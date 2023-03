Jolande Withuis zet aan tot debat in haar mooie essays over feminisme ★★★★☆

Beeld Olivier Heiligers

‘Feminist noem ik mijzelf sinds ik mij ongeveer een halve eeuw geleden mede dankzij de tweede feministische golf bevrijdde van mijn communistische opvoeding.’ Het is een essentiële zin in de essaybundel Vrouw en vrijheid van Jolande Withuis. In alles wat ze schrijft, of het nu haar biografieën zijn (van Pim Boellaard, Juliana, Jeanne Bieruma Oosting) of haar beschouwingen, speelt haar afkeer van ideologieën en hun denkpolitie en van ijzeren categorieën van goed en kwaad een hoofdrol. Feminisme is in haar ogen niet links of rechts maar een kwestie van vrijheid die alle mensen in gelijke mate toekomt. Het biologische verschil tussen de geslachten mag er in de maatschappij nooit toe doen. Vrouwen en mannen moeten worden gewaardeerd om wat ze doen. Het zijn individuen, geen leden van een groep: ‘Anatomie is geen noodlot.’

Het is een prettig ouderwets aandoend feminisme. Withuis’ denken hierover wortelt in de jaren zeventig, de jaren van de seksuele revolutie en het verzet tegen de heersende orde. Terugkijkend was het een tijd waarin seksisme nog volkomen vanzelfsprekend was, vrouwen huisvrouw waren en mannen kostwinner, en mannen vele privileges hadden.

In deze essays frist Withuis het historisch besef even op. Nee, het communisme en het socialisme hebben vrouwen niet bevrijd, ook daarin hadden vrouwen een ondergeschikte, dienende rol. Ze moesten voor de kinderen zorgen en mannen het brood niet uit de mond stoten. Tot 1956 werden vrouwen ontslagen als ze trouwden. Premier Wim Kok vond in de jaren negentig dat vrouwen niet hoefden te werken. Tot voor kort telde het inkomen van een vrouw niet of nauwelijks mee bij de hoogte van een hypotheek. Pas in 1985 kregen vrouwen hun eigen AOW.

Na de Tweede Wereldoorlog bloeide de cultus van het verschil, van de stoere manlijkheid en de vrouwelijkheid van het blijmoedige zorgende kindvrouwtje, druk doende met mode en recepten, dolblij met de nieuwe wasmachine die dankzij het groeiende inkomen in huis kwam. Ook nu ziet Withuis een cultus van het vrouwelijke, tot haar afgrijzen onder het mom van feminisme: gedweep met vrouwelijk leiderschap en gezwatel over helende vrouwelijke rituelen – Emma Brunt maakte dit feminisme al in de jaren zeventig belachelijk.

Een sterk essay over de opgedrongen vrouwelijkheid is ‘Zonder borsten geen vrouw’, waarin Withuis vertelt dat zij, toen zij in 1999 getroffen was door borstkanker en een borst geamputeerd moest worden, niet koos voor een borstreconstructie. Die zou noodzakelijk zijn om verlies van vrouwelijkheid te voorkomen; je moest zo snel mogelijk weer in een bikini kunnen lopen. Withuis ziet scherp ‘een sekse-ideologie die vrouwen reduceert tot hun lichaam en hun zelfwaardering laat afhangen van hun fysieke aantrekkelijkheid’. Die druk om vrouwelijk te zijn wordt tegenwoordig versterkt door de influencers met hun make-up- en modetips en het keihard afbranden van vrouwen die niet aan de norm voldoen op sociale media.

Withuis is niet optimistisch over de huidige staat van het feminisme, ook al noemen veel jonge vrouwen zich weer feminist. Dat komt doordat het feminisme is vervaagd tot een brede sociale emancipatiebeweging onder de paraplu van ‘woke, diversiteits- of identiteitspolitiek’. De keuze om een hoofddoek te dragen kan in haar ogen nooit feministisch zijn. ‘Diversiteit’ is volgens haar niet feministisch: vrouwen vormen geen minderheidsgroep maar de helft van de mensheid. De belangen van vrouwen raken ondergesneeuwd in wat Withuis noemt de ‘kunstmatige hutspot van zelfverklaarde onderdrukten’, waarbij ‘het systeem’ – het kapitalisme, het kolonialisme of het patriarchaat – de schuld krijgt. Van dat soort denken gruwt Withuis: ‘Een systeem doet niets. Alleen mensen handelen.’

Optimistisch over wat het feminisme heeft opgeleverd is ze evenmin. Ze benadrukt niet de inhaalslag van vrouwen in het onderwijs, het feit dat veel artsen, rechters en advocaten vrouwen zijn, dat er nu wel vrouwelijke burgemeesters en ministers zijn. Ze wijst erop dat vrouwen nog altijd minder dan dertig uur per week werken en dat slechts 64 procent haar eigen kost verdient. Ze heeft geen goed woord over voor vrouwen die niet werken en financieel afhankelijk zijn van hun partner, ondanks alle kansen op een goede opleiding en carrière. Onbegrijpelijk, want: ‘Wie werkt maakt deel uit van de wereld.’

Withuis schrijft stellig en met humor, op een toon die weinig tegenspraak duldt. Sommige feministische onderwerpen negeert ze. Moederschap bijvoorbeeld. Volgens Simone de Beauvoir, aan wie Withuis een open brief schrijft, is baren ‘een bron van narigheid’. ‘Wat een verfrissende kijk!’, vindt Withuis. Maar als we willen dat het leven doorgaat, zal er toch gebaard moeten worden. Het combineren van werk en zorg en het verdelen van zorgtaken tussen mannen en vrouwen gaan nog altijd moeizaam. Dat blijft hét feministische onderwerp.

Withuis noemt zich een ‘liberaal feminist’, maar schrijft niet over wat het reëel bestaande liberalisme en het marktdenken voor de levens van veel vrouwen betekenen: dure kinderopvang en lonen waarvan je je kinderen amper kunt onderhouden. En: waarom zou de vrijheid om keuzes te maken die Withuis terecht opeist niet gelden voor vrouwen die een hoofddoek willen dragen? Het mooie aan deze essays is dat ze deze vragen opwerpen en dat ze oproepen, niet tot gescheld en geklaag, maar tot debat.

Jolande Withuis: Vrouw en vrijheid. De Bezige Bij; 176 pagina’s; € 21,99.