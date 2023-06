‘Japanse mythen’ staat vol smeuïge verhalen, maar het heden ontbreekt

Beeld Athenaeum

Het Japanse godenpaar Izangani en Izanami (broer en zus) kreeg niet de kinderen waarop ze hadden gehoopt. Het eerste bleek een ‘bloedzuigerkind’ zonder armen en benen, het tweede bestond slechts uit schuim en bellen. Zo valt te lezen in Japanse mythen van de Amerikaanse schrijver Joshua Frydman, na De noordse mythen en De Keltische mythen het nieuwste deel in de mythenreeks van uitgeverij Athenaeum.

Wanneer Izanami sterft, zoekt Izangani haar op in de dodenwereld. Tot zijn schrik verkeert het lichaam van zijn vrouw/zus al in staat van ontbinding. Vol afschuw vlucht hij weg, waarna Izanami haar man/broer ondanks haar status als zombie naar de bovenwereld achtervolgt. Daar hebben de twee echtelieden een goed gesprek en dan stelt Frydman koeltjes: ‘Misschien is dit wel de allereerste scheiding in de Japanse geschiedenis’.

Japanse mythen staat vol van dit soort smeuïge verhalen. Tegelijk geeft het een goed beeld van de wijze waarop mythen groeien en elkaar beïnvloeden. Het enige wat je op dit rijke boek zou kunnen aanmerken is dat het heden er wat bekaaid vanaf komt. In het laatste hoofdstuk wordt wel een enkele videogame genoemd, maar daar blijft het bij. Misschien een idee voor een vervolg.