Ingeslikt mes uit de buik van een beschonken Hollander

Leiden, 28 augustus 1641

Ik bezocht de universiteit en had de eer te worden ingeschreven door de magnificus-hoogleraar. Hij vroeg me eerst in het Latijn waar in de stad ik logeerde, wilde mijn naam, leeftijd en geboorteplaats weten, en aan welke faculteit ik mij wilde toewijden. Hij noteerde mijn antwoorden in een boek, liet mij zweren dat ik de statuten van de universiteit zou eerbiedigen, en gaf me toen een brief die mij ontsloeg van alle betalingen; voor al deze privileges rekende hij mij een rijksdaalder.



Nu zou ik eindelijk de beroemde Daniel Heinsius zien, die ik al zo lang hoopte te ontmoeten, en de niet minder beroemde drukker Elzevier, in heel Europa bekend om de kwaliteit van zijn uitgaven. Vervolgens ook de botanische tuin, die rijk is aan exotische planten, als ik de gids die de tuinopzichter mij gaf mag vertrouwen.