‘In the Lives of Puppets’ van TJ Klune is een sympathiek feelgoodverhaal over de toekomst van AI

Het thema van In the Lives of Puppets kan in deze tijd van slimme chatrobots bijna niet actueler zijn: de toekomst van kunstmatige intelligentie. In zijn nieuwe roman vraagt de Amerikaanse schrijver TJ Klune zich af wat het voor de wereld zou betekenen als er straks ‘levende’, mensachtige robots bestaan.

Hoofdpersoon Victor is de enige mens in een familie van robots. Zijn adoptievader Gio is een android – een mensachtige robot – en een briljant ingenieur. Samen met een grofgebekte zorgrobot en een kleine, angstige robotstofzuiger wonen ze afgelegen in het bos. Van de rest van de wereld krijgen ze niets mee, totdat Victor op een schroothoop een beschadigde android vindt, die hij opknapt. Deze android blijkt een gewelddadig verleden te hebben – een waarin, tot Victors schrik, ook zijn eigen vader opduikt.

Het onderwerp is klassieke scifi, maar TJ Klune (1982) is zeker geen klassieke scifi-schrijver. Zijn boeken hebben steevast een queer liefdeskoppel in de hoofdrol, een boterzachte kern en een happy ending – zoals in de bestseller The House in the Cerulean Sea. Met In the Lives of Puppets zet hij een stap in een nieuwe richting, met aandacht voor wetenschap en techniek en een dystopisch toekomstbeeld. Maar echt wetenschappelijk wordt het niet, daarvoor komt er te veel magie bij kijken. Androids kunnen bijvoorbeeld echte emoties voelen door een mechanisch hart met mensenbloed. Verwacht dus geen doordachte AI-theorieën, maar gewoon weer een sympathiek feelgoodverhaal dat lekker wegleest. En dat je toch ook een beetje aan het denken zet, over onze toekomst met AI.

TJ Klune: In the Lives of Puppets. Tor; 432 pagina’s; € 18,99.