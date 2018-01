It's Now or Never is prachtige schmaltz, de mooist gezongen schmaltz ooit

Oude opvatting

'Ik kom uit een arbeidersgezin. Mijn vader was een nozem met een torenhoge vetkuif. Na het werk schoof hij rond op een Zündapp en knapte bushokjes op. Hij 'trok' alleen Elvis' Sun-singels. (Als opa en oma kwamen, zei hij 'masturbeerde'.) That's Alright, Mystery Train, Baby Let's Play House. Alles erna vond hij 'commercieel'. Natuurlijk vormde me dat als jongen, maar het was ook onveilig.



'Mijn moeder was minder agressief. Opener. Zodra mijn vader de straat uit bulderde, ontstond er ruimte voor Heartbreak Hotel, voor All Shook Up, zelfs voor King Creole, waarin trompetten ten gehore werden gebracht.