Jan Siebelink schrijft Boekenweekgeschenk 2019: 'God zal erin voorkomen'

'Tot mijn verbazing knielde Eppo op onze granieten stoep en vroeg me of ik de auteur van het eerstvolgende Boekenweekgeschenk wilde zijn. Mijn jawoord hebben we vervolgens gevierd in restaurant Planken Wambuis, hier aan de Ginkelse Hei. Ik voel me vereerd en zal dus binnenkort aan het werk gaan. Al ben ik oud, ik tel nog mee.'



Aan het begin van het jaar had hij gedacht dat de jaren van hard werken - als leraar Frans op de middelbare school en daarnaast en daarna als productieve auteur - achter hem lagen. Op Knielen op een bed violen uit 2005, het semi-autobiografische verhaal over zijn vader die een kwekerij had in Velp waar zoon Jan opgroeide, volgde nog een flink aantal boeken, waarvan sommige gerelateerd waren aan de grote succesroman: Margje (2015), dat de moeder nader belicht, en De buurjongen (2017).