‘Je ziet meteen dat een slechte recensie effect heeft’

Manda Heddema Beeld Annabel Miedema

Alkibiades, nog maar net verschenen, is jullie bestverkochte boek van de week.

‘Ja, de week daarvoor was het Riley en nu Pfeijffer.’

Twee compleet verschillende boeken.

‘Dat laat de breedte zien die je bedient in de boekhandel. Dat vind ik juist mooi. Ik heb overigens ook meegemaakt dat klanten beide boeken kochten. Maar het is voornamelijk het een of het ander. En vergeet Roxane van Iperen niet. Het zou me niets verbazen als haar roman doorstijgt naar nummer 1.

‘Bij Pfeijffer hadden we van tevoren veel reserveringen, maar we zien ook meteen wat een recensie kan doen. In NRC kreeg hij twee ballen en dat brengt mensen dan weer aan het twijfelen.’

Pfeijffers uitgever plaatste de volgende dag in NRC een grote advertentie met alle positieve recensies uit de Belgische kranten en de Volkskrant. ‘Ter aanvulling’, aldus de schrijver.

‘Ja, dat laat zien dat hij ook weet dat een slechte recensie effect heeft. Dat is het nadeel van zo’n beoordelingssysteem: mensen lezen vaak de recensie niet eens, maar kijken alleen naar het aantal sterren of ballen en baseren daar hun oordeel op. Maar soms is het stuk zelf genuanceerder dan de uitkomst. Dat vind ik dus een makke aan ballen of sterren.’

Ander nieuws. ‘Laat zien dat u leest!’, schreef een lezer afgelopen week in een ingezonden brief in de Volkskrant om zo de ontlezing tegen te gaan. Eens?

‘Zeker. Als de juf niet leest, lezen kinderen ook niet. En als ouders nooit een boek in handen hebben, gaan kinderen het ook niet oppakken. Waarom hebben ze in films, series of soaps nooit een boekenkast in huis staan? Waarom lezen ze in Goede Tijden, Slechte Tijden nooit een roman? Beeldvorming is belangrijk.’

Wat is uw boekentip deze week?

‘Ansjovis van Petra Possel. De meeste mensen kennen de ansjovis alleen uit een blikje. Maar het is een avontuurlijk visje dat van noord naar zuid trekt. Possel is de vis achternagegaan en heeft de verhalen van de ansjovis prachtig opgeschreven. Ik zeg altijd: lezen is reizen in je hoofd. Dit boek is daar een perfect voorbeeld van.’

Toptien bestverkochte boeken bij boekhandel Jacques Baas in Driebergen:

1.Ilja Leonard Pfeijffer: Alkibiades; De Arbeiderspers

2. Lucinda Riley, Harry Whittaker; Atlas; Xander

3. Anjet Daanje: Het lied van ooievaar en dromedaris; Passage

4. Roxane van Iperen: Dat beloof ik; Thomas Rap

5. Mathijs Deen: De duiker; Alfabet

6. Anne Berest: De ansichtkaart; Nieuw Amsterdam

7. Nicci French: Heeft iemand Charlotte Salter gezien?; Ambo Anthos

8. Ronald Giphart, Mascha Kamphuis: Ik mis mij ook; Thomas Rap

9. Bernhard Schlink: De kleindochter; Cossee

10. Bert Wagendorp: Kalle; Pluim