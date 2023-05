Jongeren willen niet lezen? Verpak verhalen dan als een game (maar hou het wel kort)

Ook de Noormannen waren vaardige schrijvers en lezers, als we de game Assassin’s Creed Valhalla mogen geloven. Beeld Ubisoft

Liefhebbers van Manon Uphoff zullen haar jongste werk, dat begin deze week verscheen, tevergeefs zoeken in de boekwinkel. De Ruiter van de Octopus is alleen te vinden in Ubisoft Special, een app voor smartphone en tablet van Ubisoft, een uitgever van games.

Uphoffs 14 pagina’s tellende ‘leesverhaal’ is de vrucht van een samenwerking tussen het Franse bedrijf en leesbevorderaars als de CPNB. Ze willen jongeren aan het lezen te krijgen door literatuur te verpakken in de vorm van een computerspel. De korte vertellingen zijn opgetuigd met video’s en geluidseffecten uit games, plus quizzen en pop-upschermen met toelichtingen en woordverklaringen. Die laatste lijken willekeurig gekozen: het begrip ‘mythe’ krijgt een uitleg, de term ‘laag-getuigd’ (van een zeilschip) niet.

De Ruiter van de Octopus en het tegelijkertijd gepubliceerde Weerwraak van Marcel van Driel voegen zich bij korte kronieken van Abdelkader Benali en Roderick Leeuwenhart. Die verschenen vorig jaar in de app. Zij baseerden hun werk losjes op Assassin’s Creed Valhalla, een actiegame van Ubisoft uit 2020 over de Noormannen die online wordt gespeeld door ruim 20 miljoen mensen.

Bijzonder is dat Uphoff en Van Driel inspiratie putten uit een game die nog moet verschijnen. Skulls & Bones, over piraten, is al twaalf jaar in de maak. Het spel is al zo vaak uitgesteld dat de Fransen geen verschijningsdatum meer durven te noemen.

In september zullen Marion Pauw en Rima Orie ieder een leesverhaal via Ubisoft publiceren. Zij putten inspiratie uit Assassin’s Creed Mirage, een spel dat zich voltrekt in het Bagdad van de 9de eeuw, tijdens het islamitische gouden tijdperk.

‘Readification’

De CPNB heeft het verlokken van jongeren tot het lezen van literatuur via games ‘readification’ gedoopt. Ronald Giphart en Margje Woodrow beten in 2021 het spits af met ook twee op de Valhalla-game geïnspireerde verhalen. De stichting spreekt van een succes: hun verhalen werden 75 duizend keer gedownload en ruim 90 procent van de lezers gaf de vertellingen een opgestoken duimpje in de app.

Marktonderzoeker GfK voelde ruim tweehonderd jongeren nader aan de tand over hun ervaring. Een meerderheid wil wel meer verhalen lezen in deze verpakking, vier op de tien zegt sowieso gestimuleerd te zijn om meer te gaan lezen en eenderde denkt ook meer papieren boeken te gaan consumeren.

Lezen, ook via een game, gaat evenwel nog niet van een leien dakje. In een persbericht waarin de CPNB in 2021 het succes van de ‘readification’ bejubelt, schrijft de leesbevorderaar dat bij een vervolg van het experiment de lengte van de verhalen ‘een aandachtspunt’ is. ‘Deze zouden wellicht iets korter kunnen zodat nog meer jongeren een plezierige leeservaring hebben.’ De sprong van Uphoffs 14 pagina’s tellende De Ruiter van de Octopus naar haar bejubelde, 192 pagina’s dikke roman Vallen is als vliegen lijkt dan erg groot.

Manon ­Uphoff: De Ruiter van de Octopus. Ubisoft Special; 14 pagina’s; gratis te lezen via de Ubisoft Special-app.