Jack Kerouac gaat op zoek naar zijn voorvaderen in ‘Satori in Parijs’

Jack Kerouac heette eigenlijk Jean-Louis Lebris de Kérouac en was de verre nazaat van een Bretonse prins – tenminste, dat dacht hij. Zo rond 1965 voelde hij de dood naderen en besloot hij in Frankrijk op zoek te gaan naar zijn voorvaderen. Kerouac was pas 43 maar had zwaar geleefd en ingenomen. Vier jaar na Satori in Parijs zou hij als een gevierd schrijver sterven.

Ook in de tien dagen die zijn reis duurde, werd veel gedronken. Cognac vooral, vaak met een biertje ernaast. Al doet zijn succesroman On the Road anders vermoeden, Kerouac reisde zelden buiten de VS. In Frankrijk kijkt hij zijn ogen uit en neemt er steeds wat te drinken bij, wat leidt tot een stortvloed aan proza dat soms amper te volgen is. Hij wankelt naar de Bibliothèque nationale, schrikt van elk groepje mannen in het donker, mist het vliegtuig van Parijs naar Bretagne, waar het onderzoek moet worden voortgezet, mist de trein terug naar Parijs en komt eerlijk gezegd niet veel verder met zijn naspeuringen, al weet een via het telefoonboek gevonden restauranthouder in Brest hem lang bezig te houden.

Satori is Japans voor ‘plotselinge verlichting’. Helder licht op zijn afkomst kwam pas jaren later: alle Amerikaanse Kerouacs stammen af van een geëmigreerde notariszoon uit Huelgoat in Bretagne die de dingen graag mooier maakte.

Jack Kerouac: Satori in Parijs. Uit het Engels vertaald door Johannes Jonkers. Oevers; 146 pagina’s; € 21.