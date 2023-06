In ‘Red Memory’ laat Tania Branigan zien hoe Chinezen met hun verleden omgaan. Of beter: er juist niet mee omgaan ★★★★☆

Beeld Typex

Het was niet de wreedheid van het verhaal die journalist Tania Branigan het meest schokte, maar de alledaagsheid ervan. Ze hoorde het tijdens een lunchgesprek en het liet haar niet meer los. Het ging over een Chinese vrouw die haar vader nooit had gekend. Hij was tijdens de Culturele Revolutie gevangengenomen en zo gefolterd en vernederd, dat hij tijdens een ontsnappingspoging een eind had gemaakt aan zijn leven. Zijn dochtertje was een paar maanden oud.

Vele decennia later bezocht de vrouw het dorpje waar haar vader gevangen had gezeten en zijn wanhoopsdaad had gepleegd. De lokale inwoners waren vriendelijk: ze herinnerden zich de jongeman. Maar ze raadden de vrouw af het lichaam van haar vader te zoeken om het dichter bij huis te begraven. Er waren in die jaren zo veel mensen voor de trein gesprongen, zeiden ze, de bodem bij het spoor lag vol botten. Hoe zou de vrouw weten welk lichaam van haar vader was?

Over de auteur

Leen Vervaeke is correspondent China voor de Volkskrant. Zij woont in Beijing. Eerder was ze correspondent in België.

Het deed Branigan beseffen: de Culturele Revolutie (1966-1976) is in China lang voorbij en tegelijk springlevend. Is nergens en tegelijk overal. En speelt een blijvende rol in China: in het maatschappelijke wantrouwen, het hyperkapitalisme, het harde individualisme. Branigan, van 2008 tot 2015 correspondent in China voor de Britse krant The Guardian, besloot op zoek te gaan naar de sporen van het chaotische decennium, dat minstens twee miljoen mensen het leven kostte.

Het resultaat, Red Memory – Living, Remembering and Forgetting China’s Cultural Revolution, is indrukwekkend. ‘Het is onmogelijk om China te begrijpen zonder de Culturele Revolutie te begrijpen’, schrijft Branigan in de inleiding, als een soort missieverklaring. ‘Denk die weg en het land is niet te snappen: het is Groot-Brittannië zonder zijn Empire, de Verenigde Staten zonder de Burgeroorlog. Helaas is het ook onmogelijk om de beweging werkelijk te begrijpen.’

Tania Branigan Beeld Dan Chung

Toch is dat precies wat Branigan heeft geprobeerd. In haar jaren als correspondent sprak ze met slachtoffers en daders, en meer nog met mensen die in beide categorieën vallen. De Culturele Revolutie – tien jaar van politiek geweld en massavervolging ontketend door partijleider Mao Zedong – kende zo veel wendingen, dat de grens tussen daders en slachtoffers voortdurend verschoof. Branigan vergelijkt het met ‘stalinistische zuiveringen, maar dan met enthousiaste massaparticipatie’.

Decennia van stilzwijgen

Red Memory is geen getuigenis van de vele wreedheden in die tijd, zoals het befaamde Wilde zwanen van Jung Chang of andere ‘scar literature’. Het is evenmin een historische reconstructie, zoals de toonaangevende werken van Frank Dikötter. Het boek bevat net voldoende gruwel en historische context om het politieke machtsspel achter de Culturele Revolutie te begrijpen, en de collectieve waanzin en ontwrichting waartoe dit leidde.

Branigan wil vooral tonen hoe Chinezen met hun verleden omgaan (of beter: er juist niet mee omgaan), en hoe dat China heeft gevormd. In 1981 gaf Deng Xiaoping officieel toe dat de Culturele Revolutie een ‘catastrofe’ en een ‘fout’ was, maar daarmee was de zaak afgehandeld. In de jaren tachtig, negentig en 2000 volgden periodes van openheid en geslotenheid elkaar op. Met Xi Jinping is sinds 2012 weer een leider aan de macht die geen greintje kritiek duldt op de partijgeschiedenis.

Branigan beschrijft de impact van dat stilzwijgen noodgedwongen via een omkering: via hen die wel willen herinneren en herdenken. Zoals voormalig journalist Yu Xianzhen, die na haar pensioen een blog begint over haar rol in de gewelddadige Rode Garde. Of componist Wang Xilin, die met zijn muziek afwisselend in en uit de gratie van de overheid raakt. Of Peng Qi’an, die dankzij goede connecties het enige museum in China over de Culturele Revolutie kan openen, maar voortdurend moet opletten dat hij niet te veel bezoekers krijgt.

Een van de treffendste verhalen is dat van Song Binbin, die als schoolmeisje op een podium met Mao Zedong verschijnt en uitgroeit tot mascotte van de Rode Garde. Zij biedt in 2014 haar verontschuldigingen aan voor de gruwelijke dood van haar leerkracht Bian Zhongyun, die door leerlingen werd doodgeslagen, maar lijkt vooral zichzelf te willen vrijpleiten. Bians weduwnaar publiceert een woedende open brief: hij wil geen verontschuldigingen, hij wil gerechtigheid.

Wat ‘een zeldzaam moment van reflectie’ had kunnen worden, schrijft Branigan, mondt uit in ‘venijnige rellen over herinnering, schuld en boete’. Het toont hoe gevoelig de geschiedenis nog ligt, na decennia van stilzwijgen. In augustus 1966 vielen in Beijing officieel 1.770 doden. Geen enkele dader heeft ooit bekend, niemand is aangeklaagd, veroordeeld of gestraft. Daders en (nabestaanden van) slachtoffers wonen naast elkaar, alsof er niets is gebeurd.

Kleine verhalen en fijnzinnig taalgebruik

Wat Branigans werk vooral bijzonder maakt, is hoe ze met kleine verhalen en fijnzinnig taalgebruik de drukkende sfeer van een autoritair regime weergeeft. De dwingende kracht van de overheid. De verwrongen reacties van mensen, die een weg zoeken tussen aanpassen en zichzelf blijven. De beklemmende aanwezigheid van wat niet wordt uitgesproken, of slechts in bedekte termen. ‘Het is als een stilte, een ruimte, die betekenis geeft aan alles wat erboven en eromheen bestaat.’

Ze beschrijft hoe het zwijgen niet alleen van bovenaf wordt opgelegd, maar voortkomt uit de hele maatschappij. ‘Sommigen werd niet toegestaan erover te praten. Sommigen vreesden de praktische repercussies. Sommigen konden het niet aan erover te beginnen. Anderen zwegen alsof het een vloek was, zo krachtig dat hij de huidige koers van vrede en voorspoed kon beëindigen. En zo spanden de Partij en zij die erdoor geleid worden samen in geheugenverlies. Een decennium is verdwenen.’

Het zijn mechanismen die bekend voorkomen na drie jaar zerocovidbeleid in China, qua schaal geenszins te vergelijken met de Culturele Revolutie, maar gelijkend in ideologische blindheid en in zijn falen. De Chinese overheid en staatsmedia doen alsof covid nooit heeft bestaan en zetten inwoners onder druk om erover te zwijgen. Veel gewone Chinezen storten zich op geld verdienen en consumeren – zoals ook het collectieve trauma na de Culturele Revolutie werd opgevuld met materialisme.

Ook Branigan ziet parallellen tussen Mao Zedong en Xi Jinping – de verpersoonlijking van de macht, de afbraak van waarborgen tegen machtsmisbruik – maar ze wijst eveneens op de verschillen: in zijn streven naar orde noemt ze Xi zowat ‘de antithese van Mao’s anarchisme’. En Xi’s bevolking is beter opgeleid, wereldser en cynischer dan de Chinezen van de jaren zestig.

Maar net als Mao is Xi zich sterk bewust van de kracht van geschiedenis en legt hij zijn eigen versie ervan op. Het blog van Yu Xianzhen is offline gehaald, componist Wang Xilin is naar het buitenland verhuisd, het museum over de Culturele Revolutie lijkt definitief gesloten. Er is een kliklijn voor wie ‘foute geschiedenis’ deelt, zoals verhalen van de Culturele Revolutie. Branigan eindigt met een pijnlijke conclusie: ‘Dit boek had niet geschreven kunnen worden als ik er vandaag aan was begonnen.’

Tania Branigan: Red Memory – Living, Remembering and Forgetting China’s Cultural Revolution. Faber & Faber; 304 pagina’s; € 17,99.