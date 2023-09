‘Jammer, maar helaas’ is een uitvoerige ode aan Wim T. Schippers

Probeer Wim T. Schippers maar eens te vatten. Sommigen zullen dit 81-jarige fenomeen vooral kennen als de stem van Ernie, voor anderen is hij in de eerste plaats kunstenaar of absurdist of televisiemaker of presentator of juist… Niet te doen, dus. Schrijver, vertaler en Schippers-fan Ru de Groen heeft zich toch aan deze monsterklus gewaagd. Het resultaat, Jammer, maar helaas – 29.585 dagen Wim T. Schippers, is een uitvoerige Schippers-encyclopedie van 272 pagina’s.

De Groen heeft Schippers’ veelzijdigheid proberen te ordenen in tien hoofdstukken die elk een deel van zijn werkende leven vertegenwoordigen, beginnend bij hoofdstuk 1: beeldend kunstenaar. Na hoofdstuk 9 heeft De Groen het kennelijk opgegeven, want het laatste hoofdstuk heet ‘tentoonsteller, vormgever, dichter, docent, laureaat, anderen over Wim T. Schippers’.

Sowieso is de informatiedichtheid hoog. Er zit ongelooflijk veel onderzoek in dit boek en dat wordt soms behoorlijk ongefilterd gepresenteerd, getuige de opsommingen van tentoonstellingen, prijzen of stripalbums (ja, Schippers maakte ook strips).

Voorin schrijft De Groen: ‘Dit boek is met nadruk geen biografie. Daar is het nog veel te vroeg voor, ook in de ogen van de hoofdpersoon. Veeleer is het een ode aan de kunstenaar Wim T. Schippers.’ Stiekem doet deze ode verlangen naar een echte biografie, die minder gefragmenteerd is en niet leest als een encyclopedie. Wie durft?

Ru de Groen: Jammer, maar helaas – 29.585 dagen Wim T. Schippers; Bertram + De Leeuw; 272 pagina’s; € 39,95.