Judith Jones (1924 - 2017) leerde haar landgenoten koken en bracht Anne Frank naar de VS

Jones werkte in 1950 in Parijs voor de Amerikaanse uitgeverij Doubleday toen ze het dagboek van Anne Frank ontdekte in een stapel van afgewezen manuscripten. Het was enkele jaren eerder in Nederland gepubliceerd. Ze wist haar bazen ervan te overtuigen dat de ervaringen van het tijdens de oorlog in Amsterdam ondergedoken Joodse meisje - Anne Frank stierf in 1945 in het concentratiekamp Bergen-Belsen - ook uitgegeven moest worden in de VS. De publicatie had enkele jaren later een toneelstuk en een film tot gevolg, die het boek nog populairder maakten. Wereldwijd zijn inmiddels ruim dertig miljoen exemplaren van het dagboek verkocht.



In 1957 ging Jones voor uitgeverij Alfred A. Knopf in New York werken, waarvoor ze aanvankelijk Franse literatuur en werk van Franse filosofen vertaalde. Ze kreeg in die tijd ook een kookboek op haar bureau met Franse recepten dat door tal van andere uitgevers was afgewezen. Het was geschreven door een Amerikaanse, Julia Child, en twee Franse collega's. Jones probeerde een aantal recepten en raakte zo enthousiast dat ze op publicatie aandrong.



Childs boek werd in 1961 uitgegeven en effende het pad voor andere kookboekschrijvers. Mastering the Art of French Cooking - de titel was door Jones bedacht - was in 2009 nog steeds verkrijgbaar toen er een film werd gemaakt over de eigenzinnige Child: Julie & Julia, met Meryl Streep in de hoofdrol. Door het succes van de film werd het kookboek alsnog een bestseller.