Judith Maassen romantiseert niets in haar portret van een doodgewoon dorp ★★★☆☆

Judith Maassen Beeld Maaike van Gelder

Het is bijna carnaval en wat is carnaval zonder de majorettes? Meiden marcherend op rijglaarsjes, hun petticoats opverend op de maat van de fanfaremuziek, een steek met pluim op het trots geheven hoofd. Alle blote benen gelijktijdig de lucht in, net als die stok – baton moet je zeggen – die telkens keurig wordt opgevangen. Niet meer helemaal van deze tijd kun je zeggen, die jonge meisjes, paraderend in die kokette uniformpjes, langs beschonken carnavalspubliek waarvan misschien wel de helft hoopt een glimp op te vangen van een majoretteonderbroekje. Maar ja, er gaat nou eenmaal iets onweerstaanbaars uit van de dansmariekes, zoals ze ook worden genoemd. Dansmarieke – het woord alleen al is even feestelijk als onschuldig.

Des te schokkender als er een dansmarieke dood in een greppel wordt gevonden. In haar rode uniform, een gat in haar huidkleurige panty, wat spetters bloed op haar been. Zo begint Niet van hier, de tweede roman van Judith Maassen (1963) die in 2019 wat stilletjes debuteerde met Het nabestaan van Anna Portier. Hoe is Nannie aan haar eind gekomen? Wat doet haar dood met de kleine dorpsgemeenschap? En wat hebben die nieuwe bewoners ermee te maken?

Nuchtere toon

De plaatselijke dakdekker heeft daar wel ideeën over. Vanaf zijn dak heeft hij goed zicht op het dorpsplein en wie daar wie ontmoet of juist ontloopt. Tijdens zijn werkzaamheden vangt hij bovendien vaak privégesprekken op; zodra de dakdekker het dak op is, vergeten de mensen hem en ruziën/huilen/biechten ze doodgemoedereerd verder. Het klinkt wat gekunsteld, zo’n bijna alwetende verteller, maar dankzij zijn nuchtere toon (‘ik zeg het maar zoals het is’) gaat het er toch in.

Ook de tweede verteller, Rifka, het 13-jarige ‘importkind’, overtuigt; niet te kinderachtig, niet te ouwelijk. De manier waarop zij hunkert naar aansluiting is ontroerend. De dood van Nannie heeft een gat geslagen in het clubje dansmariekes en het is de vraag of Rifka die leemte kan en mág vullen.

Alleen de laatste verteller, de alleenwonende Heleen, blijft plat. Er is van alles aan de hand met deze vrouw (ze is in haar eentje in een oude boerderij gaan wonen, haar baby is dood, ze verkoopt ezelinnenmelk), maar dat geeft haar amper diepgang. Ze vervult iets te veel een schakelfunctie in een intrige die niet eens zo intrigerend is (ik verklap niets).

Het leven gaat door

Maar voor de intrige lees je deze roman niet, dat besef je paradoxaal genoeg al vanaf het moment dat Nannie in die greppel gevonden wordt. Het gaat om het portret van dit dorp. Maassen romantiseert niets – het is er saai, de mensen zijn stug – maar weerhoudt zich van de grootstedelijke minachting die schrijvers zich nog weleens aanmeten als het over zo’n dorp gaat.

Jawel, Rifka verbaast zich over hoe allesbehalve super de buurtsuper is (‘een winkeltje om winkeltje mee te spelen, hoewel je met echt geld moest betalen’), maar raakt net zo goed direct in de ban van de dansmariekes, bij wie ze zielsgraag wil horen. En tuurlijk, er wordt geroddeld over het nieuwe gezin (alles wat in de Super wordt gezegd gaat rond ‘als gier over de akkers’), maar hun komst met de dood van Nannie verbinden, dat is wat al te makkelijk, dat snapt eigenlijk iedereen.

Geen dédain, geen ophemeling, maar het dorp zoals het is: heel gewoon. Er is iets ergs gebeurd maar het leven gaat door – dat is de tendens. Geen boze boeren met hooivorken, geen diepe verscheurdheid tussen de bewoners, geen buitenissige zoektocht naar een mogelijke dader. Geen climax, geen ontknoping. Er had absoluut méér in dit boek kunnen zitten – wanneer breken de verdrietige ouders, hoe tekent dit de levens van de overgebleven dansmariekes, is er in het dorp nog een leven mogelijk voor degene die verdacht was? – maar Maassen verkiest ingetogenheid boven drama. En dat is precies zoals het zou gaan in zo’n doorsneedorp, waar het allerfrivoolste de dansmariekes zijn.

Judith Maassen: Niet van hier. Querido; 188 pagina’s; € 22,99.