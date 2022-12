‘Je beste vriendin’ laat zien hoe belangrijk Libelle en Margriet zijn geweest ★★★★☆

Marjan van Marle Beeld Fjodor Buis

Margriet en Libelle: een beetje feminist wilde er jarenlang niet mee gezien of geassocieerd worden, en een ambitieuze journalist ging er echt niet voor schrijven. Truttige tijdschriften voor de huisvrouw met haar onstilbare behoefte aan breipatronen, zelfmaakmode, recepten, huishoudelijke weetjes, huwelijks- en opvoedtips. Bladen voor als het huis aan kant was en de kinderen nog op school. Inderdaad, Je beste vriendin, zoals de titel luidt van het boek van Marjan van Marle, die als journalist voor beide bladen werkte. Zij beschrijft de veranderingen bij de twee grootste vrouwenbladen vanaf de jaren dertig tot en met tachtig van de vorige eeuw.

De behoefte om te lezen over mode, eten, beauty, relaties en kinderen is nog steeds groot, ook bij werkende en ambitieuze vrouwen. Het publiek van feministische, glossy en traditionele vrouwenbladen groeide naar elkaar toe. De oplage van de twee voormalige reuzen daalde wel. Had Margriet, dat iets progressiever werd geacht dan Libelle, in 1965 nog een oplage van 821 duizend, in 1970 was het 765 duizend en in 2020 nog maar 118.333. Libelle had in 1970 een oplage van 575 duizend en ging daarna Margriet voorbij: in 1980, toen het blad onder leiding stond van ‘bladendokter’ Rob van Vuure, werd het 750 duizend. In 2020 was de oplage 230 duizend.

Cultuurgeschiedenis

Je beste vriendin is een interessante, lezenswaardige cultuurgeschiedenis. Inderdaad waren de bladen voor veel vrouwen ‘een venster op de wereld’. Ze speelden een belangrijke rol in de vrouwenemancipatie, vooral die van vrouwen met weinig opleiding of uit traditionele milieus. Wie wil weten hoe Nederlandse vrouwen in de vier naoorlogse decennia emancipeerden, kan beter de jaargangen van deze twee ‘damesbladen’ doornemen dan die van Opzij.

De huisvrouw was tot in de jaren zestig een ‘duizendpoot’, die weinig aandacht voor zichzelf opeiste – die ging naar de kostwinner. De vrouw kreeg huishoudgeld. ’s Nachts deed ze haar ‘huwelijkse plicht’. Na een dag boenen, wassen en poepluiers verschonen trok ze een mooi jurkje aan om haar man glimlachend te verwelkomen en schotelde ze hem een heerlijk gerecht voor. Ze viel hem na zijn harde werk niet lastig met haar eigen banale zorgjes; dat zou haar maar onaantrekkelijk maken.

Langzamerhand, schrijft Van Marle, wordt het werk van de huisvrouw lichter. Ook de Nederlandse vrouw zelf verandert. Ze wordt steeds beter opgeleid en krijgt een deeltijdbaan. Ze heeft plezier in het moederschap, maar ook eigen hobby’s en vriendinnen. Ze blijft thuis de spil, maar ze sport, reist en leest ook graag. Ze ziet liefst een gelijkwaardige partner naast zich.

Vraagbaak

De papieren vriendin was ook een vraagbaak. Van begin af aan hadden de damesbladen populaire rubrieken als ‘Margriet weet raad’ en ‘Lieve Lita’, waaraan de lezeressen hun problemen en dilemma’s konden voorleggen. Vooral aan deze rubrieken, aan de vragen en antwoorden, is de tijdgeest van de tweede helft van de vorige eeuw scherp af te lezen. Het is verbazingwekkend dat niet meer cultuurhistorici en sociologen zich met deze bladen hebben beziggehouden. Er zijn uitzonderingen, zoals de nog altijd interessante studie van Christien Brinkgreve en Michel Korzec uit 1985, Margriet weet raad – Gevoel, gedrag en moraal in Nederland 1938-1978.

De ingrijpendste verandering is volgens Van Marle de verschuiving in de verhouding tussen mannen en vrouwen. In de jaren veertig en vijftig wordt in de adviezen het vinden, hebben en houden van ‘de ware Jacob’ als ideaal voorgehouden. Vrouwen die ‘overschoten’ en moesten werken waren weliswaar ‘flink’, maar ook beklagenswaardig. Een vrouw mocht zich nimmer ‘goedkoop’ gedragen, maar zij moest niet al te zwaar tillen aan een slippertje van haar man. In de jaren zestig groeit het begrip voor vrouwen met een drankzuchtige of gewelddadige man; die konden beter de benen nemen. In de jaren zeventig gaat het vaak over de pil, abortus, echtscheiding, de moedermavo en kinderopvang. Seksualiteit is steeds minder een taboe. Opzienbarend waren de Margriet-enquête ‘Seksualiteit in Nederland’ uit 1969, en het Libelle-onderzoek ‘Na de scheiding’ uit 1984.

Maar al te vooruitstrevend konden de bladen ook weer niet zijn. Het bleef schipperen. Zoals Mieke de Haas, redactiechef van Libelle in de jaren zeventig, het verwoordde: ‘Je kunt per week een millimeter verder gaan’. Bij 2 millimeter zeggen er 3.000 abonnees op, bij te weinig vooruitgang eveneens.

Van Marle benadrukt terecht dat deze bladen de eerste waren die grotendeels dóór vrouwen werden gemaakt. De eerste Margriet, in 1938, werd volgeschreven door één vrouw, Alma van Eysden-Peeren. Hanny van der Horst, die in 1945 bij Margriet aankwam en van 1972 tot 1980 het blad leidde, was een getrouwde vrouw met kinderen. Toen zij in de hoofdredactie kwam, nam adjunct-hoofdredacteur Fons te Marvelde ontslag, beledigd door de komst van een vrouwelijke collega. Deze vrouwen waren wegbereiders. Inmiddels worden alle vrouwenbladen geleid door vrouwen.

Marjan van Marle: Je beste vriendin – Libelle en Margriet als venster op de wereld. Atlas Contact; 240 pagina’s; € 24,99.