Jonathan Coe volgt een Britse familie door de laatste driekwart eeuw, in een fascinerend bordspel ★★★☆☆

Jonathan Coe Beeld Josefina Melo

Al zijn hele schrijversleven betoont Jonathan Coe zich een scherpzinnig en goed geïnformeerd commentator op het wel en wee van de Britse samenleving. De meedogenloosheid van het thatcherisme werd door hem even scherp ontleed als het opportunisme van het Blair-tijdperk, om nog maar te zwijgen van het gedraai en gekonkel dat uiteindelijk leidde tot de Brexit.

Om die reden wordt Coe wel een ‘State of the Nation’-schrijver genoemd, een bijnaam waarnaar hij grimlachend verwees toen hij in zijn roman Number 11 (2015) een politieman genaamd Nathaniel door diens collega’s op het bureau ‘Nate of the Station’ liet noemen.

Over de auteur Hans Bouman schrijft voor de Volkskrant over boeken en richt zich met name op literatuur en auteurs uit het Engelse taalgebied.

Coe’s nieuwe roman Bournville volgt de Engelse familie Lamb tussen VE-Day (Victory in Europe Day, 8 mei 1945) en de 75ste herdenking ervan in 2020. We maken telkens een sprongetje in de tijd: de kroning van Elizabeth (1953), de WK voetbalfinale Engeland-West-Duitsland (1966), de inhuldiging van Charles als Prins van Wales (1969), diens huwelijk met Diana (1981) en haar begrafenis (1997).

De plek waar zich de belangrijkste gebeurtenissen van het boek afspelen is het stadje Bournville, gelegen in de Engelse Midlands. Het werd in de 19de eeuw gesticht door de Quaker-familie Cadbury als een soort modelstadje voor zijn werknemers. De Cadbury’s waren eigenaars van de plaatselijke chocoladefabriek, ooit begonnen met een kruidenier die cacao verkocht om chocolademelk te maken, als gezonde vervanger van alcohol. In de jaren die volgden werd Cadburychocolade wereldberoemd in heel Groot-Brittannië. Iedereen in Bournville werkte in ‘de fabriek’.

Aan de hand van ‘oermoeder’ Mary Lamb en haar nakomelingen schetst Coe een fraai en sfeervol beeld van een zich ontwikkelend naoorlogs Groot-Brittannië. We lezen over de schijnbaar brave jaren vijftig, waarin de klassenmaatschappij tot steeds meer wrijving leidt, beleven de opkomst van The Beatles en James Bond, worden getrakteerd op een bij vlagen werkelijk adembenemend verslag van de WK-finale in 1966 (die ene keer dat voetbal écht thuiskwam), krijgen een proeve van de opstandige jaren zestig, aanschouwen de teloorgang van de Britse auto-industrie, mogen ons vergapen aan de nationale rouw rond Diana en worden uiteindelijk de coronapandemie binnen gevoerd.

Omdat de diverse telgen van de familie Lamb nogal uiteenlopen in hun maatschappelijke posities en politieke standpunten, krijgen we via hen een dwarsdoorsnede van de Britse samenleving gedurende de laatste driekwart eeuw. Te midden van al die familieleden en hun aanhang vormt Mary – die we als schoolmeisje, moeder en grootmoeder vanaf 1945 blijven volgen – een krachtige rode draad in het boek.

Daar staat tegenover dat de diverse andere leden van de familie Lamb slechts deels tot leven komen en zich vooral manifesteren als pionnen in het overigens alleszins fascinerende bordspel dat Coe de lezer in dit boek voortovert. Qua karakterisering is hij wel eens beter op dreef geweest. Trefzekerder is de satiricus in Coe, als hij grijnzend blootlegt hoe gemakkelijk veel Britten de evidente verbondenheid en overeenkomsten tussen henzelf en ‘de Europeanen’ onder het vloerkleed vegen (want Britten zijn natuurlijk geen Europeanen).

Coe’s roman schetst een mooi robbertje vechten tussen EU en VK aan de hand van de historische ‘chocoladeoorlog’ (1973-2003) rond Bournvilles trots: de geliefde Cadburyrepen die volgens de fabrikant werden gekenmerkt door ‘een boventoon van Europese verfijning en continentaal raffinement’. De Belgen en Fransen hielden echter, niet zonder eigenbelang, dertig jaar vol dat het met plantaardig vet ‘aangelengde’ product geen plek verdiende op de Europese markt.

Bournville voert de lezer langs een breed spectrum van emoties, van verbijstering over zelfingenomenheid en kortzichtigheid, via nostalgische herinneringen aan momenten van vreugde en triomf, tot onversneden woede. Die richt de auteur vooral op een man die we aanvankelijk leren kennen als een Britse journalist met een wilde bos blond haar, die Brussel onveilig maakt met zijn rode Alfa Romeo. ‘Hij maakt zijn eigen regels’, zegt een Times-collega. ‘En als hij dan besluit dat zijn eigen regels hem niet bevallen, overtreedt hij ze.’

We zullen de blonde man later tegenkomen als feestvierder in zijn ambtswoning in Londen, terwijl de oude Mary Lamb, zonder pijnstillers en zonder familie om zich heen, ligt dood te gaan aan een aneurysma. Lockdown, nietwaar. In een nawoord verklaart Coe dat Mary is gebaseerd op zijn eigen moeder. Hij mocht op 10 juni 2020 niet bij haar zijn toen ze stierf. En net als duizenden anderen – ‘en in tegenstelling tot de bewoners van Downing Street nummer 10 destijds’ – hield hij zich aan de regels.

Beeld De Bezige Bij