In ‘Onbehagen’ duidt Paul Verhaeghe ons verlangen naar verbondenheid én autonomie ★★★★☆

Paul Verhaeghe Beeld Saskia Vanderstichele

Wanneer je baby’s van drie maanden laat kijken naar een animatiefilmpje van een bewegende vorm met oogjes die een dito vorm een heuvel op helpt, prefereren ze dat beeld boven een filmpje van een met oogjes toegeruste vorm die de ander naar beneden duwt. Dit blijkt uit een van de ontwikkelingspsychologische studies die aantonen dat onze sociale inborst zich al vroeg doet gelden.

‘De mens behoort tot de sociale zoogdieren’, schrijft emeritus hoogleraar en psychoanalyticus Paul Verhaeghe in Onbehagen. ‘We hebben eerst en vooral behoefte aan verbondenheid.’ Dat kan flink strijden met onze andere grote behoefte: die aan autonomie. En dat leidt dan tot het alom gevoelde onbehagen. Toch, aldus Verhaeghe, hebben we eerst en vooral behoefte aan verbondenheid: ‘Pas wanneer deze voldoende stevig is, kunnen we onze autonomie waarmaken.’

Hoe kan het dan dat de verbondenheid ons geleidelijk door de vingers is geglipt en we terecht zijn gekomen in een wereld van me, myself and I?

Over de auteur

Ranne Hovius is psycholoog en bespreekt voor de Volkskrant boeken over psychologie.

Wie het werk van Verhaeghe kent, weet dat het korte antwoord simpel is: dankzij veertig jaar neoliberalisme. Het lange antwoord beslaat zijn boeken Identiteit (2012), Autoriteit (2015) en Intimiteit (2018). In het net uitgekomen Onbehagen brengt Verhaeghe de thema’s uit deze eerdere boeken samen.

Grote ommekeer

We lezen hoe de grote ommekeer in de beleving van onze identiteit begon in de jaren zeventig, toen hoogopgeleide jongvolwassenen zich niet meer thuisvoelden in de traditionele, in religie gewortelde patronen van eerdere generaties en op zoek gingen naar een eigen identiteit. Hoewel ze die aanvankelijk dachten te vinden in India of alternatieve samenlevingsvormen, ging de identiteitsvorming onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen een totaal andere kant op.

De welvaart van de jaren zeventig, met de explosie aan goederen die voor iedereen binnen bereik kwamen, veranderde ons in gretige consumenten, opgehitst door het neoliberalisme. De vrijemarktdoctrines (‘de markt’ zal alles regelen en groei is een sine qua non), het neoliberale mensbeeld (de mens is hypercompetitief en egoïstisch, solidariteit is een illusie), het vaak geciteerde ‘greed is good’ uit de film Wall Street (1987): het heeft ons geïmpregneerd met de gedachte dat de eigen maakbaarheid niet alleen mogelijk is maar een plicht, dat we succesvol moeten zijn en dat het altijd beter kan.

En daar zitten we dan, ons een slag in de rondte te werken zonder dat we er in levensstandaard nou erg op vooruitgaan en met een recordhoeveelheid psychisch ongemak op de koop toe. Kunnen we vanuit het doorgeslagen individualisme nog terug naar de voor ons zo noodzakelijke verbondenheid?

Lichtpuntjes

Gelukkig schetst Verhaeghe ook lichtpuntjes: het groeiende protest van mensen die het spuugzat zijn dat de rijken rijker worden en de armen armer, dat milieu en welzijn zo lang zijn opgeofferd aan de industrie. Opkomende nieuwe groepsvorming en rechtbanken die overheid en multinationals steeds vaker op de vingers tikken, bieden de bescheiden hoop dat de wal het schip weleens zou kunnen keren.

Het duiden van maatschappelijke veranderingen en de invloed daarvan op hoe we onszelf zien, gaat onvermijdelijk gepaard met flinke generaliseringen waarin niet iedereen zich zal herkennen. Dat neemt niet weg dat Verhaeghe een lofwaardig houvast biedt in lastig te ontwarren tijden.

Paul Verhaeghe: Onbehagen. De Bezige Bij; 286 pagina’s; € 24,99.