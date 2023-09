‘Is Maths Real?’ is een prikkelend boek over wiskundig vrijdenken

Wiskunde, schrijft Eugenia Cheng in haar prikkelende boek Is Maths Real? gaat niet over het vinden van correcte antwoorden maar om het stellen van interessante vragen. Het meeste wiskundeonderwijs, schrijft ze ook, voedt het brede misverstand dat wiskunde een bars vak is dat maar een enkeling echt snapt. Zelf geeft Cheng in haar wiskundelessen op een kunstacademie in Chicago de antwoorden op haar opgaven er alvast bij. Haar studenten moeten haar dan laten zien waarom dat antwoord goed is. Maar ook waarom het misschien niet goed is. Een creatief onderzoeksproces, waarbij uitgangspunten ter discussie worden gesteld.

Is Maths Real? wemelt van de voorbeelden die de klassiek geschoolde lezer inderdaad geregeld verbazen. Voorbeelden waarin 1 plus 1 geen 2 is, maar op een cirkel gelegen nul. Haar vraag is niet waarom iets waar of mogelijk is, maar wanneer precies. Dat type denken, laat ze ook zien, komt dicht bij dat van professionele wiskundigen, die graag kneden en trekken aan een gegeven stuk wiskunde. Wat als -1 een kwadraat is? Wat als je drie appels van een appel aftrekt? Gewoon, om te zien hoe de wereld er dan uitziet. Een vorm van vrijdenken, die zelfs in politieke en morele kwesties goed van pas komt, laat Cheng zien. Engagement en wiskunde gaan samen.

Eugenia Cheng: Is Maths Real? Profile Books; 272 pagina’s; € 18,99.