Is er iets mis met de Nederlandse literatuur?

Jacqueline Bel (64), hoogleraar Nederlandse letterkunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam

Als je jongeren vraagt waarom ze liever Engelstalige Tiktokboeken kopen dan een Nederlandse roman, hoor je nog weleens dat het in de Nederlandse literatuur allemaal kommer en kwel is. Hebben ze een punt?

‘Dat de Nederlandse literatuur het moeilijk heeft, is logisch: het vak Nederlands is op scholen erg impopulair. Engels is hip en Nederlands is duf, de invloed van TikTok en andere sociale media is groot. Dus in die zin snap ik die jongeren wel. Alleen ben ik het er niet mee eens. De vraag wat goede literatuur is, of waar de literatuur van nu over gaat, is moeilijk te beantwoorden omdat er zo ontzettend véél is; je hebt een enorm breed palet aan oudere en jongere schrijvers. Noem het rijkdom.’

In Nederland wordt wel veel egofictie geproduceerd.

‘Dat klopt, maar ik denk dat literatuur altijd gaat over de problemen van de tijd waarin de auteurs leven. Eind 19de en begin 20ste eeuw had je ook een heel landschap van auteurs die allerlei problemen en probleempjes van toen agendeerden. Die over dingen uit hun dagelijks leven schreven, net als nu. Sommige auteurs wisten daarboven uit te stijgen, zoals Couperus in Eline Vere, over een hysterisch meisje dat zich verveelt en zich het hoofd op hol laat brengen door een operazanger.

‘Literatuur behandelt wel vaker problematische onderwerpen. Dat is niet iets van nu en ook niet iets Nederlands; het zijn golven. En uiteindelijk gaan de meeste boeken, hoe populair ook, helaas gewoon de vergetelheid in.’

Wordt er in Nederland niet gewoon te veel geschreven?

‘Ook Louis Couperus werd op een gegeven moment een concurrent van zichzelf. Hij raakte in conflict met zijn uitgever omdat hij te veel schreef en trouwens ook steeds wilder ging schrijven. Overproductie is van alle tijden. Van Mai Spijkers is de beroemde uitspraak dat je als uitgever een bord spaghetti tegen de muur flikkert en dan wel ziet wat er blijft hangen. Uitgevers zijn natuurlijk gewoon zakenmensen. Tegelijk kunnen ze dankzij grote successen zichzelf subsidiëren en titels uitgeven die geen hond wil lezen.’

10 procent afname van Nederlandse fictie is wel veel.

‘Jawel, alleen weet ik, sinds ik het boekje How to Lie With Statistics las, dat je altijd moet uitkijken met het interpreteren van cijfers. Maar natuurlijk staat de Nederlandse literatuur onder druk, door de ontlezing, door de enorme concurrentie van visuele en digitale media, door die irrationele voorkeur voor Engels onder jongeren.

‘Daarnaast vind ik het culturele klimaat in Nederland altijd getuigen van enige zelfhaat. Een auteur moet ‘omhooggedragen’ worden door de tijd. Uiteindelijk begint alles bij goed onderwijs. Multatuli en Couperus zijn grote schrijvers en ik vind echt dat elk kind dat zou moeten weten, maar op de lerarenopleiding hoeven studenten geen teksten van vóór 1880 te lezen. Terwijl Multatuli, met die hele discussie over het koloniale verleden, juist nu razend interessant is. En Couperus zijn tijd ver vooruit was, met zijn boeken over overspel en homoseksualiteit. Je kunt literatuur op school gebruiken om kinderen te laten nadenken over van alles en nog wat.’

Michaël Roumen (42), literair manager

Wat is er mis met de Nederlandse literatuur?

‘Ik denk dat die vraag een verkeerde is, want ik zie vooral lichtpuntjes, maar een daling van 10 procent is wel fors. Zo’n cijfer vraagt om duiding. Ik verwacht om te beginnen dat die daling deels een momentopname is, 2022 was een wat minder jaar. Jullie hebben begin deze maand dat Grote Verheugnummer gemaakt over de boeken die in 2023 verschijnen en daaraan zag je al dat 2023 een dik literair jaar wordt, met veel bestsellerpotentie. Tommy Wieringa komt met een nieuwe roman, Ilja Leonard Pfeijffer, Marieke Lucas Rijneveld: als je met dit soort auteurs gaat touren, moet je echt kerken afhuren, hoor.’

Maar de verengelsing van de boekenmarkt is niet iets incidenteels.

‘Nee, dat is een trend en die heb ik al jaren geleden voorspeld. Niet omdat ik nou zo’n genie ben, maar puur op basis van het leesgedrag van mijn generatie. Ikzelf en iedereen om mij heen leest de helft en soms wel meer van zijn boeken in het Engels. Nu heb ik toevallig ook Engels gestudeerd, maar toch: waarom zou je in godsnaam Jonathan Franzen in het Nederlands lezen als je Engels goed genoeg is?

‘De wereld wordt internationaler, onze steden worden internationaler, lezers worden internationaler. En dus ook het koop- en leesgedrag. Een positieve kant van die internationalisering is een enorme toename van interesse in de Nederlandse literatuur vanuit het buitenland. Mede dankzij het toekennen van de Booker Prize aan Marieke Lucas Rijneveld, het keiharde werk van het Letterenfonds en onze onvolprezen vertalers maken we nieuwe deals voor de toekomst. Oké, we verliezen hier wat marktaandeel, maar we pakken dat over de grens terug.’

Is het Nederlandse boek te duur? Engelse boeken zijn goedkoper.

‘Nee. Ik denk zelfs dat als je aan het vechten bent, je op je sterke punten moet inzetten en dus op kwaliteit en diepgang, niet op prijs. Van Grand Hotel Europa bestaat geen midprice, en we hebben er 350 duizend van verkocht. Ik ben het helemaal niet eens met het idee dat literatuur voor iedereen moet zijn. Ze is niet voor iedereen.’

Er is dus niks aan de hand, hoera!

‘Jawel. Voor 99,99 procent van de mensen is het lezen van met name fictie een vrijetijdsverdrijf. Op dat vlak is er moordende concurrentie bij gekomen en die kan de Nederlandse literatuur veel beter het hoofd bieden dan ze nu doet. Er is veel opportunisme onder uitgevers, ik word geregeld gebeld om bekende mensen te verleiden een boek te schrijven, alleen maar omdat ze veel volgers op Instagram hebben. De kwaliteitsdrempel moet omhoog. Uitgevers moeten meer oog hebben voor het carrièreperspectief van een auteur en een langetermijnstrategie kiezen.’

En dus ook de overproductie te lijf gaan?

‘Ja. Er zijn veel goede uitgevers, maar als collectief gaat het niet goed. Er is inderdaad een enorme overproductie en dus rent iedereen als een boek net uit is alweer door naar het volgende. Het is een drama. Doe minder en doe dat beter. Zet minder in op kwantiteit en meer op kwaliteit.’

Mark Beumer (40), directeur bij De Bezige Bij

Een op de vijf verkochte boeken is anderstalig, waarvan het gros Engels. Wat betekent dat voor jullie?

‘Het wordt voor ons minder aantrekkelijk om vertaalde Engelstalige boeken uit te geven. Je maakt niet alleen kosten voor de vertaalrechten en voor de vertaling zelf, die kosten moeten nog worden verdisconteerd met de hogere papier- en drukkersprijzen. Je ziet nu bijvoorbeeld bij prins Harry’s autobiografie dat de Engelstalige editie een paar euro goedkoper in de markt kan worden gezet dan de Nederlandse vertaling. Daar heb je als uitgever van de Nederlandse editie concurrentie van.

‘Wij geven bewust steeds meer boeken uit niet-Engelstalige landen uit. Zo hebben we veel succes gehad met boeken uit bijvoorbeeld Italië. Denk aan auteurs als Paolo Cognetti en Paolo Giordano. Maar ook Scandinavische literatuur is interessant voor ons.’

Is het een zorgelijke ontwikkeling voor een Nederlandse uitgever dat mensen liever in het Engels lezen?

‘Er wordt gelezen, dat is beter dan dat er niet wordt gelezen. Je hoopt natuurlijk dat jongeren die nu Engelstalige youngadultboeken lezen, besluiten om ook een keer Nederlandse fictie op te pakken.’

Uit de nieuwe cijfers blijkt nu juist dat het niet alleen jongeren zijn, maar dat ook ouderen meer Engelstalig lezen.

‘Dat heeft ook met het aanbod en de beschikbaarheid te maken. Vroeger waren deze edities moeilijker in winkels en online te vinden. Zo hadden boekhandels een half kastje met Engelstalige boeken, nu is dat bij veel boekhandels enorm uitgebreid omdat het een groeimarkt is. In die zin is het ook een taak van de boekverkopers. Als het aanbod groter is in de boekhandel, moet je het niet gek vinden dat er meer Engelstalig wordt gekocht.’

Gaan jullie als uitgeverij het gesprek daarover aan met boekhandelaren?

‘Zeker, dat doen we al. Hoelang kun je nog vertalingen van Engelse boeken uitgeven als je ziet dat de Engelstalige edities veel meer ruimte in de winkel krijgen en voor een goedkopere prijs worden neergelegd? Uitgevers en boekhandels hebben elkaar nodig.’

Job Lisman (55), hoofdredacteur van Prometheus

Hoe belangrijk is Nederlandse fictie voor Prometheus?

‘Nederlandse fictie vormt het hart van ons bedrijf, ik schat dat 40 procent van onze titels Nederlandse fictie is. De vertaalde markt is wat moeilijker geworden, daar zijn we iets minder van gaan uitgeven. Maar Nederlandse fictie en non-fictie blijven belangrijk voor ons.’

Dus je merkt het meteen als de belangstelling voor Nederlandse fictie terugloopt.

‘Jawel, maar in 2021 hadden wij natuurlijk Ik ga leven van Lale Gül, een nieuwe stem die waanzinnig veel heeft gedaan en een heel nieuw lezerspubliek trok. Dat heb je niet elk jaar. 2022 was moeilijker, maar ik zie over de afgelopen vijf jaar niet een neergaande lijn. Het ene jaar komen acht van je auteurs met een nieuwe roman, het andere zie je: shit, we hebben er pas drie. En van nieuw talent weet je nooit hoe ze het gaan doen. Ik had wel gedacht dat 2022 beter zou zijn, nu de boel na corona weer normaal was. Met name november en december vielen tegen, literatuur verkocht niet. En hoe het komt?’

Nou?

‘Ik denk dat het tijdelijk is. Het heeft in elk geval niet met kwaliteit te maken; er is niks mis met de Nederlandse literatuur, er verschijnen nog steeds veel goede Nederlandse boeken en ik zie voldoende schrijvers bouwen aan een oeuvre waar veel ontwikkeling in zit, zoals Nina Polak. Maar waar lezers vroeger automatisch de nieuwe roman kochten van een schrijver wiens werk ze volgden, laten ze zich nu meer leiden door hypes. En er is veel concurrentie op het gebied van tijdsbesteding, met Netflix en HBO en noem maar op.

‘Iets anders is dat veel media in een overgangsperiode zitten; bekende recensenten zijn vertrokken en de jonge garde moet nog naam maken. Ik hoor van journalisten dat er bovendien vanuit hoofdredacties een bepaalde druk is om zo veel mogelijk clicks te halen, wat nadelig is voor boekrecensies, want die verschijnen niet in de lijstjes met meest aangeklikte stukken. Ik lees zelf de boekenkaternen uitsluitend van papier en ik denk dat de meeste boekenliefhebbers dat doen. Maar dát meet niemand.’

Veel uitgevers gaan terug in het aantal titels, vanwege de gestegen productiekosten. Jullie ook?

‘Misschien hebben we afgelopen jaar tien boeken minder uitgegeven dan het jaar daarvoor, maar dat is dan toeval. We denken niet aan het verkleinen van het aantal titels. Dan moeten we boeken gaan afwijzen waarin we toch geloven. We geven ongeveer 160, 170 titels per jaar uit en dat blijven we doen.’

Komt er niet veel te veel uit?

‘Nee, dat vind ik niet. Ik geloof dat een beschaving bestaat uit veel boeken.’

Elik Lettinga (55), uitgever bij Singel Uitgeverijen

Jullie uitgeverij experimenteert met het uitgeven van boeken in het Engels. Waarom?

‘Wij zagen die trend bij onze uitgeverij extra duidelijk aankomen omdat Athenaeum Boekhandel een zusterbedrijf is. Daar is het hard gegaan. Bij Athenaeum is vorig jaar voor het eerst meer Engelstalige dan Nederlandstalige fictie verkocht. Natuurlijk is dat niet representatief, want de boekhandel zit in Amsterdam, op een plek met veel toeristen en internationale studenten. Maar het zegt wel iets.

‘Je moet het experiment aangaan om te zien of het kan werken. We doen het op romance-gebied, een specifiek genre. En we hebben het met de Trump-biografie van Maggie Haberman gedaan en doen het nu met de essaybundel van Quentin Tarantino. We hebben van Tarantino de Engelse editie uitgegeven en in april verschijnt de vertaling. Het is non-exclusief, dus we moeten concurreren met de import-editie. Mensen in het boekenvak kijken wel een beetje naar ons van: wat zijn jullie aan het doen? Er is toch al een Engelse editie, daar ga je toch niet nog een Engelse naast zetten?

‘Maar we doen het ook om zichtbaar te maken dat er iets aan het veranderen is en een signaal af te geven. Dat Amerikaanse en Britse agenten bijvoorbeeld lagere voorschotten kunnen verwachten, of dat een Amerikaanse of Britse uitgever moet meebetalen aan een auteursbezoek. Nu zijn we soms de editie van iemand anders aan het promoten. Auteurs zelf vinden het ook ingewikkeld dat ze op onze kosten naar Nederland komen en dan alleen maar Engelstalige boeken van een andere uitgever aan het signeren zijn.’

Moet u veel betalen voor die Engelstalige rechten?

‘Daar kan ik geen algemene uitspraken over doen, het was beide keren niet veel, omdat het non-exclusief was. Bij Tarantino gaat de verkoop best goed. Er zitten ook voordelen voor boekhandels aan om onze editie in te kopen: er is geen gedoe met importeren, wij kunnen de boeken sneller leveren en ze kunnen makkelijker factureren. We zijn nu aan het onderzoeken waar de kansen liggen en waar de obstakels.’

Wat is dan een obstakel?

‘De vaste boekenprijs geldt niet voor Engelstalig. Dus we hadden onze Tarantino-editie nog niet aangekondigd of de import-editie zakte enorm in prijs. Dat is allemaal leerzaam. Op termijn denk ik dat er veel gaat veranderen. Zeker nu er in Duitsland veel meer Engelstalig wordt verkocht, beginnen Duitse uitgevers er ook last van te krijgen. Op de Frankfurter Buchmesse was dat het gesprek van de dag.’