Johan Huizinga portretteert de schilder Jan Veth. De illustraties bij deze nieuwe editie zijn een openbaring

Beeld Avalon Nuovo

Het komt niet vaak voor dat de biograaf beroemder is dan zijn onderwerp. De naam van Johan Huizinga (1872-1945) zal bij veel mensen nog wel iets oproepen. Hij geldt als een van de belangrijkste Nederlandse historici en schreef boeken als Herfsttij der Middeleeuwen, Homo ludens en In de schaduwen van morgen. Het onderwerp van zijn biografie, Jan Veth (1864-1925), is veel minder bekend. Hier en daar zal iemand weten dat Veth schilder was – en misschien zijn portret van de jonge Albert Verwey kennen – maar daar houdt het denk ik op.

In zijn eigen tijd gold Veth als een grootheid. Hij was een centrale figuur in het Nederlandse – nou ja: Randstedelijke – culturele leven in de decennia rond 1900. Behalve (portret)schilder was hij dichter, criticus en pleitbezorger van tal van kunstenaars. Hij zette zich in voor het behoud van cultureel erfgoed en monumentenzorg. Toen hij stierf was dat voorpaginanieuws. Zijn begrafenis was volgens Anton van der Lem – die deze uitgave van de biografie bezorgde – een ‘societygebeuren’ en de rede die Johan Huizinga hield werd integraal afgedrukt in het Algemeen Handelsblad.

Huizinga en Veth waren goed bevriend, maar daar zegt Huizinga in zijn biografie nauwelijks iets over. Hier en daar refereert hij aan de omgang, maar daar blijft het bij. Toch is die vriendschap evident: Veth wordt met liefde en bewondering neergezet. Huizinga noemt hem een ‘schone ziel’. Hij prijst de ‘ingeschapen trouw en vasthoudendheid’. Er was ‘een blijde majeur-klank in zijn wezen en iets sterk positiefs’. Hij ‘wekte op en stemde verheugd’. Hoewel het boek is opgezet als een klassieke biografie, is het dat niet echt, zoals ook Huizinga zelf begreep. Hij wilde, bekende hij in een brief, ‘voor een vriend een eereteken (…) zetten’.

Niets over zijn huwelijk

Huizinga heeft meer buiten beschouwing gelaten dan zijn eigen vriendschap met Veth. Hij schrijft vrijwel niets over de echtgenote van Veth, Anna, op haar eigen verzoek. Dat Huizinga haar verzoek respecteerde, is sympathiek, maar doet af aan zijn biografie. Wat we tussen de regels kunnen oppikken, is dat de loopbaan van Veth niet denkbaar was zonder de inzet van Anna. Huis en gezin, lezen we geregeld, waren het fundament voor wat Veth deed. Anna was degene die zowel dat huishouden als het gezin (met vijf kinderen) bij de hand nam. Dat betekende niet alleen dat Veth zich vrijwel uitsluitend aan zijn werk kon wijden, maar ook zonder zorgen opdrachten kon aannemen in het buitenland, zodat hij geregeld weken en soms maanden weg was. Gelukkig heeft Anton van der Lem Huizinga’s verzuim enigszins goedgemaakt door iets over Anna te vertellen – net zoals trouwens over de vriendschap van Huizinga en Veth.

Er valt nog wel meer af te dingen op de biografie. Huizinga maakt soms een naïeve indruk. Hij beschrijft Veth als iemand van wie het ware karakter al vroeg duidelijk was. Zijn ontwikkeling was het onontkoombare proces om zich te ontdoen van jeugdige ballast en verwarring. Zo kwam hij tot zijn ‘echte persoonlijkheid’. Ook de psychologische typeringen maken een naïeve indruk. Ik noemde al de ‘schone ziel’. Verder lezen we over de ‘constantheid die [Veth] in alles eigen was’ en dat hij ‘geheel en al openstond naar de wereld en naar de mensen’. Zo nu en dan schemert een al even naïef – en licht verdacht – nationalisme door. Veth voelde zich, stelt Huizinga, diep verbonden met Holland. ‘Het gevoel van twijg te zijn aan een stam en te aarden in een bodem was sterk en levend in hem.’

Johan Huizinga Beeld Ullstein Bild / Getty

Rijk geïllustreerd

Maar nu heb ik genoeg gemopperd. Wat deze uitgave toch alleszins de moeite waard maakt, is dat ze Jan Veth in het volle licht zet als portrettist. Dat is een belangrijke verdienste van de bezorging van Anton van der Lem. Waar de oorspronkelijke editie uit 1927 een benepen achttal illustraties bevatte, in zwart-wit, heeft Van der Lem ervoor gezorgd dat er in deze uitgave meer dan honderd zijn opgenomen, in kleur. Het zijn grotendeels portretten – schilderijen maar ook heel wat grafisch werk. Ik vond ze een openbaring: zelfs gereproduceerd valt op hoe goed en levendig ze zijn.

Huizinga zag de portretkunst als Veths natuurlijke bestemming: zijn loopbaan als portrettist betekende de ‘onderwerping aan zijn lot’. Veth zag dat anders. Hij wilde in zijn jonge jaren liever een vrije kunstenaar zijn, niet gebonden aan de wensen en het geld van een opdrachtgever, maar iemand die een geheel eigen koers kon varen en het eigen genie vrijelijk kon uitdrukken. Dat hij zich uiteindelijk toch op de portretkunst concentreerde, was in veel opzichten iets wat hem overkwam. Hij trok op het juiste moment en in de juiste kringen de aandacht en daarmee begonnen de opdrachten binnen te stromen. Net zoals tijdgenoten als de Amerikaan John Sargent en de Zweed Anders Zorn verdiende hij daar veel geld mee. Ze profiteerden van een tijd waarin nieuwe, vaak steenrijke elites opkwamen die hun status met traditionele middelen zichtbaar wilden maken. Veth heeft veel portretten gemaakt van industriëlen en wetenschappers, zij het niet uitsluitend, want er zijn ook portretten van bijvoorbeeld Louis Couperus, Jozef Israëls en Lodewijk van Deyssel.

Ondanks zijn succes bleef Veth ambivalent over zijn portretwerk. Iets van de ambitie om in alle vrijheid te kunnen werken, bleef altijd hangen. Hij was gevoelig voor de kritiek dat de portretkunst een inferieur genre was, niet vrij maar dienend, niet het terrein van artistiek genie maar van ambachtelijk vermogen. Bovendien werkte hij traditioneel, realistisch, met geen andere ambitie dan zo goed mogelijk te schilderen wat hij zag. Kritiek was er dus geregeld: tenslotte was dit de tijd dat schilders als Van Gogh, Picasso, Duchamp, Mondriaan en nog een hele stoet andere baanbrekers de aandacht begonnen op te eisen.

Pleidooi voor de portretkunst

Het is tekenend dat Huizinga zich geroepen voelde om Veths portretwerk te verdedigen. Hij doet dat door hoog op te geven van het genre. Juist voor degenen die eraan hechten dat kunstenaars midden in de samenleving staan, schrijft hij, is de portretkunst van veel belang. Het dienende karakter ervan is juist zijn ‘kostbaarste goed’. Los van zijn waardering voor het genre waardeert Huizinga de specifieke kwaliteiten van Veths portretwerk. Huizinga heeft het over een ‘scherp observerend, pijnlijk getrouw realisme’. De sleutel tot de portretten zit niet in het peilen van iemands persoonlijkheid of psyche, laat staan de expressie van artistiek genie, maar in heel goed kijken naar wat er te zien is.

Dat dit soms ‘pijnlijk’ was, gaf weleens problemen. In een vermakelijke passage schrijft Huizinga over het incidentele gemopper van opdrachtgevers, zoals de familie van de Rotterdamse havenbaron Jan Hudig, die meende dat de geportretteerde er zo treurig uitzag. Veth haalde simpelweg de schouders op. ‘Dat moet dan maar’, schreef hij in een brief. ‘Treurig of niet, ik vind het een welgeschapen schilderij.’

Ik denk niet dat portretten van Jan Veth verdedigd hoeven te worden: ze spreken overtuigend voor zichzelf. Dat kan iedereen zelf gaan vaststellen op de overzichtstentoonstelling van zijn werk in het Dordrechts Museum, die op 18 februari opent. De biografie van Huizinga – in elk geval deze editie – is een goede manier om daar alvast warm voor te lopen.

Johan Huizinga: Leven en werk van Jan Veth. Bezorgd door ­Anton van der Lem. Querido Facto; 304 pagina’s; € 27,99.