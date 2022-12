Jaap Cohen legt de laatste hand aan zijn biografie over Theo van Gogh: ‘Aan drie uur slaap had hij genoeg’

Theo van Gogh Beeld ANP

Nee, Mohammed Bouyeri heeft hij nog niet gesproken. Aanvankelijk dacht hij dat die hem weinig nieuws zou kunnen vertellen. Want wat kende Bouyeri zijn slachtoffer nou eigenlijk? En het gaat Jaap Cohen om het leven van Theo van Gogh, niet om diens dood. Al is die kille moord op klaarlichte dag datgene wat Van Gogh in de geschiedenisboeken doet belanden, nu en in de toekomst.

Inmiddels denkt hij er anders over. Ook hoe de samenleving op de grote provocateur Van Gogh reageerde, is interessant. Daarom ligt er een verzoek vragen te mogen stellen bij de advocaat van Bouyeri. Die heeft nog niet gereageerd.

Cohen werkt al vijf jaar aan de biografie van de filmer, interviewer, columnist en programmamaker Theo van Gogh (1957-2004). Zo’n 150 interviews nam hij af, met ouders, zussen en de talloze vrienden en kennissen die Van Gogh had. ‘Hij had een enorm netwerk en heel veel energie. Aan drie uur slaap per nacht had hij genoeg en een groot deel van zijn energie stak hij in het onderhouden van al die contacten.’

De basis van de biografie vormt de nalatenschap van Van Gogh, die in bewaring werd gegeven aan het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Zoon Lieuwe gaf Cohen toestemming te grasduinen in de twintig verhuisdozen waarin alle stapels schriften, opschrijfboekjes en brieven zijn verzameld die na de dood van Van Gogh in diens huis werden aangetroffen. Cohen inventariseerde die documenten en raakte vooral onder de indruk van de brieven die hij aantrof.

Beeld Typex

‘Ik kende natuurlijk zijn columns en interviews, maar had geen vermoeden dat hij zo’n brievenschrijver was. Daar zit zo veel aandacht en zorg in. Als hij iemand de moeite waard vond, schreef hij rustig twee brieven per dag.’ Tot ongeveer 1990 gebeurde dat met de hand, in een handschrift waarbij door elk woord weer een soort streep werd getrokken. Cohen: ‘Ik zou benieuwd zijn wat een handschriftdeskundige daaraan afleest. Men zegt dat zoiets voor destructie staat.’

Van Gogh had niet alleen veel vrienden, ook vijanden maakte hij genoeg en niet zelden waren dat mensen die hem eerder na hadden gestaan. Thom Hoffman was zijn eerste publieke vijand. Ook Jan Kuitenbrouwer, Fatima Elatik, Leon de Winter en Evelien Gans waren geliefde mikpunten. Hij probeerde hen op zo grof mogelijke wijze te beledigen, doorgaans en plein public.

Ook zijn tegenstanders zocht Cohen op. ‘Sommigen zeiden eerst dat de correspondentie met Van Gogh verdwenen was, of in een ondergelopen kelder had gelegen. Maar vaak kwamen ze later alsnog met een mooi stapeltje, keurig op datum geordend.’

Zes jaar geleden kwam de historicus Cohen (42) zelf met het idee de biograaf van Van Gogh te worden. Hij schreef eerder De onontkoombare afkomst van Eli d’Oliveira, Moedige mensen – Helden in oorlogstijd en Het bewaren van de oorlog, over het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. Ook deze biografie heeft een link met de oorlog. De oom naar wie Theo van Gogh is vernoemd, werd als verzetsstrijder geliquideerd door de Duitsers. ‘De doorwerking van de oorlog bij hem is interessant’, zegt Cohen. Van Gogh werd enkele malen aangeklaagd en eenmaal veroordeeld wegens ‘belediging van het joodse volksdeel’.

Wat Cohen vooral aantrok, is het vat vol tegenstrijdigheden dat Van Gogh was. Empathisch en gul, maar ook hard en destructief, tegelijk kwetsend en zorgzaam. ‘Zo veel extreme eigenschappen in één persoon, dat is dankbaar materiaal voor een biograaf.’

Het boek moet najaar 2023 verschijnen bij Querido, de reguliere hoofdstukken zijn zo goed als klaar. Op één cruciale vraag moet Cohen nog het antwoord formuleren: wat is de doorwerking van Theo van Gogh, wat zal er van zijn werk beklijven? Zal hij vooral herinnerd worden als een provocateur, die later in zijn leven geobsedeerd raakte door wat toen nog de multiculturele samenleving heette? Of als de regisseur van enkele knappe films, die als columnist en interviewer onvermoeibaar zijn vinger legde op de hypocrisie die hem omringde?