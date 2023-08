‘Jij gaat dood’ is een geslaagde strip over een meisje dat ziek wordt gemaakt door haar eigen moeder

‘Mijn naam is Nina Blom. Op mijn veertiende was ik bijna dood.’ Achter deze twee zinnetjes gaat een wreed verhaal schuil over een kind dat in een rolstoel belandde omdat haar moeder vond dat ze een spierziekte had: klassiek voorbeeld van het münchhausen-by-proxysyndroom. Van een spierziekte was namelijk helemaal geen sprake, wel van een zwaar neurotische moeder.

Nina Blom schreef over haar jeugd eerder het boek Je bent een verschrikkelijk kind. Nu is dit verhaal verwerkt tot de grafische roman Jij gaat dood, getekend door voormalig Striptekenaar des Vaderlands Margreet de Heer. Ze heeft de moeder van Nina een puntneus gegeven die scherp is als een angel, een simpele maar doeltreffende manier om het sadistische karakter van de vrouw weer te geven. Nina wordt van arts naar arts en van kliniek naar kliniek gesleept en telkens krijgt ze te horen: ‘We hebben niks kunnen vinden.’ Maar de moeder houdt vol en na een jarenlange hersenspoeling kan Nina niet meer lopen. Pas op bladzijde 156 verschijnt er licht aan het eind van de tunnel, wanneer een slimme dokter op het idee komt dat er misschien sprake is van kindermishandeling. Een pijnlijk boek.

Nina Blom en Margreet de Heer: Jij gaat dood – Veertien jaar ziek gemaakt door haar eigen moeder. Personalia; 208 pagina’s; € 24,99.

Beeld Personalia