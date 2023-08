Jhumpa Lahiri schreef een ode aan de buitenstaander in de stad ★★★☆☆

De Amerikaanse Jhumpa Lahiri schrijft in het Italiaans. Beeld Getty

In de Romeinse wijk Trastevere ligt een brede trap, de Scalea del Tamburino, niet ver van de drukke, toeristische pleinen, met bovenaan een aardig uitzicht over de stad. De trap zelf is geen bezienswaardigheid; hij leidt niet naar beroemde kerken of fonteinen, de travertijnen treden zijn zwart uitgeslagen en liggen vaak bezaaid met glasscherven en bierdopjes, souvenirs van de jongeren die hier graag hun avonden doorbrengen. Her en der groeit onkruid.

De Amerikaanse auteur en Pulitzerprijs-winnaar Jhumpa Lahiri (1967) plaatst deze weinig unieke trap in het hart van Romeinse verhalen, haar vijfde boek sinds zij besloot alleen nog in het Italiaans te schrijven. Haar sobere, onnadrukkelijke stijl komt in deze vertaling van Manon Smits wederom goed tot zijn recht. Juist het ongemak dat deze aangeleerde taal met zich meebracht, heeft Lahiri’s schrijverschap naar haar eigen zeggen vooruitgeholpen. Haar vertrouwde thematiek – migratie, ontworteling, nostalgie – kreeg in het nieuwe land en de nieuwe taal een andere dimensie.

Over de auteur

Emilia Menkveld is literair recensent en eindredacteur van de Volkskrant.

In Romeinse verhalen zijn de personages vaak buitenstaanders, net als Lahiri zelf: ze kwamen naar Rome als migranten, als expats of toeristen. In ‘De trap’ laat Lahiri hen een voor een op de Scalea del Tamburino verschijnen. Een moeder stuurt onderweg naar haar werk een foto van het panorama aan haar zoon, die opgroeit bij zijn grootouders in een ander werelddeel, ‘in een vochtige stad vol kraaien en palmen en stof’. Een weduwe ergert zich aan de rotzooi en verlangt terug naar haar vroegere leven. Twee Amerikaanse broers halen herinneringen op aan het jaar dat ze met hun ouders in de buurt woonden.

Juist de trap, die vreemde, ongedefinieerde tussenruimte, blijkt een ideaal decor voor dit stadsportret: in vignetachtige hoofdstukjes met titels als ‘Het meisje’ en ‘De scenarioschrijver’ laat Lahiri subtiel zien hoe verschillend mensen een plek kunnen ervaren. Waar de oude dame gevaar ziet in de scherven op de grond, de onbegrijpelijke graffiti op de muren, wekt de aanwezigheid van de jongeren op de trap bij anderen nieuwsgierigheid op (wat zou hen bezighouden?), of jaloezie (was ik nog maar zo jong en onbesuisd). De moeder met de zoon aan de andere kant van de wereld slaat nauwelijks acht op de troep; zij ziet vooral de vuurrode hemel, het ochtendlicht op de gebouwen en de bergen in de verte.

Veel blijft impliciet in deze verhalen. Geografische aanduidingen zijn zelden nauwkeurig; zo wordt de brede trap in Trastevere nergens bij naam genoemd. De afkomst van personages komt alleen terloops ter sprake: soms blijkt na een paar pagina’s dat iemand ‘van een ander continent’ komt, geboren is in een land waar tropische hitte heerst of waar bepaalde planten groeien. Het versterkt allemaal de indruk dat dit universele verhalen zijn, over universele menselijke ervaringen.

Soms te schematisch

In de twee delen die ‘De trap’ omringen, schiet Lahiri soms in het schematische door. Weinig overtuigend is het verhaal over twee vriendinnen die samen gaan lunchen in een restaurant – jeweetwel, zo’n Italiaanse familiezaak waaraan al decennia niets is veranderd. De ene vriendin heeft een lichte huidskleur, de andere een donkere. De zwarte vrouw, een hoogleraar, wordt schofterig bejegend door het personeel, terwijl de witte vrouw dat nauwelijks opmerkt. Goed dat Lahiri dit perspectief laat zien, zoals ze ook in andere verhalen het onderhuidse (en openlijke) racisme in Italië aan de kaak stelt. Maar de personages krijgen zo weinig reliëf, hun handelingen lijken zo eenduidig dat het bijna karikaturaal wordt.

Al te sleets is ook ‘De feesten van P.’, over een geboren en getogen Romein die na een vluchtige ontmoeting met een buitenlandse vrouw gaat dromen van een ander leven, waarin hij voor even ‘een ontrouwe echtgenoot, een verwoed schrijver, een gelukkig mens’ kon zijn.

Haar boektitel ontleende Lahiri aan de beroemde, gelijknamige verhalenbundel van Alberto Moravia uit 1954, en ook daarin draaide het niet om het Rome van de grote kerken en pleinen. Moravia schreef over de arme arbeiders in de periferie, over loodgieters, kelners en taxichauffeurs. Met Romeinse verhalen heeft Lahiri hierop een welkome eigentijdse variant geschreven, een ode aan de buitenstaander in een stad die gevormd is door migratie.

Jhumpa Lahiri: Romeinse verhalen. Uit het Italiaans vertaald door Manon Smits. Atlas Contact; 224 pagina’s; € 22,99.

