In ‘Zie de ander’ vertelt Annemarie Cottaar de verhalen achter ‘de’ migrant in Nederland

Bezoek van Jo Einaar, gevolmachtigd minister van Suriname, en staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid José de Meijer aan een Amsterdamse machinefabriek, 1965. Beeld ANP / ANP

In de jaren dertig van de vorige eeuw werkten in de Amsterdamse horeca ongeveer veertig Surinamers. Ze waren begonnen als machinist, stoker of bootsman op de schepen van de Koninklijke Nederlandse Stoomboot-Maatschappij en bleven in Amsterdam toen cafés en nachtclubs hen graag bleken in te zetten als barman, kelner of danseur.

De jazz was al uit Amerika overgewaaid, nu werden er zogeheten ‘negercabarets’ geopend waar zwarte kelners ook optraden, zoals ‘Negro Palace’ op het Thorbeckeplein en de ‘Negro Kit Kat Club’ in de Wagenstraat. De Surinamers veramerikaniseerden hun naam en waren in trek bij de Amsterdamse vrouwen. Sommigen werden later ook gewilde kunstenaarsmodellen aan de Rijksacademie.

Cornelis Kogeldans had in alle bekende clubs en als model gewerkt. Hij vertelde er later over aan de historicus Annemarie Cottaar. Kogeldans staat nu in de postuum verschenen bundel Zie de ander van Cottaar, die twee jaar geleden overleed.

De bloemlezing is bezorgd door haar partner en emeritus hoogleraar sociale geschiedenis Wim Willems, hoogleraar migratiegeschiedenis Leo Lucassen en historicus Nadia Bouras, met wie Cottaar de geschiedenis van de eerste Marokkaanse gastarbeiders vastlegde.

Annemarie Cottaar schreef verhalen op van woonwagenbewoners en van de Surinaamse vrouwen die hier in de jaren zestig als verpleegkundige kwamen werken, omdat Nederlandse vrouwen vaak niet mochten werken en thuis moesten blijven voor huishouden en kinderen.

Daarna kwamen de eerste Marokkaanse gastarbeiders aan. Zoals slager Mohammed Gribi uit Kenitra, die Cottaar voordeed waarom hij naar Europa wilde: mannen die ervandaan kwamen, liepen anders. ‘Het kwam neer op de overgang van een kaarsrechte manier van lopen naar een loopje met zwierige draaibewegingen’, noteerde Cottaar met haar kenmerkende precisie. Ze telde ook nauwkeurig: uit Oujda 115 mannen richting Staatsmijnen. El Hajeb: 60 man naar kippenslachterij Ruardy.

Cottaar trainde migrantenkinderen in het documenteren van hun eigen familiegeschiedenis. Zij zag migranten nooit als slachtoffers, schrijft Leo Lucassen.

Cottaar deed niet aan etiketten en liet tegen de tijdgeest van twintig jaar anti-vreemdelingensentimenten zien waarom de werkelijkheid achter ‘de’ migrant veel diverser is. Zie de ander is dus ook een opdracht.

Annemarie Cottaar: Zie de ander. Bezorgd door Nadia Bouras, Leo Lucassen en Wim Willems. Mazirel Pers; 288 pagina’s; € 29,99.