biografie, geen memoir, ‘een meditatie’ klinkt te pompeus (me dunkt) en uiteindelijk noemt ze het een exquisite notebook.

Blackburn had toen al tien, merendeels biografische boeken gepubliceerd die allemaal zo gekarakteriseerd zouden kunnen worden: non-fictie waar ze zelf doorheen beweegt, noterend, reizend, denkend, schiftend. Ze schreef over Napoleon en Goya, over Daisy Bates, Billie Holiday en haar eigen familie, en altijd verbindt de lezer zich met die personages via haar uiterst persoonlijke blik. Op dezelfde manier schreef ze over de bergen in Ligurië, Doggerland en nu, in Dromen van de Karoo, over zuidelijk Afrika. In ieder boek herken je haar toon (bedachtzaam, trefzeker), haar methode (het langzaam uitgraven van haar onderwerp) en haar thema’s: verlies en behoud, de verhouding tussen mens en natuur, een individu en de omgeving of de ene groep en de andere.

De oorspronkelijke titel van Dromen van de Karoo is Dreaming the Karoo – A People Called the /Xam. In de Nederlandse vertaling verdween de ondertitel, misschien omdat het woord met het streepje uit de kliktaal vooral vragen oproept, misschien omdat de in het Nederlands gangbare benaming ‘Bosjesman’ ook negatieve connotaties met zich meebrengt, zoals de auteur annoteert.

Laatste sporen

Blackburn raakte al vroeg in haar leven gegrepen door een boek over hen, Specimens of Bushman Folklore, door Wilhelm Bleek en Lucy Lloyd, twee 19de-eeuwse Duitse taalkundigen die in Zuid-Afrika hun levenswerk maakten van het optekenen van de verhalen en de taal van de Bosjesmannen. In lange sessies en vertrouwelijke samenwerking vertelden die hun over hun bestaan, hun familie, de dieren waarmee ze samenleefden en de komst van de Trekboeren, die hen eind 19de eeuw verdreven van hun land. Gevangengezet, verkocht, hun kinderen opgepakt en met schepen vol weggevoerd, mishandeld, omgebracht. Alles dat we nu nog van hen weten, is te danken aan het werk van Bleek en Lloyd.

Pas in 2019 besloot Blackburn haar fascinatie om te zetten in een boek. Ze toog naar Zuid-Afrika, bracht er een eerste dag door in het archief tussen de honderden aantekenboekjes van het onderzoeksduo, maakte een korte reis – en toen brak de coronapandemie uit. Halsoverkop vloog ze terug naar Engeland. Afgesneden van haar bronnen en gaandeweg ook steeds meer van de buitenwereld, die op slot ging, besloot ze haar werk aan het boek toch voort te zetten.

Julia Blackburn Beeld Tom Oliver Lucas

Het verhaal van haar eigen stille bestaan op het platteland – haar man is al een paar jaar dood, haar kinderen wonen ver weg, er is een moestuin en ze houdt kippen – wisselt ze af met dat van haar afgebroken reis, het leven van de onderzoekers en de verhalen van de /Xam. Daar citeert ze ruim uit en ze zijn van een grote poëtische kracht (ook in het Nederlands van vertaler Paul van der Lecq), vol herhalingen en ogenschijnlijk eenvoudige zinnetjes waarachter een wereld schuilgaat. ‘De wind waait als we sterven, want wij zijn de mensen die de wind hebben’; ‘Hij is een leeuw die spreekt, hij eet mensen, hij spreekt’; ‘Als de springbok komt en zich krabt met zijn hoorns en zijn poten, voelt de Bosjesman het kloppen.’

In hun eigen woorden

Blackburn vertelt over uiteenlopende informanten, //Kabbo, /Han|kass’o, Dia!kwain, en van sommigen zijn foto’s opgenomen, je leert hun stem kennen, hun verhalen over schapen, struisvogels en de maan, over een oude moeder die wordt achtergelaten en sterft, een schaapherder die wordt doodgeranseld. Zo lees je de geschiedenis van het land en de bedreigde jagers-verzamelaars (bekend om hun snelheid en giftige pijlen) in hun eigen woorden, wat bij vlagen adembenemend is. ‘Een persoon die sterft, de regen valt en neemt zijn voetstappen mee, zodat zijn voetstappen niet meer te zien zijn. (…) We zijn met weinigen. Zo is het gegaan.’

Fascinerend is ook het verhaal over de vrouw die het meeste werk deed, onderzoeker Lucy Lloyd, en die door tijdgenoten – het zal eens niet – werd weggezet als de assistente van haar mannelijke kompaan. Blackburn portretteert haar zorgvuldig, maar wel met erg grote halen: je zou meer over haar willen weten. Er is een schitterende foto van haar waarop ze ‘met een mengeling van hoop, angst en vastberadenheid in de verte kijkt, speurend naar de toekomst die haar mogelijkerwijs te wachten staat’, maar net als de Bosjesmannen was haar weinig toekomst beschoren, ze overleed jong.

Ook in de andere verhaallijn vallen er doden. Blackburn verliest kort na elkaar drie vrienden. Hoewel er weinig actuele onderwerpen literair zo snel sleets zijn geworden als de coronapandemie is die in Blackburns handen een soort geheim wapen: door de literaire draden die ze spant tussen de situatie rond het virus en die van de /Xam. Een situatie van angst voor de toekomst, oprukkend gevaar, vernietiging en dood maar ook over overleven. De /Xam gaven in hun verhalen vorm aan ‘wat was achtergebleven of vergeten’ en de schrijver, achtergebleven in lockdown, geeft weer vorm aan hun bestaan.

Julia Blackburn: Dromen van de Karoo. Uit het Engels vertaald door Paul van der Lecq. De Bezige Bij; 367 pagina’s; € 26,99.