Jakub Małecki heeft niet veel niet nodig om een schijnbaar overzichtelijke werkelijkheid overhoop te halen★★★★☆

Jakub Małecki (1982) is al vaak vergeleken met de Poolse grootheid Wiesław Myśliwski. Beeld Tomasz Pluta

De busrit van het Poolse dorpje Kwilno naar Radziejów, ten noordwesten van Łódź, bedraagt 7 kilometer. Andersom legt die bus, een echte rammelkast, op hetzelfde traject 9 kilometer af, zo staat althans op het buskaartje.

Daar heb je het, zegt de moeder van Saturnin, die zich onderweg naar school dagelijks over dit gegeven verwondert: dit is het onomstotelijke bewijs voor het alcoholmisbruik van Polen onder werktijd. De jongen gelooft er niets van; hij ziet in het kaartje een aanwijzing voor het bestaan van een andere, raadselachtige wereld.

Een inconsequentie op een buskaartje: meer heeft de Poolse schrijver Jakub Małecki (1982) niet nodig om een schijnbaar overzichtelijke werkelijkheid overhoop te halen. Net als zijn eerste in het Nederlands vertaalde roman Roest (2020) speelt Saturnin op het Poolse platteland. Ook hier gaat een familie gebukt onder de last van een tragisch verleden. De sfeer, de thematiek, de personages – veel in deze boeken doet denken aan het werk van Wiesław Myśliwski, de Poolse grootheid met wie Małecki al vaak is vergeleken. Tegelijk is Saturnin zo anders, zo eigen; sober van stijl, grappig en ernstig, telkens verrassend van taal (mede dankzij vertaler Karol Lesman).

Signalen

Vanaf de eerste zin werpt de schrijver raadsels op, die hij stukje bij beetje ontknoopt. ‘Ik weet niets, alleen dat mijn broer een slang is’, zegt een vertelstem die zich Irka noemt. ‘Ik ben als een niet goed afgestemde radio die een signaal van verschillende stations opvangt.’ Het eerste signaal is dat van Saturnin Markiewicz, van wiens jeugd op het Poolse platteland we al snel overgaan op zijn Warschause heden. 30 jaar is hij nu, en handelsvertegenwoordiger, ‘zoals alle andere mensen in de wereld’. Hij is zwaarder dan gezond is, maar kan zich er niet toe zetten om minder te snoepen. Zijn enige droom, professioneel gewichtheffer worden, heeft hij moeten loslaten na een elleboogblessure. Hij heeft geen idee hoe hij aan ‘die idiote naam’ komt.

Dan verdwijnt zijn opa, een 96-jarige, stugge man, die nog altijd in zijn geboortedorp woont, samen met zijn babbelzieke dochter. Saturnin rijdt toch maar terug naar Kwilno, ruim 200 kilometer vanaf de hoofdstad, terug naar de geur van hout en hooi, naar de aardappelnoedels van zijn moeder.

Nieuw signaal: brieven van een jonge vrouw aan haar beste vriendin, begin jaren tachtig. Een mislukt huwelijk, een ongewenste zwangerschap. En na dertig pagina’s: terug naar Saturnin, een vreemde aanwijzing, onverwacht succes. ‘Opa, je moet met mij praten, fok, we hebben je op honderdvijftig kilometer van ons huis in de modder gevonden.’ Opa zwijgt.

Bevreemding

Soepeltjes schakelt Małecki tussen perspectieven en stemmen, tussen herinnering en werkelijkheid. Hij houdt de spanning vast, maar vermijdt effectbejag. Antwoorden komen er ook, als ergens halverwege de roman Saturnins grootvader, ten langen leste, zelf aan het woord komt. Tadeusz Markiewicz, ‘Tadzio’, vertelt hoe in 1939 de oorlog Kwilno bereikte, hoe zijn broer graag wilde vechten maar werd afgekeurd, hoe hijzelf niet wilde maar toch moest.

De bevreemding van de eerste dagen bij het leger is prachtig beschreven. ‘Misschien bestaat Tadeusz Markiewicz wel niet meer’, denkt Tadzio wanneer de dokter zijn naam niet kan onthouden, ‘ben ik alleen maar hier, een gewone soldaat in een grauw soldatenpak.’ Als de eerste berichten over gewonden het kamp bereiken, vraagt hij zich af: ‘echte gewonden? Met kogels in hun lichamen?’ Het duurt niet lang voordat hij zelf zo’n gewonde is, met een kogel in zijn lichaam. Sterk verzwakt en diep beschaamd keert hij terug naar Kwilno. ‘De oorlog duurt pas drie dagen en ik ben op weg naar huis.’ Voorbij is de oorlog nog lang niet, en zeker niet voor Tadzio.

Net als in Roest rommelt de grote geschiedenis in deze roman vooral in de verte; politiek en oorlog zijn alleen van belang voor zover die de kleine levens van de personages binnendringen. Dat geeft het verhaal iets tijdloos: zoals Tadzio zich voelt, kan elke soldaat zich voelen. Dertiger Saturnin, met zijn verloren illusies, is al net zo’n universele figuur. Małecki versterkt die suggestie van tijdloosheid door dromen en associaties vanzelfsprekend met het verhaal te verweven, zodat soms nauwelijks te onderscheiden valt wat ‘echt’ is.

Als de schrijver in zijn nawoord onthult op wie zijn personages gebaseerd zijn, zet hij de wereld van de roman nog één keer op zijn kop. ‘Alles loopt door elkaar’, zei verteller Irka al in de eerste alinea, ‘misschien moet het zo zijn.’

Jakub Małecki: Saturnin. Uit het Pools vertaald door Karol Lesman. Querido; 272 pagina’s; € 22,99.