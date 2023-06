John Banville grijpt in ‘Singulariteiten’ gretig terug op zijn eerdere oeuvre ★★★☆☆

Beeld Deborah van der Schaaf

In het begin van zijn loopbaan schreef John Banville eigenzinnige boeken waarin historische wetenschappers een hoofdrol speelden: Doctor Copernicus (1976), Kepler (1981) en The Newton Letter (1982). Vervolgens schiep hij zelf het faustiaanse wiskundige genie Gabriel Swann (Mefisto, 1986) en de al even briljante Adam Godley (The Infinities, 2009).

Niet alleen zijn personages rekruteert Banville nog weleens uit de hogere regionen, ook zijn vertellers zijn soms onalledaags. In The Infinities was dat de Griekse god Hermes. In Banvilles nieuwe roman The Singularities, in Nederlandse vertaling verschenen als Singulariteiten, noemt een van de twee vertellers zich ‘een ondeugend godje’, om verderop te melden dat hij de zoon van Zeus is. Hermes is dus terug en in een aantal opzichten is Singulariteiten te beschouwen als een opvolger van The Infinities.

Want ook in dit boek waart de geest van Adam Godley rond. In The Infinities lag hij nog op zijn sterfbed, inmiddels is hij verscheiden, maar zijn erfenis, de Brahmatheorie, houdt de hele wereld bezig. Wat die theorie precies inhoudt wordt nooit echt duidelijk, maar hij impliceert in elk geval het bestaan van een multiversum. Daarnaast is er sprake van het Godley Interferentie Effect, wat inhoudt dat elke kennistoename van de aard van de werkelijkheid rechtstreeks op die werkelijkheid inwerkt, ‘en dat elke lichtgevende ontdekking die we doen een gelijke en tegengestelde verduistering veroorzaakt’.

Kortom, wie ambieert de werkelijkheid te leren kennen: laat alle hoop varen.

Variaties van de wereld

Een van de implicaties van de Brahmatheorie is dat er talloze variaties bestaan van de wereld zoals wij die kennen. Nu en dan ontmoeten die variaties elkaar, zo lijkt het. Neem de eerste scène van het boek. Daarin komt na een periode van 24 jaar ene Felix Mordaunt eindelijk uit de gevangenis. Hij huurt een kleine sportwagen en reist af naar het huis waarin hij opgroeide: Coolgrange. Hij weet feilloos de weg, rijdt niet via de hoofdingang en de oprijlaan naar het huis, maar via de achteringang, ook wel bekend als de ‘Damesweg’, al weet niemand waarom.

Terwijl hij op het huis afloopt, heeft hij het gevoel dat hij een ‘veranderde vertrouwde’, ‘getranssubstantieerde’ wereld wordt ingezogen. Vervolgens ontdekt hij dat Coolgrange inmiddels Arden House heet. Nou ja, inmiddels, niemand kan zich herinneren dat het ooit anders heeft geheten. De huidige bewoners: Adam Godley jr. – zoon van – en diens echtgenote Helen. En inderdaad: de familie Godley heeft het huis sinds mensenheugenis in bezit. Voor Mordaunts jeugd is helemaal geen plaats in deze wereld.

Het idee van met elkaar vervlochten rakende werkelijkheden wordt nog versterkt doordat Banville ons bij het lezen van Singulariteiten voortdurend confronteert met personages uit zijn eerdere boeken. Daar is voornoemde Gabriel Swann. Daar zijn Alex en Cass Cleave uit The Alexander and Cass Cleave Trilogy. Daar is Anna Behrens, wier dienstmeisje in The Book of Evidence (1989) werd vermoord door Freddie Montgomery. En daar heb je zowaar Freddie zelf, na zijn vrijlating opererend onder de naam Felix Mordaunt.

Met deze namen is het gezelschap banvilliaanse herintreders nog niet compleet, want we moeten ook William Jaybey nog noemen, de biograaf van Isaac Newton (The Newton Letter) die zich ditmaal mag uitleven op Godley sr. Jaybey is de tweede verteller in deze roman en zijn naam is een knipoog naar de auteur (William Jaybey = William John Banville).

Literair spel

Zo is Singulariteiten in veel opzichten een literair spel – je moet ervan houden – waarin Banville gretig teruggrijpt op zijn oeuvre om ons nog eens fijntjes in te wrijven dat de werkelijkheid ‘niet meer kan zijn dan aan flarden gereten fictie, doorboord door de kopspijkertjes van feiten, hoewel er, zoals we weten, geen feiten zijn’.

In Singulariteiten luiden de feiten dat de auto’s op zeewater rijden, mensen met hoge snelheid reizen per vacuümtrein, dat Nikolaus Kopernikus geheel is vergeten en Nederland de oorlog met de Verenigde Staten heeft gewonnen, zodat New York weer gewoon Nieuw-Amsterdam heet, met Stuyvesant Centraal als hoofdstation.

Banville ziet er geen been in zijn lezers zowel te tergen als te strelen. Dat tergen geschiedt vooral door verhaallijnen waartoe hij de aanzet geeft, moedwillig niet te ontwikkelen. Hij laat biograaf Jaybey zijn intrek nemen in Arden House. Jaybey heeft een wellustig oogje op de aantrekkelijke vrouw des huizes Helen, die voortdurend aan de chablis zit. Mooi dramatisch potentieel, maar Banville weigert het voor de hand liggende te doen.

En er is Anna, de ex van moordenaar Freddie, die hem een buitengewoon sinister verzoek doet. Ook een verhaallijn die de auteur in de wachtrij zet.

Waar de lezer op zoek naar plot en karakterisering weinig voldoening krijgt, komt hij stilistisch geheel aan zijn trekken. Iemand draagt ‘sandalen met touwzolen waar zelfs een bedelmonnik nog niet mee gezien zou willen worden’ of heeft ‘een bos grijs haar waar een vogel zich in zou kunnen nestelen’. Straatlantaarns gloeien ‘grijs, als rijen paardenbloemhoofdjes’. Tussen gelige tegels groeien ‘roetgroene stukken mos’, tafelkleden op een tuinfeest walsen of ‘droomden alsof ze aan het walsen waren’, iemands ogen glinsteren ‘alsof er een slak over zijn oogballen was gekropen’ en narcissen hebben een groengele tint als ‘de gal van een absintdrinker’.

Tussen zo veel stilistische pracht mag een knipoog naar de door Banville zeer bewonderde Nabokov natuurlijk niet ontbreken. We komen een incarnatie van de oude meester tegen als hij een klein meisje vertelt over het plaatsje Quilty in County Claire, waar vlinders in overvloed zijn. Aan plotten heeft Banville een broertje dood, maar knipogen kan hij reuzemooi.

John Banville: Singulariteiten. Uit het Engels vertaald door Arie Storm. Querido; 382 pagina’s; € 24,99.