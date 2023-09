In ‘Radar Love’ storten vier Earring-fanaten zich op een parel uit de popmuziek

Op 17 augustus was het een halve eeuw geleden dat de Haagse popband Golden Earring Radar Love uitbracht, een song van Barry Hay en George Kooymans. Radar Love moest de hitsingle van album Moontan worden, de lp waarmee Golden Earring eindelijk de felbegeerde doorbraak in Engeland en de VS wilde bewerkstelligen.

Een maand later bereikte het nummer de eerste plaats in de Veronica Top-40 en de rest is historie.

Die is nu uitgebreid opgetekend in Radar Love 50 jaar – Biografie van de Ultimate Drivin’ Song van vier Earring-fanaten: Patrick Orriëns (doet sinds 1993 onderzoek naar de levensloop van Radar Love voor de website radar-love.net), Cees van Rutten (vormgever, onder meer van het boek Earringgek), Jan Sander (van het Golden Earring Infoblad) en Maarten Steenmeijer (auteur van drie eerdere boeken over Golden Earring, waaronder Biografie van een band.)

Radar Love is niet de meest succesvolle Nederlandse popsong (dat is Venus van Shocking Blue) maar Golden Earring is wel de Nederlandse band die de Nederlandse popmuziek vanaf 1961 wereldwijd op de kaart zette en die twee jaar geleden pas stopte toen het echt niet langer ging vanwege de ziekte van muzikale motor George Kooymans. In dat verhaal is Radar Love de parel, de drivers’ song waarmee Golden Earring voorgoed vereenzelvigd zal blijven en waarvan, hebben de makers geturfd, 844 covers bestaan.

Patrick Orriëns, Cees van Rutten, Jan Sander en Maarten Steenmeijer: Radar Love 50 jaar – Biografie van de Ultimate Drivin’ Song. Van Gorcum; 248 pagina’s; € 34,95.